ராமோஜி ராவின் பிறந்தநாள் அரசு விழாவாக கொண்டாப்படும் - ஆந்திர முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு அறிவிப்பு!
ஸ்ரீராமோஜி ராவின் வாழ்க்கையும் சாதனைகளும் வருங்கால சந்ததியினருக்குத் தொடர்ந்து வழிகாட்டியாக இருக்கும் என்று ஆந்திர முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு குறிப்பிட்டார்.
Published : November 16, 2026 at 8:39 PM IST|
Updated : November 16, 2026 at 8:46 PM IST
விஜயவாடா: இந்திய ஊடக உலகின் ஒப்பற்ற ஜாம்பவானும், ராமோஜி குழுமத்தின் நிறுவனருமான மறைந்த பத்மவிபூஷண் ஸ்ரீராமோஜி ராவின் பிறந்த நாளான நவம்பர் 16-ஆம் தேதி, இனி ஒவ்வொரு ஆண்டும் அரசு விழாவாக கொண்டாடப்படும் என்று ஆந்திர மாநில முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு அறிவித்தார்.
விஜயவாடாவில் உள்ள டாக்டர் பி.ஆர். அம்பேத்கர் கலையரங்கில் இன்று (நவம்பர் 16) நடைபெற்ற ஸ்ரீராமோஜி ராவின் 90-வது பிறந்தநாள் மற்றும் 'ராமோஜி எக்ஸலன்ஸ் விருதுகள் 2026' வழங்கும் பிரம்மாண்ட விழாவில் உரையாற்றும் போது அவர் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டார்.
ஊடகத் துறை, திரைப்படத் துறை மற்றும் சமூக மேம்பாட்டிற்கு ஸ்ரீராமோஜி ராவ் ஆற்றிய ஈடு இணையற்ற சேவைகளை போற்றும் வகையில், ஒவ்வொரு ஆண்டும் நவம்பர் 16-ஆம் தேதி ஆந்திரப் பிரதேச அரசு சார்பில் விழாவாக கொண்டாடப்படும் என்று சந்திரபாபு நாயுடு தெரிவித்தார்.
ஊடக உலகில் புரட்சியை ஏற்படுத்தியவர் ஸ்ரீராமோஜி ராவ்
சாதாரண விவசாயக் குடும்பத்தில் பிறந்து, கடின உழைப்பு, ஒழுக்கம் மற்றும் நேர்மையால் மிகப்பெரிய சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்கிய ஸ்ரீராமோஜி ராவ், தெலுங்குப் பத்திரிகை மற்றும் தொலைக்காட்சித் துறையில் புதிய புரட்சியை ஏற்படுத்தியவர் என்று முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு புகழாரம் சூட்டினார்.
விருது பெற்றவர்களுக்கு வாழ்த்துகளை தெரிவித்த சந்திரபாபு நாயுடு, ஸ்ரீராமோஜி ராவுடன் தனக்கிருந்த நீண்டகாலத் தொடர்பை நினைவு கூர்ந்தார். அவருடன் தனக்கு சுமார் நான்கரை தசாப்த காலப் பழக்கம் இருந்ததாக குறிப்பிட்ட அவர், ஸ்ரீராமோஜி ராவ் ஒரு தனித்துவமான ஆளுமை என்றார்.
மேலும், தான் முதன்முறையாக முதல்வராக பதவியேற்ற போது ஸ்ரீராமோஜி ராவ் தன்னிடம் கூறிய வார்த்தைகளைச் சந்திரபாபு நாயுடு விழா மேடையில் உருக்கமாக நினைவு கூர்ந்தார். "நீங்கள் இப்போது ஆந்திரப் பிரதேசத்தின் முதலமைச்சராக உள்ளீர்கள். நான் என்றும் உங்கள் நலம் விரும்பியாக இருப்பேன். ஆனால் உங்களிடமிருந்து எந்தச் சலுகையையும் ஒருபோதும் எதிர்பார்க்க மாட்டேன். உங்கள் அரசின் செயல்பாடுகள் குறித்த உண்மைகளை நாங்கள் வெளியிடுவோம். அதை நீங்கள் ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும்" என்று ஸ்ரீராமோஜி ராவ் கூறியதாக அவர் குறிப்பிட்டார்.
சுதந்திரமான இதழியலுக்கு முக்கியத்துவம் அளித்த ஸ்ரீராமோஜி ராவ்
சுதந்திரமான இதழியலுக்கு அவர் அளித்த முக்கியத்துவத்தை இதன் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம் என்ற அவர், 'ஈநாடு' ஊடகவியலாளர்களின் நம்பகத்தன்மை ஈடு இணையற்றது என்றும் குறிப்பிட்டார். 'ஈநாடு' நிறுவனத்தில் ஊடகப் பணியைச் செய்வது, மிகச் சிறந்த கல்வி நிலையத்தில் பட்டத்தைப் பெறுவதற்கு இணையானது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
ஸ்ரீராமோஜி ராவின் தொலைநோக்குப் பார்வையைச் சுட்டிக் காட்டிய முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு, 'ஈநாடு', 'மார்கதர்சி', 'பிரியா ஃபுட்ஸ்' மற்றும் 'ஈடிவி பாரத்' ஆகிய நிறுவனங்கள் ஒவ்வொன்றும் தங்களது துறைகளில் முன்னணி இடத்தைப் பிடித்துள்ளன என்றும் கூறினார். வணிகத்தில் மிக உயர்ந்த அறநெறிகளைக் கடைப்பிடித்த ராமோஜி ராவ், பொதுமக்களின் நம்பிக்கையைப் பெற்ற நிறுவனங்களை உருவாக்கியுள்ளார் என்று அவர் தெரிவித்தார்.
மேலும், கடினமான காலங்களில் ஸ்ரீராமோஜி ராவ் ஆற்றிய பங்களிப்புகளை நினைவு கூர்ந்த சந்திரபாபு நாயுடு, புயலால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு 'ஈநாடு' குழுமம் உறுதுணையாக நின்றதையும், நிவாரணப் பணிகளுக்கு ஆதரவளித்ததையும் குறிப்பிட்டார்.
அமராவதி என்ற பெயரை பரிந்துரைத்தவர் ஸ்ரீராமோஜி ராவ்
ஆந்திரப் பிரதேசத்தின் தலைநகருக்கு 'அமராவதி' என்ற பெயரைப் பரிந்துரைத்தவர் ஸ்ரீராமோஜி ராவ் என்பதையும் அவர் நினைவுபடுத்தினார். கோவிட்-19 பெருந்தொற்று காலத்தில், ஆந்திரப் பிரதேசம் மற்றும் தெலங்கானா ஆகிய இரு மாநிலங்களுக்கும் தலா 5 கோடி ரூபாயை ராமோஜி குழுமம் நன்கொடையாக வழங்கியதையும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
ஸ்ரீராமோஜி ராவ் தனது வாழ்நாளின் இறுதிக்கட்டத்தில் எதிர்கொண்ட இன்னல்களையும் சந்திரபாபு நாயுடு நினைவு கூர்ந்தார். அப்போது ஆட்சியில் இருந்த ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ் அரசு, விசாரணை என்ற பெயரில் அவருக்கும் அவரது குடும்பத்தினருக்கும் மிகுந்த மன உளைச்சலை ஏற்படுத்தியது என்றும் அவர் குற்றம்சாட்டினார்.
இளம் தலைமுறையினர் ஸ்ரீராமோஜி ராவின் உறுதிப்பாடு, ஒழுக்கம், பணி அறம் மற்றும் விழுமியங்களுக்கான அர்ப்பணிப்பு ஆகியவற்றிலிருந்து ஊக்கம் பெற வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு கேட்டுக் கொண்டார். அவரது வாழ்க்கையும் சாதனைகளும் வருங்கால சந்ததியினருக்குத் தொடர்ந்து வழிகாட்டியாக இருக்கும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
மேலும், விழாவில் முதன்மை விருந்தினராகக் கலந்து கொண்ட மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா மற்றும் ஸ்ரீராமோஜி ராவ் இடையே இருந்த ஆழமான நட்பையும், தேச வளர்ச்சியில் அமித் ஷாவின் உறுதியான தலைமைத்துவம் குறித்து ஸ்ரீராமோஜி ராவ் தன்னிடம் பகிர்ந்து கொண்ட கருத்துகளையும் சந்திரபாபு நாயுடு எடுத்துரைத்தார்.
மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா, ஆந்திர ஆளுநர் எஸ். அப்துல் நசீர், துணை முதலமைச்சர் பவன் கல்யாண், மத்திய அமைச்சர்கள் கிஷண் ரெட்டி, ராம் மோகன் நாயுடு உள்ளிட்டோர் பங்கேற்ற இவ்விழாவில், பல்வேறு துறைகளில் சாதனை படைத்த 9 ஆளுமைகளுக்கு 'ராமோஜி எக்ஸலன்ஸ் விருதுகள் 2026' வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டது.