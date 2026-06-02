பாஜகவில் இருந்து விலகினார் அண்ணாமலை; கட்சித் தலைமையிடம் ராஜினாமா கடிதம்?
பாஜகவில் இருந்து விலகியுள்ள அண்ணாமலை, விரைவில் புதிய கட்சி தொடங்க இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
Published : June 2, 2026 at 4:23 PM IST
புதுடெல்லி: கடந்த சில மாதங்களாகவே பாஜக மீது அதிருப்தியில் இருந்துவந்த அண்ணாமலை அக்கட்சியில் இருந்து விலகியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை, பாஜகவிலிருந்து விலகி தனிக்கட்சி தொடங்கப் போவதாக கடந்த சில நாட்களாக தகவல்கள் பரவி வந்தன. இதுகுறித்து விரைவில் அறிவிக்க இருப்பதாக அண்ணாமலையும் தெரிவித்திருந்தார்.
இந்நிலையில், பாஜக தலைமையிடம் பேசுவதற்காக நேற்று அவர் டெல்லி புறப்பட்டுச் சென்றார். இன்று காலை பாஜக தலைமை அலுவலகத்திற்கு வந்த அண்ணாமலை, கட்சியின் தேசியத் தலைவர் நிதின் நபினை சந்தித்து பேசினார். அப்போது பாஜகவில் இருந்து விலகுவதற்கான கடித்தத்தை அண்ணாமலை வழங்கியதாக டெல்லி பாஜக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. ஆனால் இதுகுறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவலை பாஜக தேசிய தலைமையோ, அண்ணாமலையோ இதுவரை வெளியிடவில்லை.
நிதின் நபினின் சந்திப்பை தொடர்ந்து, கட்சியின் தேசிய பொதுச் செயலாளர் பி.எல். சந்தோஷையும் அண்ணாமலை சந்தித்து பேசினார்.
இதைத்தொடர்ந்து மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவை அவரது வீட்டில் சந்தித்து பேசினார். இதனிடையே மாலை 4 மணி அளவில் பிரதமர் மோடியை அண்ணாமலை சந்திக்கவுள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. பாஜகவில் இருந்து விலகியுள்ள அண்ணாமலை, விரைவில் புதிய கட்சி தொடங்க இருப்பதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
தமிழக பாஜக தலைவராக இருந்த நேரத்தில் அண்ணாமலை திமுக ஆட்சியில் ஏற்பட்ட சட்டம் - ஒழுங்கு பிரச்சனைகள் குறித்து தொடர்ந்து குரல் எழுப்பி வந்தார். மேலும் 'என் மண் என் மக்கள்' நடைபயணத்தின் மூலம் மாநில முழுவதும் பாஜக தொண்டர்களை நேரடியாக சந்தித்து தனக்கான ஆதரவு வட்டத்தை உருவாக்கினார்.
இதற்கிடையே தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தலில் அதிமுக - பாஜக கூட்டணி அமைந்ததை தொடர்ந்து மாநில தலைவர் பொறுப்பிலிருந்து அண்ணாமலை மாற்றப்பட்டு, நயினார் நாகேந்திரன் புதிய தலைவராக நியமிக்கப்பட்டார். அதன் பிறகு தமிழக பாஜகவுக்குள் பல்வேறு கருத்து வேறுபாடுகள் நிலவுவதாக தகவல் வெளியாகி வந்தன.
இந்த நிலையில், அண்மையில் நடைபெற்ற சட்டமன்றத் தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி எதிர்பார்த்த வெற்றியை பெறவில்லை. மேலும் இந்த கூட்டணி மூன்றாவது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டது. பாஜக ஒரே ஒரு தொகுதியில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றது.
இதனால் அதிருப்தியில் இருந்து வந்த அவர் விரைவில் பாஜகவில் இருந்து விலகி புதிய கட்சியை தொடங்குவார் என கடந்த ஒரு வாரத்திற்கு மேலாக தகவல் வெளியாகி இருந்தன. இந்நிலையில் நாளை மறுநாள் அண்ணாமலையின் பிறந்த நாள் என்பதால், அன்றைய தினம் புதிய கட்சி தொடர்பான அறிவிப்பை அண்ணாமலை வெளியிடுவார் என்ற எதிர்பார்ப்பு தமிழக அரசியலை தாண்டி தேசிய அரசியலிலும் எழுந்துள்ளது.