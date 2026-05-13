நாளை முதல் பால் விலை லிட்டருக்கு ரூ.2 உயர்வு - அமுல் நிறுவனம் அறிவிப்பு
இந்த ஆண்டில் மட்டும் அமுல் நிறுவனம் இரண்டாவது முறையாக பால் விலையை உயர்த்தியுள்ளது.
Published : May 13, 2026 at 9:27 PM IST
டெல்லி: நாளை முதல் இந்தியா முழுவதும் பால் விலையை லிட்டருக்கு ரூ.2 உயர்த்தி அமுல் நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.
குஜராத் மாநிலத்தை மையமாக கொண்டு செயல்படும் நிறுவனம் அமுல். இந்தியாவிலேயே பால் மற்றும் பால் சார்ந்த பொருட்கள் உற்பத்தியில் இந்நிறுவனம் முன்னணி வகிக்கிறது. இது இந்தியாவில் மட்டுமின்றி 50-க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் அமுல் பால் மற்றும் பால் சார்ந்த பொருட்களை விற்பனை செய்து வருகிறது.
தினமும் 31 மில்லியன் லிட்டர் பாலை சேகரிப்பதுடன், பால், வெண்ணைய், நெய், ஐஸ்கிரீம் உள்ளிட்ட தயாரிப்புகளை விநியோகம் செய்து வருகிறது.
இதுபோன்ற சூழலில், அமுல் பால் விலை அதிரடியாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இந்த விலை உயர்வு மே 14 ஆம் தேதியான நாளை முதல் அமலுக்கு வரும் எனவும் அந்நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது. இந்த விலை உயர்வானது அமுல் கோல்டு, அமுல் தாசா, அமுல் பசும் பால், அமுல் எருமைப்பால், அமுல் ஸ்லின் என் ட்ரிம் என அனைத்து வகை பால்களுக்கும் பொருந்தும்.
|இதையும் படிங்க: தமிழ்நாடு உளவுத்துறை ஐ.ஜி.யாக அஸ்ரா கார்க் நியமனம்
மேற்காசிய நாடுகளில் நிலவும் மோதல்கள் காரணமாக ஏற்பட்டுள்ள பணவீக்கத்தால், உணவுப் பொருட்களின் விலைகள் உயர்ந்து வருகிறது. அந்த வரிசையில், பால் உற்பத்தியாளர்கள் மற்றும் விநியோகஸ்தரர்கள் எதிர்கொள்ளும் உற்பத்தி செலவுகளே இந்த விலை உயர்வுக்கு காரணம் என்று அமுல் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
இந்த விலை உயர்வு, ஏற்கனவே விலைவாசி உயர்வால் சிரமத்தில் உள்ள சாமானிய மக்களின் சுமையை மேலும் அதிகரிக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. இதற்கு முன்பு, மே 1 ஆம் தேதியன்று பால் விலை உயர்த்தப்பட்ட நிலையில், தற்போது இந்த ஆண்டில் மட்டும் இது இரண்டாவது முறையாக விலை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.