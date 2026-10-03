ராணுவ கிடங்கில் ஆயுதங்கள் திருட்டு - கைது செய்யப்பட்ட ஹவில்தார் மல்லேஷ் பற்றி வெளியான அதிர்ச்சி தகவல்
கள்ளச் சந்தை ஆயுத விற்பனையாளரான ஓபியிடம் நான்கு ஏகே 47 ரக துப்பாக்கிகளை ரூ. 5 லட்சத்திற்கும், கை துப்பாக்கிகளை ரூ. 3 லட்சத்திற்கும் மல்லேஷ் விற்றிருப்பது தெரிய வந்துள்ளது.
Published : October 3, 2026 at 2:13 PM IST
ஹைதராபாத்: மெட்ராஸ் ரெஜிமென்ட் ராணுவப் பிரிவிலிருந்து ஆயுதங்கள் திருடப்பட்ட சம்பவம் குறித்த அதிர்ச்சி தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
தெலங்கானா மாநிலம், செகந்திராபாத், பொல்லாரமில் உள்ள மெட்ராஸ் ரெஜிமெண்ட் ராணுவப் பிரிவில் ஆயுதங்கள் திருட்டப்பட்ட சம்பவத்தில் ஹவில்தார் உப்புதொல்லா மல்லேஷ் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். மேலும், அவரிடம் மேற்கொண்ட விசாரணையில் பல்வேறு திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
கடந்த ஆகஸ்ட் 30 ஆம் தேதி மெட்ராஸ் ரெஜிமெண்ட் ராணுவப் பிரிவின் ஆயுதக் கிடங்கின் பூட்டை உடைத்து அதிநவீன துப்பாக்கிகள் மற்றும் தோட்டாக்களை மல்லேஷ் திருடியது விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.
2009-ல் மல்லேஷ் ராணுவத்தில் சேர்ந்துள்ளார். அப்போது அவருக்கு ஆயுதங்கள் மற்றும் வெடிமருந்துகளை கையாளும் பயிற்சி வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. தொடர்ந்து, அவர் பணியாற்றிய அனைத்து முகாம்களிலும் ஆயுதக் கிடங்கை பராமரிக்கும் பொறுப்பு கிடைத்துள்ளது. ஆனால், அவர் அலட்சியமாக செயல்பட்டிருக்கிறார். இதன் விளைவாக பலமுறை அவர் ஒழுங்கு நடவடிக்கைக்கு ஆளாகியிருக்கிறார்.
முக்கியமாக 16 ஆண்டு கால பணி நிறைவுக்கு பிறகு, கூடுதலாக மூன்று ஆண்டுகள் பணி புரியும் வாய்ப்பு மல்லேஷுக்கு மறுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதனால், அவர் கடும் அதிருப்தியில் இருந்துள்ளார்.
கரும்பு ஜூஸ் விற்பனையாளருடன் அறிமுகம்
தொடர்ந்து, 2022-ம் ஆண்டு அவர் கொல்கத்தாவில் உள்ள பாரக்பூர் ராணுவ முகாமில் பணிபுரிந்த போது, அந்த பகுதியில் கரும்பு ஜூஸ் விற்பனை செய்து வந்த பீர்பால் ஷா என்பவருடன் பழக்கம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. இந்த பீர்பால் ஷா வாயிலாக மல்லேஷுக்கு சட்டவிரோத துப்பாக்கி விற்பனையாளரான அவர் டே என்ற ஓபி என்பவரின் அறிமுகம் கிடைத்திருக்கிறது.
இந்த அறிமுகத்தைத் தொடர்ந்து ஓபி-யிடம் ரூ. 10 ஆயிரம் கொடுத்து கள்ள துப்பாக்கியை மல்லேஷ் வாங்கியிருகிறார். இதனை வைத்து அவர் சமூகவிரோத செயல்களிலும் ஈடுபட்டு வந்ததாக கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக, நெடுஞ்சாலைகளில் செல்லும் வழிப்பறி உள்ளிட்ட கொள்ளைச் சம்பவங்களில் ஈடுபட்டார் என்கிற அதிர்ச்சியளிக்கும் தகவல் தற்போது விசாரணையில் தெரிய வந்திருக்கிறது.
மேலும், சிறிது காலம் பணி இடைநீக்கத்தில் இருந்த மல்லேஷ், 2023 ஆம் ஆண்டில் மீண்டும் பாரக்பூரில் பணியில் சேர்ந்திருக்கிறார். இதையடுத்து, 2025 ஜூன் மாதத்தில் அவர் பொல்லாரமில் உள்ள மெட்ராஸ் ரெஜிமெண்ட்க்கு மாற்றப்பட்டார். இந்த இட மாற்றத்தை அடுத்து தனது மனைவி மற்றும் குழந்தைகளுடன் யாப்ரால் பகுதியில் மல்லேஷ் குடிபெயர்ந்திருக்கிறார்.
ஓய்வூதியத்தை நம்பி கடனில் சிக்கிய மல்லேஷ்
இந்த காலகட்டத்தில், தனது சொந்த ஊரான நாகர்கர்னூலில் காலி மனையில் அவர் வீடு கட்ட ஆரம்பித்திருக்கிறார், மல்லேஷ். அத்துடன், அதே பகுதியில் ரூ. 8 லட்சம் மதிப்பில் மற்றொரு புதிய மனையையும் அவர் வாங்கியிருக்கிறார். ஓய்வூதியப் பலன்களை கருத்தில் கொண்டு, கடன் வாங்கியே அவர் சொந்த ஊரில் வீடு கட்டும் பணி உள்ளிட்டவற்றை அவர் மேற்கொண்டதாக கூறப்படுகிறது.
ஆனால், ஒரு கட்டத்தில் கடும் நிதி நெருக்கடி ஏற்பட்டிருக்கிறது. இதனைச் சமாளிக்க அவர் ராணுவ ஆயுதங்களை திருட திட்டமிட்டிருக்கிறார். ஆரம்பத்தில், தனது சிறு வயது நண்பர்களான நிரஞ்சன் மற்றும் மல்லிகார்ஜூன் ஆகியோருடன் இணைந்து இந்த திருட்டை நிகழ்த்த அவர் திட்டமிட்டிருக்கிறார்.
திரைப்படம், வெப்சீரிஸை பார்த்து திட்டம்
இதற்காக, வங்கி மற்றும் நகைக் கடைகளை திருடுகின்ற மாதிரியான கதைக்களத்தைக் கொண்ட திரைப்படங்கள் மற்றும் வெப் சீரிஸ்களை மல்லேஷ் அதிக அளவில் பார்த்து வந்திருக்கின்றார். மேலும், இதன் அடிப்படையில் திருட்டை அரங்கேற்றுவதற்கான பிளானையும் அவர் போட்டிருக்கிறார். ஆனால், நிரஞ்சன் மற்றும் மல்லிகார்ஜுன் இந்த திருட்டு திட்டத்தில் இருந்து பின் வாங்கியிருக்கின்றனர்.
சக ஊழியர்கள் கூட்டு சேர்ப்பு
ஆகையால், 2025-ல் மல்லேஷால் ராணுவ ஆயுதங்களை திருட முடியாமல் போனது. இதையடுத்து 2026-ல் மெட்ரால் ரெஜிமெண்டின் 20 ஆவது பட்டாலியனில் பணியாற்றி வந்த பிரவீன் மற்றும் சேஷு ஆகியோரை மல்லேஷ் கூட்டாளிகளாக சேர்த்துள்ளார். அத்துடன், ஆயுதக் கிடங்கில் பணியாற்றிய வினோத்தையும் தங்களுக்கு உதவுமாறு கூறி அவரையும் சேர்த்துக் கொண்டார்.
இதற்காக வினோத்துக்கு ரூ. 1 லட்சம் பணத்தை முன்கூட்டியே மல்லேஷ் கொடுத்திருக்கிறார். தொடர்ந்து, திட்டமிட்டபடி இவர்கள் அனைவரும் ராணுவ ஆயுதக் கிடங்கில் கொள்ளையை நிகழ்த்தியிருக்கின்றனர்.
திருட்டுக்கு ஒரு வாரத்திற்கு முன்பே சிசிடிவி கேமிராக்களை அவர்கள் செயலிழக்கச் செய்திருக்கின்றனர். குறிப்பாக, மல்லேஷ் கேமிராக்கள் மீது ஃபோமை தெளித்திருக்கின்றார். இதே போல், பிரவீன் மற்றும் சேஷு ஆகியோர் விளக்குகளை ஆஃப் செய்தும், பணியில் இருந்த மற்ற ராணுவ வீரர்களை திசை திருப்பியும் உதவி செய்திருக்கின்றனர்.
பின்னர், ராணுவ ஆயுதக் கிடங்கில் இருந்து திருடப்பட்ட ஆயுதங்கள் மற்றும் வெடி மருந்துகள் நாகர்கர்னூலில் உள்ள மல்லேஷ் வீட்டில் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இதன் பின்னர், திருடப்பட்ட ஆயுதங்களை விற்பனைச் செய்ய கொல்கத்தாவில் உள்ள பீர்பால் ஷாவை மல்லேஷ் தொடர்பு கொண்டிருக்கிறார்.
கள்ள சந்தையில் விற்பனைச் செய்யப்பட்ட ஆயுதங்கள்
இவரின் உதவியுடன் கள்ளச் சந்தை ஆயுத விற்பனையாளரான ஓபியிடம் நான்கு ஏகே47 ரக துப்பாக்கிகளை ரூ. 5 லட்சத்திற்கும், கை துப்பாக்கிகளை ரூ. 3 லட்சத்திற்கும் இவர்கள் விற்றிருக்கிறார்கள். இன்னும் எத்தனை ஆயுதங்கள் திருடப்பட்டது மற்றும் விற்கப்பட்டது? என்பது பற்றிய முழுமையான விபரங்கள் வெளியாகவில்லை.
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இந்த விசாரணைக்கு இடையே கரும்பு ஜூஸ் விற்பனையாளரான பீர்பால் ஷா மற்றும் ஓபி ஆகியோரைக் கண்டறியும் பணியில் ராணுவ புலனாய்வுப் பிரிவினர் தீவிரமாக களமிறங்கியிருக்கின்றனர். இதற்காக ஆறு தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
விசாரணையில், பீக்பால் ஷா வங்கதேசத்தில் இருந்து கொல்காத்தாவிற்கு இடம் பெயர்ந்து அங்கு வசித்து வந்தது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. மேலும், ஆயுதத் திருட்டில் சம்பந்தப்பட்ட இந்த இருவரையும் கைது செய்த பின்னரே இந்த திருட்டு பின்னணியில் உள்ள வலையமைப்பை முழுமையாகக் கண்டறிய முடியும் என ராணுவம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.