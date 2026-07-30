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'தேர்வு முறைகேடு தடுப்பு திருத்த மசோதா' மாநிலங்களவையிலும் நிறைவேற்றம்

நீட் வினாத்தாள் கசிவிற்கு பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வி அமைச்சராக இருந்த தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என வலியுறுத்தி சமூக ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக் தொடர் உண்ணாவிரத போராட்டத்தை முன்னெடுத்தார்.

மசோதா மீது மாநிலங்களவையில் உரையாற்றும் மல்லிகார்ஜுன கார்கே
மசோதா மீது மாநிலங்களவையில் உரையாற்றும் மல்லிகார்ஜுன கார்கே (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 30, 2026 at 10:33 PM IST

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புதுடெல்லி: நாடாளுமன்ற மக்களவைத் தொடர்ந்து மாநிலங்களவையிலும் 'தேர்வு முறைகேடு தடுப்பு திருத்த மசோதா' குரல் வாக்கெடுப்பு மூலம் இன்று நிறைவேற்றப்பட்டது.

இந்த நிலையில், நாடு முழுவதும் நடைபெறும் போட்டித் தேர்வுகளில் வினாத்தாள் கசிவு மற்றும் முறைகேடுகளை தடுக்க மத்திய அரசு 'பொதுத் தேர்வுகள் திருத்த மசோதா 2026'-ஐ நாடாளுமன்றத்தில் கடந்த 27-ஆம் தேதி அறிமுகப்படுத்தியது. மத்திய அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் இந்த மசோதாவை அறிமுகம் செய்தார்.

காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் தேர்வு முறைகளில் மாற்றம் செய்யாமல், மத்திய அரசு மாணவர்களை மடைமாற்றும் செயல்களில் ஈடுபடுகிறது என்று இந்த மசோதாவுக்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். ஆனால், தேர்வு முறைகேடுகளில் ஈடுபட்டால் கடும் தண்டனை கிடைக்கும் என்ற அச்சம் எழுந்தால், முறைகேடுகள் வெகுவாக குறையும் என மத்திய அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

இந்நிலையில், இந்த மசோதா மக்களவையில் நேற்று குரல் வாக்கெடுப்பு மூலம் நிறைவேறியது. இதையடுத்து மாநிலங்களவையிலும் இம்மசோதா இன்று குரல் வாக்கெடுப்பின் மூலம் நிறைவேற்றப்பட்டது. அதனை தொடர்ந்து மாநிலங்களவை நாளை காலை 11 மணி வரை ஒத்திவைக்கப்படுவதாக மாநிலங்களவை தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் அறிவித்தார்.

நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிந்த விவகாரம் அண்மையில் நாடு முழுவதும் பெரும் புயலை கிளப்பியது. இதையடுத்து மே மாதம் குறிப்பிட்ட தேதியில் நடைபெறுவதாக இருந்த அத்தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டு, ஜூன் மாதத்தில் மறுதேர்வு நடத்தப்பட்டது.

இருப்பினும், இந்த நிகழ்வுக்கு பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வி அமைச்சராக இருந்த தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என வலியுறுத்தி சமூக ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக் 26 நாட்கள் தொடர்ந்து உண்ணாவிரதம் இருந்தார். டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் தொடர் போராட்டத்தை முன்னெடுத்தனர். இளைஞர்கள் முன்னெடுத்த இந்த போராட்டம் சென்னை எழும்பூர் வரை எதிரொலித்தது. இதையடுத்து மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகினார்.

சட்ட நடவடிக்கைகள் கிடையாது: இதனிடையே, நீட் தேர்வு முறைகேடுகளை கண்டித்து டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் நடத்திய போராட்டத்தில் பங்கேற்றவர்கள் மீது எவ்வித சட்ட நடலடிக்கையும மேற்கொள்ளப்படாது என்று டெல்லி மாநில அரசின் உள்துறை இன்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

உச்ச நீதிமன்றத்தின் அறிவுறுத்தலின்படி இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவதாக தெரிவித்துள்ள உள்துறை, இருப்பினும் இந்த போராட்டத்தை பயன்படுத்தி வன்முறையில் ஈடுபட்டவர்கள் மற்றும் குற்றப் பின்னணி உள்ளவர்களுக்கு இந்த அறிவிப்பு பொருந்தாது எனவும் விளக்கம் அளித்துள்ளது.

TAGGED:

RAJYA SABHA
CP RADHAKRISHNAN
தேர்வு முறைகேடு தடுப்பு மசோதா
மாநிலங்களவை
ANTI PAPER LEAK BILL

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