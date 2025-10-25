ETV Bharat / bharat

ஆந்திர பேருந்து தீ விபத்து... ஓட்டுநர்களின் அலட்சியமே காரணம்! பயணி பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு!

ஆந்திர பேருந்து தீ விபத்து குறித்த பல்வேறு திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி வருகின்றன.

தீ விபத்தில் கருகிய பேருந்து
தீ விபத்தில் கருகிய பேருந்து
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 25, 2025 at 3:40 PM IST

கர்னூல்: ஆந்திராவில் நேற்று (அக்.24) அதிகாலையில் ஆம்னி பேருந்து தீப்பிடித்து எரிந்ததில் 20 பயணிகள் உயிரிழந்தனர். இந்த விபத்துக்கான காரணம் குறித்து பல திடுக்கிடும் தகவல்கள் விசாரணையில் வெளிவந்திருக்கின்றன.

பேருந்து தீப்பிடித்து 20 பேர் பலி

அக்.23ஆம் தேதி இரவு ஹைதராபாத்திலிருந்து பெங்களூருவுக்கு 44 பயணிகளை ஏற்றிக் கொண்டு புறப்பட்ட ஆம்னி பேருந்து, நேற்று அதிகாலை ஆந்திர மாநிலம் கர்னூல் மாவட்டத்தில் உலிந்தகொண்டா என்ற பகுதியில் சென்று கொண்டிருந்த போது பைக் ஒன்று, பேருந்தின் பெட்ரோல் டேங்க் மீது மோதி வெடித்ததில் பேருந்து முழுவதுமாக தீப்பிடித்து எரிந்து சேதமடைந்தது.

இந்த கோர விபத்தில் பேருந்தில் பயணித்த 20 பேர் உடல் கருகி உயிரிழந்தனர். மேலும் படுகாயமடைந்தவர்கள் மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இச்சம்பவம் குறித்து உலிந்தகொண்டா போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

16 குழுக்கள் அமைப்பு

விபத்தின் இறந்தவர்களின் உடல்களை அடையாளம் காண முடியாததால் டிஎன்ஏ பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டு குடும்பத்தாரிடம் ஒப்படைக்கப்படும் என்று ஆந்திர உள்துறை அமைச்சர் வாங்கலபுடி அனிதா தெரிவித்துள்ளார். இந்த விபத்து குறித்து அனைத்து கோணங்களிலும் விசாரிக்க 16 குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டிருப்பதாக தெரிவித்தார்.

தீப்பிடித்து எரிந்து சேதமடைந்த பேருந்து
தீப்பிடித்து எரிந்து சேதமடைந்த பேருந்து

மேலும் விபத்து குறித்து விசாரிப்பதோடு, இது போன்ற சம்பவங்கள் எதிர்காலத்தில் நிகழாமல் இருக்க, காவல் துறை, போக்குவரத்து மற்றும் வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் அடங்கிய உயர் மட்ட குழு அமைக்கப்படவிருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளார். இறந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு தலா ரூ. 5 லட்சமும், காயமடைந்தவர்களுக்கு தலா ரூ.2 லட்சமும் இழப்பீடாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

விபத்துக்கான காரணம் இதுதான்

இந்த சம்பவம் குறித்து தீவிர விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் நிலையில், விபத்துக்கான காரணத்தை தடவியல் நிபுணர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர். ஆம்னி பேருந்தின் லக்கேஜ் கேபினில் கொண்டு செல்லப்பட்ட நூற்றுக்கணக்கான செல்போன்கள் வெடித்ததே பல உயிரிழப்புகளுக்கு காரணம் என்று தெரிவித்துள்ளனர். முதலில் பேருந்தின் மீது இரு சக்கர வாகனம் மோதியவுடன், அந்த வாகனத்தின் பெட்ரோல் டேங்க் மூடி உடைந்து பெட்ரோல் கசிவு ஏற்பட்டுள்ளது.

விபத்து நடந்த இடத்தில் அதிகாரிகள் ஆய்வு
விபத்து நடந்த இடத்தில் அதிகாரிகள் ஆய்வு

அதே வேகத்தில் பைக்கானது பேருந்தில் அடியில் சென்று மாட்டியதில், அதிவேகமாக சென்ற பேருந்து அதனை சிறிது தூரத்திற்கு இழுத்துச் சென்றது. பெட்ரோல் கசிவால் தீப்பொறி எழ, முதலில் லக்கேஜ் கேபினில் தீப்பிடித்திருக்கிறது. அந்த கேபினில் 400-க்கும் மேற்பட்ட செல்போன்கள் இருந்துள்ளன. அதன் பேட்டரிகள் அனைத்தும் ஒரே நேரத்தில் வெப்பம் தாங்காமல் வெடித்துள்ளன.

இதனால் நெருப்பானது கண்ணிமைக்கும் நொடியில் லக்கேஜ் கேபினின் மேலே இருந்த பயணிகள் கேபினுக்கும் பரவியது. அதன் காரணமாக, அந்த பெர்த்களில் இருந்தவர்களால் தப்பிக்க இயலவில்லை. எரிந்த பேருந்தை தடவியல் நிபுணர்கள் ஆய்வு செய்தபோது முன்பக்க இருக்கைகள் மற்றும் படுக்கைகளில் இருந்த பெரும்பாலானோர் உயிரிழந்ததை கண்டறிந்துள்ளனர்.

இந்த விபத்திற்கு பேருந்தின் ஓட்டுநர்களும் முக்கிய காரணம் என்று பேருந்தில் பயணித்த பயணி ஒருவர் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

ஓட்டுநர்கள் பேருந்தை வேகமாக இயக்கினர்

விபத்து நிகழ்ந்த ஆம்னி பேருந்தில் பயணித்த பயணிகளில் ஒருவரான என். ரமேஷ் என்பவர் கர்னூல் மாவட்டம் உலிந்தகொண்டா காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். அந்த புகாரில், ஓட்டுநர்களின் அலட்சியமும், பேருந்தை வேகமாக இயக்கியதுமே விபத்துக்கு காரணம் என்று கூறியுள்ளார். இந்த புகாரின் அடிப்படையில் இரண்டு ஓட்டுநர்கள் மீதும் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

மேலும், இச்சம்பவம் குறித்து ரமேஷ் கூறுகையில், பேருந்தின் கண்ணாடிகளை உடைத்து தனது குடும்பத்தை காப்பாற்றியதாகவும், இந்த விபத்து குறித்து உள்ளூர்வாசிகள் தன்னிடம் கூறுகையில், பேருந்தின் மீது பைக் மோதிய போது, பேருந்து அதிவேகமாக சென்ற காரணத்தால் சுமார் 200 மீட்டர் தூரத்திற்கு பைக்கை இழுத்துச் சென்றதாகவும், அதனால் ஏற்பட்ட தீப்பொறிகளே பேருந்து தீப்பிடிக்க காரணம் என்று கூறியதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இதனையடுத்து, பிஎன்எஸ் சட்டப்பிரிவு 125(ஏ) (மனித உயிருக்கு ஆபத்தை விளைவித்தல்), 106 (1) (அலட்சியத்தால் மரணத்தை ஏற்படுத்துதல்) ஆகிய பிரிவுகளின்கீழ் வழக்குபதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இதையும் படிங்க: ஆந்திராவில் ஆம்னி பேருந்து தீப்பற்றி கோர விபத்து: 19 பேர் பலி!

விதிகளை கண்டு கொள்ளாத பேருந்து நிர்வாகம்

பொதுவாக இது போன்ற ஆம்னி பேருந்துகளில் பயணிகளின் உடைமைகள் தவிர வேறு எந்தப் பொருட்களையும் கொண்டு செல்லக் கூடாது. ஆனால் விபத்து நிகழ்ந்த பேருந்தில் 400-க்கும் மேற்பட்ட செல்போன்கள் ஏற்றிச் செல்லப்பட்டுள்ளன. செல்போன்களின் மேல்பகுதி பிளாஸ்டிக்கால் ஆனவை, பேட்டரிகள் லித்தியத்தால் ஆனவை. பிளாஸ்டிக் சூடாகும் போது சில நொடிகளில் ஒட்டிக் கொள்கிறது. அதே நேரத்தில் லித்தியம் வெடிக்கிறது. இது தெரிந்திருந்தும் பயணிகளை ஏற்றிச் செல்கிற பேருந்தில் அவ்வளவு செல்போன்களை ஏற்றிச் சென்றது விபத்துக்கு முக்கிய காரணமாக மாறியிருக்கிறது.

வெளியான சிசிடிவி காட்சிகள்

பேருந்து தீவிபத்து குறித்து அடுத்தடுத்த தகவல்கள் வெளியாகி வரும் அதே நேரத்தில் பேருந்தின் மீது மோதிய பைக் குறித்த சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றன. விபத்துக்கு சிறிது நேரத்திற்கு முன்னதாக, இரு இளைஞர்கள் மது அருந்தி விட்டு பெட்ரோல் நிரப்ப, ஒரு பெட்ரோல் பங்கிற்கு சென்றுள்ளனர். அங்கு அவர்கள் போதையில் வாகனத்தை தாறுமாறாக இயக்கிய காட்சிகள் அங்குள்ள சிசிடிவிக்களில் பதிவாகி உள்ளன.

போதையில் நிலை தடுமாறியபடி, படு வேகத்தில் சென்ற அந்த இளைஞர்கள், ஏற்கனவே வேகமாக சென்று கொண்டிருந்த பேருந்தின் மீது மோதியுள்ளனர். இதனால் கட்டுப்பாட்டை இழந்த பைக்கானது பேருந்தின் அடியில் சறுக்கி முன் பகுதி வரை சென்றிருக்கிறது. இந்த சிசிடிவி காட்சிகளை கைப்பற்றிய போலீசார் தொடர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இந்த விபத்தில் திருப்பூரைச் சேர்ந்த யுவன் சங்கர் ராஜா என்ற இளைஞரும் உயிரிழந்துள்ளதாக காவல்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

அதே நேரத்தில் பேருந்தை இயக்கிய ஓட்டுநர்களில் ஒருவர் போலி ஆவணங்களை சமர்பித்து, கனரக வாகன லைசன்ஸ் பெற்றிருப்பது விசாரணையில் தெரிய வந்திருக்கிறது.

