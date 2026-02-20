'பொன்னியின் செல்வன் 2' பாடல் காப்புரிமை வழக்கு: தாகர் சகோதரர்களுக்கு உரிய அங்கீகாரம் அளிக்க ஏ.ஆர். ரஹ்மான் ஒப்புதல்

'பொன்னியின் செல்வன் 2' பாடல் காப்புரிமை வழக்கு: தாகர் சகோதரர்களுக்கு உரிய அங்கீகாரம் அளிக்க ஏ.ஆர். ரஹ்மான் ஒப்புதல்
ஏ.ஆர். ரஹ்மான் ஒப்புதல் அளித்ததை அடுத்து, அடுத்த 5 வாரங்களுக்குள் அதனை செயல்படுத்த உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
Published : February 20, 2026 at 8:06 PM IST
புதுடெல்லி: 'பொன்னியின் செல்வன் 2' படத்தில் வரும் 'வீர ராஜா வீரா' பாடலுக்கான உரிய அங்கீகாரத்தை ஜூனியர் தாகர் சகோதரர்களுக்கு வழங்குவதற்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் இசையமைப்பாளர் ஏ.ஆர். ரஹ்மான் சம்மதம் தெரிவித்தார்.
மணிரத்னம் இயக்கத்தில் ஜெயம் ரவி, விக்ரம், கார்த்தி, ஐஸ்வர்யா ராய் உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் உருவான 'பொன்னியின் செல்வன் 2' திரைப்படம் கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு வெளியானது. இந்த திரைப்படத்தின் பாடல்களுக்கு ஏ.ஆர். ரஹ்மான் இசையமைத்திருந்தார்.
இந்நிலையில், இந்த படத்தில் வரும் 'வீர ராஜா வீரா' என்ற பாடல் தங்களுடையது எனக் கூறி இந்துஸ்தானி இசைக் கலைஞர் உஸ்தாத் ஃபயாஸ் வாசிஃபுதின் தாகர் என்பவர் டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் காப்புரிமை மீறல் வழக்கு தொடர்ந்தார்.
அதில், "எனது தந்தை நசீர் ஃபயாஸுதின் தாகரும், சித்தப்பா நசீர் ஜாகிருதின் தாகரும் (ஜூனியர் தாகர் சகோதரர்கள்) உருவாக்கிய 'ஷிவ் ஸ்துதி' என்ற ஆல்பத்தில் உள்ள இசையின் சில பகுதிகளை எடுத்து, மேற்குறிப்பிட்ட 'வீர ராஜா வீரா' என்ற பாடலில் ஏ.ஆர். ரஹ்மான் பயன்படுத்தி இருக்கிறார். இந்த இசைக்கான காப்புரிமை என்னிடம் உள்ளது. எனது அனுமதி இல்லாமல் அந்த இசை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது" என குற்றம்சாட்டியிருந்தார்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த தனி நீதிபதி, ஏ.ஆர். ரஹ்மான் ரூ.2 கோடியை நீதிமன்ற பதிவாளரிடம் செலுத்த வேண்டும் என்றும், பாடலுக்கான அங்கீகாரத்தை தாகர் சகோதரர்களுக்கு வழங்க வேண்டும் எனவும் உத்தரவிட்டனர். இதனை எதிர்த்து, ஏ.ஆர். ரஹ்மான் தரப்பு தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு மனுவை விசாரித்த டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தின் இரு நீதிபதிகள் அமர்வு, தனி நீதிபதியின் உத்தரவை ரத்து செய்தது.
இதனை எதிர்த்து மனுதாரரர் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தார். இந்த வழக்கு, கடந்த வாரம் விசாரணைக்கு வந்தபோது, உயர் நீதிமன்றத்தின் தனி நீதிபதி உத்தரவை உச்ச நீதிமன்றம் உறுதி செய்தது. மேலும், டெல்லி உயர் நீதிமன்ற பதிவாளரிடம் ரூ.2 கோடி டெபாசிட் செய்யுமாறும் நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டு, அடுத்தக்கட்ட விசாரணையை பிப்.20ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தனர்.
அதன்படி, இந்த வழக்கு உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சூர்ய காந்த், நீதிபதிகள் ஜாய்மால்யா பக்சி, விபூல் பஞ்சொலி ஆகியோர் கொண்ட அமர்வு முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது ஏ.ஆர். ரஹ்மான் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் அபிஷேக் மனு சிங்வி, "பொன்னியின் செல்வன் 2 படத்தில் வரும் குறிப்பிட்ட பாடலுக்கான அங்கீகாரத்தை, ஜூனியர் தாகர் சகோதரர்களுக்கு கொடுத்து விடுகிறோம்" என உறுதியளித்தார்.
இதனை குறித்துக் கொண்ட நீதிபதிகள், "அனைத்து சமூக வலைதளங்களிலும், ஓடிடி தளங்களிலும் மேற்குறிப்பிட்ட பாடலுக்கான அங்கீகாரத்தை, எழுத்து வடிவத்தில் கொடுக்க வேண்டும். அடுத்த 5 வாரங்களுக்குள் இதனை செய்ய வேண்டும்" என உத்தரவிட்டனர்.