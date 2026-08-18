அணு உலை விபத்துகளில் நியாயமான இழப்பீடுகள் வழங்குவதில் நீதிமன்றங்களை தடுக்க முடியுமா? மத்திய அரசுக்கு உச்சநீதிமன்றம் கேள்வி
புதிய சட்டத்தால், அணு உலைகளில் விபத்து ஏற்பட்டால், நியாயமான இழப்பீடு வழங்குவதில் நீதிமன்றங்களுக்கு முட்டுக்கட்டைகள் உள்ளனவா என்பதை மத்திய அரசு தெளிவுபடுத்த வேண்டும் என நீதிபதிகள் வேண்டுகோள் விடுத்தனர்.
Published : August 18, 2026 at 5:03 PM IST
புது டெல்லி: அணுமின் நிலையங்களில் விபத்து ஏற்பட்டால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நியாயமான இழப்பீடு வழங்குமாறு நீதிமன்றங்கள் உத்தரவிடுவதில், புதிய சட்டம் தடுக்கிறதா? என்பது குறித்து மத்திய அரசு பதில் அளிக்குமாறு உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
2010-ஆம் ஆண்டின் சிவில் அணுசக்தி பொறுப்பு சட்டத்திற்கு மாற்றாக, தனியார் நிறுவனங்கள் அணு உலைகளை இயக்க அனுமதிக்கும் வகையில் புதிய சட்டம் (இந்தியாவில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதற்கான அணுசக்தியின் நிலையான பயன்பாடு மற்றும் மேம்பாடு சட்டம்) கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.
இந்த புதிய சட்டம், அரசியலமைப்பின் அடிப்படை உரிமைகளை (14, 19, 21) மீறும் வகையில் இருப்பதாக கூறி, முன்னாள் அரசு உயரதிகாரி இ.ஏ.எஸ்.சர்மா மற்றும் விஞ்ஞானிகள், பேராசிரியர்கள் உள்ளிட்டோர் சார்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் பொதுநல மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
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அந்த மனு, உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த், நீதிபதிகள் ஜாய்மல்யா பக்ஷி, வி.மோகனா ஆகியோரைக் கொண்ட அமர்வு முன் விசாரணைக்கு வந்தது.
மனுதாரர்கள் சார்பில் மூத்த வழக்கறிஞர்கள் பிரசாந்த் பூஷண், நேஹா ரதி ஆகியோர் ஆஜராகி வாதிடுகையில், "முந்தைய சட்டப்படி, அணு உலையில் விபத்து ஏதேனும் ஏற்பட்டால் முழு பொறுப்பும் நிறுவனங்களே ஏற்க வேண்டும். ஆனால், புதிய சட்டம் (சாந்தி சட்டம்), அணுமின் நிலையங்களுக்கு அணுசக்தி மூலப்பொருட்களை வழங்குபவர்களுக்கு பொறுப்பில் இருந்து முற்றிலும் விலக்கு அளித்துள்ளது. மேலும், அணுமின் நிலையங்களின் அதிகபட்ச இழப்பீட்டு பொறுப்பை ரூ.3,000 கோடியாக குறைத்துள்ளது.
1986-இல் அன்றைய சோவியத் யூனியனில் உள்ள செர்னோபில், 2011-இல் ஜப்பானின் ஃபுகுஷிமா ஆகியவற்றில் ஏற்பட்ட அணு உலை விபத்துகளுடன் ஒப்பிடுகையில், நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள இழப்பீட்டுத் தொகை மிக மிகக் குறைவாக உள்ளது.
ஆனால், எம்.சி.மேத்தா வழக்கில், (1897இல் ஒலியம் வாயுக்கசிவு விவகாரம்), ஒருவர் அபாயகரமான தொழிற்சாலையை நடத்தும்போது, அங்கு ஏதேனும் விபத்து ஏற்பட்டால், அதனை நடத்துபவரே முழு பொறுப்புக்கு உள்ளானவர் என்று உச்ச நீதிமன்றத்தின் அரசியல் சாசன அமர்வு தெரிவித்துள்ளது. அதுமட்டுமன்றி, அணுமின் நிலையங்களை இயக்கும் அணுசக்தி ஆணையமே, அதனை ஒழுங்குபடுத்தும் அணுசக்தி ஒழுங்குமுறை வாரியத்தின் உறுப்பினர்களை பரிந்துரைப்பதும் நியாயமற்றது" என்று வாதிட்டனர்.
இதைத் தொடர்ந்து பேசிய தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த், "அணுசக்தி திட்டங்களில் முதலீடுகளை ஊக்குவிப்பதற்காக, இழப்பீடு வழங்குவதில் அணுஉலைகளை இயக்குபவர்களுக்கு இழப்பீட்டு வரம்பு நிர்ணயித்திருக்கலாம். நாடாளுமன்றம் சட்டம் இயற்றி உச்சவரம்பு நிர்ணயித்திருப்பதால், பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நியாயமான இழப்பீடு வழங்குமாறு நீதிமன்றங்கள் உத்தரவிட முடியாது என்று கருத முடியாது" என்றார்.
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மேலும் நீதிபதிகள் கூறுகையில், "புதிய சட்டத்தால், அணு உலைகளில் விபத்து ஏற்பட்டால், நியாயமான இழப்பீடு வழங்குவதில் நீதிமன்றங்களுக்கு முட்டுக்கட்டைகள் உள்ளனவா என்பதை மத்திய அரசு தெளிவுபடுத்த வேண்டும்" என்றனர். இதுகுறித்து மத்திய அரசு பதில் அளிக்க வேண்டும் என்று கூறி, மத்திய அரசுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பி நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.