டெல்லி குண்டுவெடிப்பு: ''என்எஸ்ஜி, என்ஐஏ அனைத்து கோணங்களிலும் விசாரணையை முடுக்கிவிட்டுள்ளன'' - அமித் ஷா!
குண்டுவெடிப்பு பற்றிய தகவல் கிடைத்த 10 நிமிடங்களுக்குள் டெல்லி குற்றப்பிரிவு மற்றும் சிறப்பு பிரிவை சேர்ந்த குழுக்கள் சம்பவ இடத்திற்கு வந்தன. குண்டுவெடிப்பு பயங்கரவாத தாக்குதலா? என்று கேட்கிறீர்கள். அனைத்து கோணங்களிலும் விசாரித்து வருகிறோம்.
Published : November 11, 2025 at 12:09 AM IST
புதுடெல்லி: டெல்லி, செங்கோட்டையில் நடந்த கார் குண்டுவெடிப்பு தொடர்பாக தேசிய பாதுகாப்புப் படை (NSG) மற்றும் தேசிய புலனாய்வு குழுக்கள் (NIA) தடயவியல் அறிவியல் துறையுடன் இணைந்து விசாரணையை முடுக்கி விட்டுள்ளதாக மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா கூறியுள்ளார்.
டெல்லி, செங்கோட்டை மெட்ரோ நிலையம் 1 ஆவது நுழைவு வாயில் அருகே கார் ஒன்று நிறுத்தி வைக்கப்பட்டு இருந்தது. இந்த காரில் இன்று இரவு 7 மணியளவில் திடீரென குண்டு வெடித்தது. இதில், 8 பேர் உயிரிழந்ததாகவும் படுகாயம் அடைந்த 15 பேர் லோக்நாயக் ஜெய் பிரகாஷ் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
இந்த நிலையில் பலத்த பாதுகாப்புக்கு மத்தியில் குண்டுவெடிப்பு நடந்த இடத்தை உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா பார்வையிட்டார். பின்னர், சம்பவத்தில் காயமடைந்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களை சந்தித்து நலம் விசாரித்தார். இதை தொடர்ந்து இந்த சம்பவம் பற்றி விரிவான அறிக்கையை தாக்கல் செய்யுமாறு புலனாய்வு பணியக (ஐபி) இயக்குநர் தபன் தேகாவிடம் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா கேட்டுக்கொண்டார்.
அவருடன் மத்திய உள்துறை அமைச்சக அதிகாரிகள் லோக் நாயக் மருத்துவமனையில் காயமடைந்தவர்களை சந்தித்து, குண்டுவெடிப்பு நடந்த இடத்தை ஆய்வு செய்தனர். இதற்கிடையே தலைநகரில் நடந்த குண்டுவெடிப்பு தொடர்பாக நாளை உயர்மட்டக் கூட்டத்திற்கு அமித்ஷா அழைப்பு விடுத்துள்ளார். மத்திய ஆயுதக் காவல் படைகள், ஐபி, ரா மற்றும் உயர் அதிகாரிகள் இந்த கூட்டத்தில் கலந்துகொள்ள உள்ளனர்.
இதன் பின்னர் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், ''சம்பவம் நடந்த இடத்துக்கு அருகில் இருக்கும் அனைத்து சிசிடிவி கேமராக்கள் ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருகின்றன. என்எஸ்ஜி மற்றும் என்ஐஏ குழுக்கள், எஃப்எஸ்எல் உடன் இணைந்து விசாரணையை தொடங்கியுள்ளன. டெல்லி காவல் ஆணையர் மற்றும் சிறப்பு பிரிவு பொறுப்பாளர் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்துள்ளனர்.
சம்பவத்திற்கு என்ன காரணம்? என, உடனடியாக சொல்ல முடியாது. குண்டுவெடிப்பு நடைபெற்ற இடத்திலிருந்து மீட்கப்பட்ட மாதிரிகள் FSL மற்றும் NSG ஆல் ஆய்வு செய்து விசாரணை நடத்தப்படும்.'' என்று மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா கூறினார்.
இந்திய நகரங்களில் தாக்குதல் நடத்தத் திட்டமிட்டதாக ஹைதராபாத்தைச் சேர்ந்த தடை செய்யப்பட்ட அமைப்புகளுடன் தொடர்பு உடைய 2 மருத்துவர்கள் உள்பட 3 பேரை ஜம்மு காஷ்மீர் போலீசார் கைது செய்து 2900 கிலோ வெடி பொருள் மற்றும் பயங்கர ஆயுதங்களை பறிமுதல் செய்த 48 மணி நேரத்தில் குண்டுவெடிப்பு சம்பவம் நடந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.