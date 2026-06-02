பரபரப்பாகும் அரசியல் களம்: டெல்லியில் பாஜக தேசிய தலைவருடன் அண்ணாமலை சந்திப்பு
By ANI
Published : June 2, 2026 at 1:14 PM IST
டெல்லி: பாஜக தேசிய தலைவர் நிதின் நபினை டெல்லியில் அண்ணாமலை சந்தித்து பேசினார். மேலும், அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் பி.எல். சந்தோஷையும் அவர் சந்தித்துள்ளார்.
அண்ணாமலை பாஜகவில் இருந்து விலகி தனிக்கட்சி தொடங்க போவதாக பேச்சுகள் அடிபட்டு வரும் நிலையில், இந்த சந்திப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது.
நேற்று மாலை டெல்லிக்கு புறப்பட்டு சென்ற அண்ணாமலை, அங்குள்ள நட்சத்திர விடுதியில் தங்கியிருந்தார்.
இந்நிலையில், இன்று பாஜக தலைமை அலுவலகத்திற்கு வந்த அண்ணாமலை, கட்சியின் தேசிய தலைவர் நிதின் நபினை சந்தித்து பேசினார். பின்னர், கட்சியின் தேசிய பொதுச்செயலாளர் பி.எல். சந்தோஷையும் அவர் சந்தித்தார்.
இருவரிடமும் தனித்தனியாக பேசிய அவர், மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவை சந்திக்க திட்டமிட்டிருந்தார். ஆனால், அண்ணாமலையை சந்திக்க அமித் ஷா நேரம் ஒதுக்கவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது.
இன்று மாலை டெல்லியில் இருந்து சென்னை திரும்பும் அண்ணாமலை, செய்தியாளர்களை சந்தித்து பல முக்கிய அறிவிப்புகளை வெளியிடுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக, புதிய கட்சி அறிவிப்பு வெளியாகும் என அவரது ஆதரவாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
பரபரக்கும் அரசியல் களம்
சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு முன்பாக, தமிழக பாஜக தலைவர் பதவியில் இருந்து அண்ணாமலை நீக்கப்பட்டார். அதிமுகவுடன் கூட்டணி அமைக்கும் பொருட்டு, கட்சியின் மாநிலத் தலைவர் பதவியில் இருந்து அண்ணாமலை நீக்கப்பட்டதாக அந்த சமயத்தில் அதிகாரப்பூர்வமற்ற தகவல்கள் வெளியாகின.
டெல்லி பாஜக தலைமையின் இந்த நடவடிக்கையால் அண்ணாமலையின் ஆதரவாளர்கள் கடும் அதிருப்தி அடைந்தனர். எனினும், சட்டமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிட அண்ணாமலைக்கு சீட் வழங்கப்படும் என்ற நம்பிக்கையில் அவர்கள் இருந்தனர்.
ஆனால், அவர்களின் எதிர்பார்ப்பை பொய்யாக்கும் விதமாக அண்ணாமலைக்கு சீட் கொடுக்கப்படவில்லை. இது அண்ணாமலைக்கே பெரும் ஏமாற்றத்தை தந்ததாக கூறப்பட்டது.
புதிய கட்சியா?
இதன் தொடர்ச்சியாக, பாஜக சார்ந்த முக்கிய நிகழ்ச்சிகளில் கூட அண்ணாமலை பங்கேற்காமல் இருந்து வந்தார்.
இந்த சூழலில்தான், அண்ணாமலை தனிக்கட்சி தொடங்க போவதாக கடந்த 4 நாட்களாக பேச்சுகள் அடிபட்டு வந்தன. மேலும், அண்ணாமலையை மையப்படுத்தி பல மாவட்டங்களில் போஸ்டர்களும் ஒட்டப்பட்டன.
பாஜக கொடி இல்லை
இதனிடையே, நேற்று டெல்லி செல்வதற்காக சென்னை விமான நிலையம் வந்த அண்ணாமலையின் காரில் வழக்கமாக இருக்கும் பாஜக கொடி இல்லாமல் இருந்தது. மேலும் புதிய கட்சியை தொடங்குகிறீர்களா என நிருபர்கள் கேட்டதற்கும் அண்ணாமலை மறுப்பு ஏதும் கூறாமல், "இரண்டு நாட்களில் பதிலளிக்கிறேன்" என கூறிவிட்டு சென்றது குறிப்பிடத்தக்கது.