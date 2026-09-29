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டிராஃபிக் பைன் கட்டலையா? - மின்சார கட்டணத்துடன் சேர்க்க உச்சநீதிமன்றம் பரிந்துரை

அதிக என்ணிக்கையில் போக்குவரத்து மின்னணு ரசீதுகளை வழங்கப்பட்ட போதிலும், அபராதத் தொகை மிகக் குறைவாகவே வசூல் செய்யப்பட்டுள்ளது என்று நீதிமன்றம் கருத்து தெரிவித்துள்ளது.

உச்ச நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்
உச்ச நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (ANI)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 29, 2026 at 1:43 PM IST

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Updated : September 29, 2026 at 3:37 PM IST

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புது டெல்லி: இந்தியா முழுவதும் வசூலிக்கப்படாத போக்குவரத்து விதிமீறல் அபராதத் தொகை ரூ. 20 ஆயிரம் கோடிக்கு மேல் இருக்கும் நிலையில், அதனை ‘ஏன் மின்சார கட்டணத்துடன் சேர்த்து வசூலிக்கக்கூடாது’ என உச்ச நீதிமன்றம் பரிந்துரைத்துள்ளது.

சாலை பாதுகாப்பு, போக்குவரத்து அமலாக்கம் மற்றும் விபத்துக்குப் பின் பாதிக்கப்பட்டோர் பராமரிப்பு ஆகியவற்றில் விரிவான அமைப்பு ரீதியான சீர்திருத்தங்கள் மேற்கொள்வது தொடர்பான மனு உச்ச நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தது. இதனைத் தொடர்ந்து, போக்குவரத்து விதிமீறல்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்படுவது தொடர்பாகவும் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தது.

இந்த மனு மீதான விசாரணை நேற்று (செப்டம்பர் 28) உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் ஜே.பி. பர்திவாலா மற்றும் கே.வி. விஸ்வநாதன் அடங்கிய அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, “அதிக என்ணிக்கையில் போக்குவரத்து இ-சலான் (மின்னணு ரசீதுகள்) வழங்கப்பட்ட போதிலும், அபராதத் தொகை மிகக் குறைவாகவே வசூல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

போக்குவரத்துத்துறை மின்னணு ரசீதுகளை வழங்குவது மட்டும் போதாது, அதற்காக விதிக்கப்பட்ட அபராதத் தொகையை வசூலிப்பதும் முக்கியம். இந்தியாவில் உள்ள மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் முழுவதும் போக்குவரத்து மின்னணு ரசீதுகளின் மூலம் ரூ. 45 ஆயிரம் கோடி அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆனால், இதில் இதுவரை சுமார் ரூ. 25 ஆயிரம் கோடி மட்டுமே வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது. மீதமுள்ள ரூ.20 ஆயிரம் கோடி நிலுவையில் உள்ளது. மக்கள் போக்குவரத்து அபராதங்களைச் செலுத்தவில்லை என்றால், அதை அவர்களின் மின்சாரக் கட்டணத்துடன் சேர்த்துவிடுங்கள். இத்தகைய நடவடிக்கைகள் தவறு செய்தவர்களை அபராதங்களைச் செலுத்த வைக்கும்.

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இதனால், அவர்கள் மின்சாரக் கட்டணத்தைச் செலுத்த வேண்டியிருக்கும், இல்லையெனில் மின் இணைப்பு துண்டிக்கப்படும். போக்குவரத்துத்துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் மின் ரசீதுகளை வழங்குவதோடு நின்றுவிடாமல், அபராதத் தொகையை வசூலிப்பதிலும் கவனம் செலுத்த வேண்டும்” என்று நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.

போக்குவரத்து அபராத இ-சலான்

சாலை போக்குவரத்து விதிமுறைகளை மீறும் வாகன ஓட்டிகளுக்கு போக்குவரத்து அதிகாரிகள் மூலம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டு அபராதத் தொகை வசூலிக்கப்பட்டு வருகிறது. இதனை எளிமையாக்கும் வகையில் மின்னணு ரசீதுகள் முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இதன்மூலம், போக்குவரத்து விதிமுறைகளை மீறும் வாகன ஓட்டிகளின் வண்டி பதிவு எண் மூலம் அவர்களுக்கு ஆன்லைன் மூலமாக பணம் செலுத்தும் வகையில் மின்னணு சலான் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த மின்னணு ரசீது மூலம் வாகன ஓட்டிகள் தங்களுக்கான அபராதத் தொகையை ஆன்லைனில் கட்டிக்கொள்ளலாம்.

Last Updated : September 29, 2026 at 3:37 PM IST

TAGGED:

UNPAID TRAFFIC E CHALLANS
SUPREME COURT
ELECTRIC BILL
செலுத்தப்படாத போக்குவரத்து இ சலான்
TRAFFIC E CHALLANS TO ELECTRIC BILL

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