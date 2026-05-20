எதிர்காலத்தின் நகரமாக உருவாகிறது அமராவதி; 'வாழும் கலை அறக்கட்டளை' விழாவில் சந்திரபாபு நாயுடு பேச்சு

வாழும் கலை அறக்கட்டளை விழாவில் பேசும் ஆந்திர முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு
Published : May 20, 2026 at 11:06 PM IST

பெங்களூரு: ஆந்திராவின் அமராவதி நகரம், சர்வதேச தரத்தில் எதிர்காலத்தின் நகரமாக உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது என்று அந்த மாநில முதல்வர் என்.சந்திரபாபு நாயுடு தெரிவித்துள்ளார்.

'வாழும் கலை அறக்கட்டளை' (The Art of Living Foundation) தமது 45-ஆவது ஆண்டு விழாவை கொண்டாடி வருகிறது. அதன் ஒரு பகுதியாக, கர்நாடக தலைநகர் பெங்களூருவுக்கு அருகே உதய்புராவில் அமைந்துள்ள அந்த அறக்கட்டளையின் சர்வதேச ஆசிரமத்தில் "சத்சங்கம்" நிகழ்ச்சி இன்று மாலை நடைபெற்றது. நிகழ்ச்சியில் ஸ்ரீஸ்ரீரவிசங்கரின் 70-வது பிறந்தநாள் விழாவும் கொண்டாடப்பட்டது.

அதில், வாழும் கலை அறக்கட்டளையின் நிறுவனர் ஸ்ரீஸ்ரீரவிசங்கர் உடன், ஆந்திர மாநில முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு, கோவா முதலமைச்சர் பிரமோத் சாவந்த் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.

நவீன யுகத்திற்கான சர்வதேச தலைவர் ஶ்ரீஶ்ரீரவிசங்கர்

விழாவில் பேசிய ஆந்திர முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு, "சமூகம் இன்று போரினால் சிதைந்து காணப்படும் நிலையில், ஒரு ஆரோக்கியமான சமூகத்தையும் தேசத்தையும் நமது குருஜி ரவிசங்கர் உருவாக்கி வருகிறார். அவர் ஒரு ஆன்மிகத் தலைவர் மட்டுமல்ல; நவீன யுகத்திற்கான சர்வதேச தலைவர்.

குருஜி ரவிசங்கர், பல தசாப்தங்களாக ஒரு உன்னத தேசத்தை கட்டி எழுப்புவதில் பங்காற்றி வருகிறார். இன்று நாம் போர்ச் சூழல், நிலையற்ற தன்மை, உள்நாட்டு குழப்பம் ஆகியவற்றுக்கு மத்தியில் வாழ்ந்து வருகிறோம். எனவே, மன அழுத்தம் இல்லாத, நேர்மறை சிந்தனை உள்ள சமூகத்தை உருவாக்க வேண்டியுள்ளது. அந்த சீரிய பணியை வாழும் கலை அறக்கட்டளை திறம்பட செய்து வருவது பெருமைக்குரிய விஷயமாகும்.

இன்று நாம் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பம் மற்றும் சர்வதேச அளவிலான போட்டிகள் நிறைந்த ஒரு காலகட்டத்தில் வாழ்ந்து வருகிறோம். புவிசார்ந்த அரசியல் மோதல்கள் உச்சக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளன. போர் காரணமாக, கச்சா எண்ணெய் உள்ளிட்ட அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலையும் கடுமையாக உயர்ந்து வருகின்றன. இது சாமானிய மக்களின் மனநலனை கடுமையாக பாதிக்கச் செய்துள்ளது. எனவே, இன்றைய இளைஞர்களுக்கு மனிதாபிமானம் சார்ந்த கல்வியை வழங்க வேண்டியது அவசியமாக உள்ளது.

நாங்கள் விண்வெளி தொழில்நுட்பம், ட்ரோன் தொழில்நுட்பம் ஆகியவற்றை ஆந்திராவில் கொண்டு வந்துள்ளோம். தரவு பூங்காக்களையும் (டேட்டா சென்டர்) ஆந்திராவுக்கு கொண்டு வந்துள்ளோம். ஏ.ஐ. தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்துகிறோம். முதலாவது குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர் தொழில்நுட்பம் இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் ஆந்திராவுக்கு வருகிறது. இதேபோன்று போலாவரம் நீர்ப்பாசனத் திட்டமும் அடுத்த ஆண்டு நிறைவு பெற உள்ளது.

எதிர்காலத்தில் இந்தியா ஒரு வல்லரசாகும்

எனவே, அமராவதி நகரத்தை மிகப்பெரிய அளவில் கட்டி எழுப்பி வருகிறோம். ஆந்திராவில் பல நகரங்கள் இருந்தாலும், அமரவாதியை சர்வதேச தரத்தில் எதிர்காலத்தின் நகரமாக உருவாக்கி வருகிறோம். அதேவேளையில் ஆன்மிக உணர்வு இல்லாமல் அந்த நகரத்தை என்னால் உருவாக்க முடியாது. ஆன்மிக அறிவுடன் கூடிய ஒரு ஒருங்கிணைந்த சமூகத்தை உருவாக்குவதே நமது குறிக்கோளாக இருக்க வேண்டும். எதிர்காலத்தில் இந்தியா ஒரு வல்லரசாக உருவெடுக்கும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது" என்றார்.

நிகழ்ச்சியில் ஶ்ரீஶ்ரீரவிசங்கர் பேசுகையில், "இந்தியாவில் தகவல் தொழில்நுட்பத் துறைக்கு முன்னுரை எழுதியவர் சந்திரபாபு நாயுடு" என்று புகழாரம் சூட்டினார்.

அவர் மேலும் பேசுகையில், "ஒன்றுபட்ட ஆந்திர பிரதேச மாநிலம் இருந்தபோது, ஹைதராபாத் நகரமே ஐடி துறையின் வளர்ச்சிக்கு முக்கிய ஸ்தலமாக திகழ்ந்தது. நான் ஒருமுறை அமெரிக்கா சென்றபோது, அங்கிருந்தவர்களில் 60-70 சதவீதம் பேர், ஆந்திரா, தெலங்கானாவை சேர்ந்தவர்களாகவே இருந்தார்கள். அது ஒரு மினி ஆந்திராவை போன்று எனக்கு காட்சி அளித்தது" என்றார்.

நிகழ்ச்சியில், கோவா முதல்வர் பிரமோத் சாவந்த் பேசுகையில், "வாழும் கலை அறக்கட்டளை, 45 ஆண்டுகளாக செயல்பட்டு வருகிறது. இது ஒரு அதிசயிக்கத்தக்க பயணமாக உள்ளது. ஆன்மிகம், மனதுக்கு அமைதியை தருகிறது. இது சமூகத்தில் அமைதி நிலவ வழிவகுப்பதுடன், நாட்டின் முன்னேற்றத்திற்கான தொடக்கமாகவும் அமைகிறது" என்றார்.

