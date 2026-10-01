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'9/11 தாக்குதல் போன்ற சதியை ஒரு இந்தியர் முறியடித்து விட்டார்' - கேப்டன் ஸ்மித் மச்சர் குறித்து பிரதமர் மோடி புகழாரம்

கேப்டன் ஸ்மித் மச்சர் விரைவில் முழுமையாக குணமடைய வாழ்த்துவதாக பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார்.

பிரதமர் மோடி
பிரதமர் மோடி (PTI Screengrab)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 1, 2026 at 4:08 PM IST

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புதுடெல்லி: ஃபிளைதுபாய் விமானத்தில் நடுவானில் நடந்த மோதலில், இந்திய கேப்டன் ஸ்மித் மச்சரின் துணிச்சலாலும், சமயோசித புத்தியாலும் மற்றொரு 9/11 தாக்குதல் சதி முறியடிக்கப்பட்டுள்ளது என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்தார்.

துபாயில் இருந்து இஸ்ரேலுக்கு நேற்று காலை புறப்பட்டுச் சென்ற ஃபிளைதுபாய் விமானத்தில், துணை விமானி, கேப்டன் ஸ்மித் மச்சரை கத்தியால் தாக்கியதில், விமானம் நிலைகுலைந்து ஒரு நிமிடத்தில் 16,000 அடி வரை தாழ்வாக இறங்கியது. இதில் பலத்த காயம் அடைந்த போதிலும், கேப்ன் ஸ்மித் மச்சர் துணிச்சலாக செயல்பட்டு, விமானத்தை சவுதி அரேபியாவில் அவசரமாக தரையிறக்கி பயணிகளின் உயிரைக் காப்பாற்றினார்.

இந்த நிலையில், டெல்லி உள்ள பாரத் மண்டபத்தில் நடைபெற்ற மத்திய அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் நூற்றாண்டு விழாவில் கலந்து கொண்டு பேசிய பிரதமர் மோடி, கேப்டன் ஸ்மித் மச்சரின் துணிச்சலை பாராட்டினார். அப்போது அவர், "ஃபிளைதுபாய் விமானத்தில் நேற்று நடந்த மோதலில் இந்தியாவை சேர்ந்த கேப்டன் ஸ்மித் மச்சர், பொறுமையையும் துணிச்சலையும் வெளிப்படுத்தினார். உண்மையில், இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு குறிப்பிட்டபடி, 9/11 தாக்குதலை போன்ற ஒரு சதியை ஒரு இந்தியர் முறியடித்து விட்டார்" என்றார்.

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ஸ்மித் மச்சரின் குடும்பத்தினருடன் பேசிய பிரதமர் மோடி

முன்னதாக, காலையில் கேப்டன் ஸ்மித் மச்சரின் குடும்பத்தினருடன் பேசிய பிரதமர் மோடி, அவரது துணிச்சலை பாராட்டினார். இது குறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், கேப்டன் ஸ்மித் மச்சரின் துணிச்சல், ஒவ்வொரு இந்தியருக்கும் பெருமை சேர்த்துள்ளது. ஸ்மித் மச்சரின் தந்தை பூபேந்தர் பய், தாயார் கீதா பேகன், மனைவி சோனல் ஆகியோருடன் இன்று பேசினேன். கேப்டன் ஸ்மித் மச்சருக்கு சவுதி அரேபியாவின் தபூக் நகரில் உள்ள மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இஸ்ரேல் பிரதமர் பாராட்டு

கேப்டன் ஸ்மித் மச்சருக்கு இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகுவும் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார். இது குறித்து எக்ஸ் தளத்தில் அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "இந்திய விமானி கேப்டன் ஸ்மித் மச்சரின் அபாரமான துணிச்சலுக்கு தலை வணங்குகிறேன்.

விமானத்தில் நடந்த சம்பவத்தில், ஸ்மித் மச்சர் பலத்த காயமடைந்த போதிலும், துணை விமானியை எதிர்த்து போராடி, விமானி அறையின் கதவை திறந்து பயணிகளை உள்ளே வர அனுமதித்தார். இதனால், அவர்களால் துணை விமானியைக் கட்டுப்படுத்த முடிந்தது. இதன் மூலம் இஸ்ரேல் மற்றும் பிற நாடுகளை சேர்ந்த 174 பேரின் உயிரை அவர் காப்பாற்றினார். கேப்டன் மச்சர் விரைவில் முழுமையாக குணமடைய வாழ்த்துகிறேன். அவர் உண்மையான நாயகன்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

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9/11 தாக்குதல் என்றால் என்ன?

அமெரிக்காவில் கடந்த 2001 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 11 ஆம் தேதி நிகழ்த்தப்பட்ட ஒருங்கிணைந்த பயங்கரவாதத் தாக்குதல்களே 9/11 தாக்குதல் சென்று அழைக்கப்படுகிறது.

இந்த சம்பவத்தில், அல்-கொய்தாவுடன் தொடர்புடைய 19 பயங்கரவாதிகள் நான்கு பயணிகள் விமானங்களை கடத்தினர். அவற்றில், இரண்டு விமானங்கள், நியூயார்க் நகரில் உள்ள உலக வர்த்தக மையத்தின் இரட்டை கோபுரங்களில் மோதின. அதில், இரு கோபுரங்களும் இடிந்தன.

மூன்றாவது விமானம், வாஷிங்டன் அருகே உள்ள பென்டகன் கட்டிடத்தில் மோதியது. நான்காவது விமானத்தில் பயணிகளும் பணியாளர்களும் கடத்தல்காரர்களை எதிர்த்துப் போராடியதைத் தொடர்ந்து, அந்த விமானம் பென்சில்வேனியாவில் உள்ள ஒரு வயல்வெளியில் விழுந்தது. இந்த தாக்குதல்களில் 2,977 பேர் உயிரிழந்தனர். ஆயிரக்கணக்கானோர் காயமடைந்தனர்.

TAGGED:

SMIT MACHCHHAR
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ஸ்மித் மச்சர்
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