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ஓய்வு வயதுக்கு முந்தைய நாள் ஒருவருக்கு பணி - மற்றொருவருக்கு ஓய்வுக்கு பின் நியமன உத்தரவு | ஜார்க்கண்ட் அரசின் 'ஆமை வேக' செயல்

ஜார்க்கண்டில் முந்தைய நாள் அரசு வேலைக்கான நியமன ஆணை கிடைத்த நிலையில், அடுத்த நாளே ஓய்வு பெற்ற சோக சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது.

அரசு நியமன கடிதத்துடன் நந்தலால் ரவானி
அரசு நியமன கடிதத்துடன் நந்தலால் ரவானி (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 1, 2026 at 3:32 PM IST

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ராஞ்சி: “நான் பல ஆண்டுகளாக அரசு வேலைக்கு காத்திருந்தேன். இன்று பணி நிரந்தர ஆணையை அரசு கொடுத்திருக்கிறது. ஆனால், நாளையுடன் எனக்கு 60 வயது. ஓய்வு பெறுகிறேன்” என்கிறார் துணை ஆசிரியர் ரவானி.

அதேபோல், நியும் அன்சாரி என்பவர், “எனக்கு வேலை நியமன கடிதம் கிடைத்திருப்பதில் மகிழ்ச்சி தான். ஆனால் என்ன செய்வது? ஒரு மாதத்திற்கு முன்பே 60 வயதாகிவிட்டது. இந்த கடிதத்தை என் வாழ்க்கையில் ஒரு மறக்க முடியாத சாதனையாக நினைத்துக் கொள்வேன்” என்கிறார்.

என்னது? இன்று வேலை கிடைத்து, நாளை ஓய்வு பெறுகிறாரா என்று ஆச்சர்யமாக இருக்கிறதா? ஆம். ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் தான் இதுபோன்ற கேளிக்கையான விஷயங்கள் நடந்தேறி இருக்கின்றன.

புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட ஆசிரியர்களுடன் ஜார்க்கண்ட் முதல்வர் ஹேமந்த் சோரன்
புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட ஆசிரியர்களுடன் ஜார்க்கண்ட் முதல்வர் ஹேமந்த் சோரன் (ETV Bharat)

சரி விஷயத்துக்கு வருவோம். ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் பணி நிரந்தரம் மற்றும் முழு ஊதியம் கொடுக்க வேண்டுமென துணை ஆசிரியர்கள் நீண்டகாலமாக போராடி வந்தனர். அந்த போராட்டத்தின் விளைவாக, அம்மாநில அரசு 2023ஆம் ஆண்டு உதவி பேராசியர்களுக்கான ஆட்சேர்ப்பு பணியை தொடங்கியது. அதில், வயது வரம்பில் தளர்வை அறிவித்திருந்தது.

அரசு வேலைக்காக காத்திருந்த ஆசிரியர்கள்

அரசின் இந்த அறிவிப்பைத் தொடர்ந்து, ஆயிரக்கணக்கானோர் விண்ணப்பித்தனர். அவர்களில் பலர் 57 முதல் 58 வயதுக்குட்பட்டவர்களாக இருந்தனர். உதவி பேராசியர்கள் மற்றும் துணை ஆசிரியர்களுக்கான மொத்தம் 26,000 காலிப் பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான பணிகள் கடந்த 3 ஆண்டுகளாக நடைபெற்று வந்தன.

நியமன கடிதங்களை பெற வந்திருந்த ஆசிரியர்கள்
நியமன கடிதங்களை பெற வந்திருந்த ஆசிரியர்கள் (ETV Bharat)

இதனிடையே, கடந்த மே மாதத்தில், நீண்ட காலம் பணியில் இருப்பதால் மட்டுமே பணி நிரந்தரம் செய்ய முடியாது என்றும், தகுதியுள்ள துணை ஆசிரியர்களுக்காக 50 சதவீதத்தை ஒதுக்கி, அவர்கள் மாநில ஆசிரியர் தகுதி தேர்வான டெட் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும் என்றும் கூறியதோடு, விரைவில் காலிப்பணியிடங்களை நிரப்புமாறும் உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது.

உச்ச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவின்பேரில், ஜூன் 29-ம் தேதி சுமார் 12,500 ஆசிரியர்களுக்கான பணி நியமன கடிதங்கள் இதுவரை வழங்கப்பட்டுள்ளன. அதில் ஜம்தாரா மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த நந்தலால் ரவானிக்கும் பணி நியமன ஆணை கிடைத்திருக்கிறது. அவர் 2006ஆம் ஆண்டு முதல் துணை ஆசிரியராக பணியாற்றி வந்துள்ளார். ஆசிரியர் பற்றாக்குறையை போக்க, ஜார்க்கண்ட் மாநில அரசால் ஒப்பந்த அடிப்படையில் இவர் நியமிக்கப்பட்டிருந்தார்.

வேலை கிடைத்தும் பயனில்லை

ரவானி 2016ஆம் ஆண்டு ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றவர். இவருக்கு ஜூன் 29ஆம் தேதி பணி நியமன ஆணை வழங்கப்பட்டது. ஆனால், ஜூன் 30ஆம் தேதி (நேற்று) அவர் தனது 60வது பிறந்தநாளை கொண்டாடியுள்ளார். இதனால் முந்தைய நாள் அரசு வேலை கிடைத்தாலும், அடுத்த நாளே அவர் ஓய்வு பெற்றுள்ளார்.

இந்த அனுபவம் குறித்து அவர் கூறுகையில், “நான் 2006 முதல் துணை ஆசிரியராக பணியாற்றி வருகிறேன். 2016ஆம் ஆண்டு டெட் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றேன். பல ஆண்டுகளாக அரசு பணி கிடைக்கும் என்று காத்திருந்தேன். திங்கட்கிழமை (ஜூன் 29) பணி நியமன கடிதம் கிடைத்திருக்கிறது. ஆனால் அடுத்த நாளே ஓய்வு பெறுகிறேன்” என்றார்.

அரசு நியமன கடிதத்துடன் நியும் அன்சாரி
அரசு நியமன கடிதத்துடன் நியும் அன்சாரி (ETV Bharat)

அதேபோல், பலாமுவைச் சேர்ந்த நியும் அன்சாரி கடந்த மே 31ஆம் தேதி தனது பிறந்தநாளை கொண்டாடினார். பணி நியமன ஆணை கிடைத்தபோது, அவருக்கு 60 வயது தாண்டிவிட்டது.

இதுகுறித்து அவர் கூறுகையில், “பணி நியமன ஆணை கிடைத்தது நிச்சயம் மகிழ்ச்சியளிக்கிறது. ஆனால் வேலை செய்வதற்கான வாய்ப்பு தான் எனக்கு கிடைக்கவில்லை. எனினும், இந்த பணி நியமன கடிதத்தை என் வாழ்க்கையில் ஒரு மறக்க முடியாத சாதனையாக நினைத்துக் கொள்வேன்” என்றார் மகிழ்ச்சியுடன்.

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பணி நியமனத்தில் தாமதம்

ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் உதவிப் பேராசியர்கள் மற்றும் துணை ஆசிரியர்களுக்கான விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டு, பணி நிரந்தரம் செய்யப்படுவதில் ஏற்பட்ட தாமதமே விண்ணப்பதாரர்களை இதுபோன்று பாதித்திருக்கிறது. அரசு பணிக்காக காத்திருந்தவர்களுக்கு தற்போது பணி நியமன ஆணை கிடைத்தாலும், அவர்களால் பணியாற்ற முடியாத நிலைதான் ஏற்பட்டுள்ளது.

அரசு நியமன கடிதத்தை வழங்கும் ஹேமந்த் சோரன்
அரசு நியமன கடிதத்தை வழங்கும் ஹேமந்த் சோரன் (ETV Bharat)

ராஞ்சியில் நடைபெற்ற ஒரு நிகழ்ச்சியில் ஜார்க்கண்ட் முதலமைச்சர் ஹேமந்த் சோரன் பங்கேற்று, அரசு பள்ளிகளில் நியமிக்கப்பட்டுள்ள 1042 ஆசிரியர்களுக்கு பணி நியமன கடிதங்களை வழங்கினார். அப்போது, "மாநிலத்தின் எதிர்காலத்தையும், அடுத்த தலைமுறை தங்களது சொந்த காலில் நிற்பதையும் ஆசிரியர்கள் தான் தீர்மானிப்பார்கள்” என்றார்.

ஆனால், வேலை கிடைத்த ஒரு நாள், ஒரு வாரம் அல்லது அது கூட கிடைக்காத ஏமாற்றத்தில் எத்தனை பேர் இருக்கிறார்கள் என்று அவருக்கு தெரிந்திருக்கவில்லை என்பது தான் சோகம்.

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TEACHER APPOINTMENT LETTERS
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ஜார்க்கண்ட் அரசு வேலை
ஜார்க்கண்ட் உதவி பேராசியர் நியமனம்
ONE DAY SERVICE RETIREMENT

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