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மாணவர்கள் மீதான ஒடுக்குமுறைக்கு அமித் ஷா மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்- சு.வெங்கடேசன் வலியுறுத்தல்

"நீட் தேர்வே ஒரு முறைகேடுதான். அதை நியாயமாக நடத்தினால் என்ன? அநியாயமாக நடத்தினால் என்ன?" என்று சு.வெங்கடேசன் கேள்வி எழுப்பினார்.

மக்களவையில் பேசும் எம்.பி. சு.வெங்கடேசன்
மக்களவையில் பேசும் எம்.பி. சு.வெங்கடேசன் ((Youtube/Sansad TV))
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 28, 2026 at 9:26 PM IST

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புதுடெல்லி: மாணவர்கள் மீதான ஒடுக்குமுறைக்கு மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா பதில் சொல்ல வேண்டும்; அவர் நாட்டு மக்களிடம் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்று நாடாளுமன்றத்தில் மதுரை எம்.பி. சு.வெங்கடேசன் வலியுறுத்தி உள்ளார்.

நாடாளுமன்ற மக்களவையில் பொதுத்தேர்வுகள் (முறைகேடுகள் தடுப்பு) சட்ட திருத்த மசோதா மீதான விவாதத்தில் சிபிஎம் எம்.பி. சு.வெங்கடேசன் கலந்து கொண்டு பேசினார். அப்போது அவர் கூறுகையில், "நீதிபதியின் அருவருப்பான சிந்தனையும், ஆளும் கட்சியின் அருவருப்பான சிந்தனையும் இணைந்து உருவாக்கிய கரப்பான் பூச்சிகள், இந்த மசோதா முழுவதும் பறந்து கொண்டிருக்கிறார்கள்.

ஜூலை 19ஆம் தேதி நள்ளிரவு உலக இளைஞர்கள், உலகக்கோப்பை கால்பந்து போட்டியை பார்த்து ரசித்த 4 மணி நேரத்திற்குப் பிறகு, இந்திய இளைஞர்களும் மாணவர்களும் டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் இருந்து தங்கள் ஆட்டத்தை, போராட்டத்தை துவக்கினார்கள்.

மாணவர்களின் ஆட்டம் சாதாரணமானது அல்ல. கடந்த 12 ஆண்டுகளில் அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப்பிடம் மட்டுமே மண்டியிட்ட மோடியை, மாணவர்களிடம் மண்டியிட வைத்த பெருமை ஜந்தர் மந்தருக்கு உண்டு.

பிரதமர், இந்த அவைக்கு வந்து நாட்டு மக்களுக்கு பதி்ல் சொல்லுங்கள் என்று எதிர்க்கட்சியினர் அனைவரும் கேட்டோம். அப்போதெல்லாம் வரவில்லை. ஆனால், தற்போது 8 வயது சிறுவர்கள் 1 லட்சம் மீம்ஸ்களை போட்டு துளையிட்டு விட்டார்கள். வேறு வழியில்லாமல் நள்ளிரவு 12 மணிக்கு செல்ஃபி வீடியோ போடுகிறார் பிரதமர். அதுமட்டுமல்ல, மற்ற அமைச்சர்களையும் ரீல்ஸ் போடுங்கள் என்று அவர் சொல்கிறார்கள் என்றால் எவ்வளவு பெரிய வீழ்ச்சியை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள்.

நடைபெற்ற போராட்டத்தின் வீரியம், மாணவர்களின் கோரிக்கையை விட, அவர்களின் தலைவர்களை விட மிகப்பெரியது. தர்மேந்திர பிரதானின் பதவி விலகல் மிகச்சிறியது. அவர் பிரதமரை காப்பாற்றி இருக்கிறார். மாணவர்களின் உணர்வுகளுக்கு மதிப்பளித்து ராஜிநாமா செய்வதாக தர்மேந்திர பிரதான் சொல்கிறார்.

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மே 3-ஆம் தேதி வினாத்தாள் கசிந்தது. 83 நாட்கள் எங்கே போனார்? 10 ஆண்டுகளில் 152 முறை வினாத்தாள் கசிந்தது. 7.5 கோடி மாணவர்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். இவ்வளவு குற்றத்திற்கும் ஒருவர் கூட தண்டனை பெறவில்லை. ஆனால் சிறு குற்ற உணர்ச்சி கூட இல்லாமல் ராஜிநாமா கடிதம் கொடுத்துள்ளார் தர்மேந்திர பிரதான்.

நீட் தேர்வை முறைகேடு இல்லாமல் நடத்தவே இந்த மசோதா கொண்டு வரப்படுவதாக அமைச்சர் சொன்னார். பாலிலே எறும்பு விழுந்தால் எடுத்துப் போட்டு விட்டு குடிக்கலாம். விஷத்திலே எறும்பு விழுந்தால் குடித்தால் என்ன? குடிக்காவிட்டால் என்ன? நீட் தேர்வே ஒரு முறைகேடுதான். அதை நியாயமாக நடத்தினால் என்ன? அநியாயமாக நடத்தினால் என்ன?

நீட் தேர்வு முழுமையாக ரத்து செய்யப்பட வேண்டும். நீட் என்பது ஒரு தேர்வல்ல. அது ஒரு தொழில். இன்று அதன் சந்தை மதிப்பு 60 ஆயிரம் கோடி ரூபாய். இன்னும் சில ஆண்டுகளில் அதன் சந்தை மதிப்பு ரூ.1 லட்சம் கோடியாக அதிகரிக்கும்.

நீட் கோச்சிங் மாஃபியாக்களிடம் புகலிடமாக தேசியத் தேர்வு முகமை மாறியிருக்கிறது. தேசியத் தேர்வு முகமை, பொதுத்தேர்வு மசோதா ஆகியவற்றை நீங்கள்தான் உருவாக்கினீர்கள். இவற்றை உருவாக்கி என்ன பயன்?

இந்த வழக்கில், நீங்கள் திருந்தவே மாட்டீர்களா? கடந்தகால தவறுகளில் இருந்து பாடம் கற்றுக்கொள்ளவே மாட்டீர்களா என்று உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் கேட்டனர். அதே கேள்விகளை உங்களைப் பார்த்து நாங்களும் கேட்கிறோம்.

தண்டனைக் காலத்தை அதிகப்படுத்தி, அபராதத் தொகை அதிகப்படுத்தி, விரைவு நீதிமன்றத்தை அமைத்து விட்டால் இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு கிடைத்து விடுமா?

2003ஆம் ஆண்டு வாஜ்பாய் காலத்தில் தொடரப்பட்ட வினாத்தாள் கசிவு வழக்கு இன்னும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. நாங்கள் தமிழ்நாட்டில் இருந்து இந்த நாடாளுமன்ற நோக்கி கேட்கிறோம். அரியலூர் அனிதாவில் தொடங்கி, மதுரை ஜோதிஶ்ரீ துர்காவில் இருந்து கோவை கோபிகாவை வரை எண்ணற்ற மாணவர்களை பலிகொடுத்த துயரத்தின் வலியில் இருந்து சொல்கிறோம்.

நீட் என்பது டீச்சிங்கை(கற்பித்தலை) கொன்று, கோச்சிங்கை(பயிற்சி) கொண்டாடுகிறது. நீட், மாநில உரிமைகளை குழிதோண்டி புதைக்கிறது; மாணவர்களின் தன்னம்பிக்கையை ஒழித்து தற்கொலைக்கு தள்ளுகிறது.

எனவே, நீட்டையும், தேசிய கல்விக் கொள்கையையும் கைவிடுங்கள். கார்ப்பரேட் மையமாகும் கல்விக் கொள்கையை கைவிடுங்கள். கல்வியை மாநிலப் பட்டியலுக்கு கொண்டு வரும் ஒரு மசோதாவை தாக்கல் செய்யுங்கள். இந்த கண்துடைப்பு மசோதாவால் எந்த பயனும் ஏற்படப்போவதில்லை.

தமிழ்நாடு அரசு அமைத்த ராஜன் குழு ஒரு புள்ளி விவரத்தை தெரிவித்துள்ளது. 2010-இல் நீட் வருவதற்கு முன் மாநில பள்ளிப்பாடத்தில் இருந்து மருத்துவ கல்லூரிக்குச் சென்றவர்கள் 2330 பேர். சிபிஎஸ்இ பாடத்தில் இருந்து மருத்துவ கல்லூரிக்குச் சென்றவர்கள் 14 பேர்தான்.

ஆனால் நீட் அறிமுகமான பிறகு சிபிஎஸ்இ பாடத்திட்டத்தில் இருந்து மருத்துவ கல்லூரிக்கு சென்றவர்கள் 1,604 பேர்; நீட் அறிமுகத்துக்கு முன் கிராமப்புற மாணவர்கள் 65 சதவீதம் பேர் மருத்துவ கல்லூரிக்கு சென்றார்கள். அது இப்போது 49 சதவீதமாக குறைந்து விட்டது.

இந்த போராட்டம், நுழைவுத்தேர்வு குறித்து ஒரு கவனத்தை உருவாக்கி உள்ளது. அதன் பின்னால் இருப்பது அரசியல் கேள்வி. போராட்டத்தை தகர்க்க எல்லா வேலைகளையும் செய்தார்கள். வெளிநாட்டு சதி என்றார்கள். அர்பன் நக்சல் என்றார்கள். ஆனால், அது எதுவும் அங்கு எடுபடவில்லை. நான் ஒரு முஸ்லிமாக இருந்திரு்ந்தால் சிறையில் இருந்திருப்பேன் என்று சொன்னார் அபிஜித் தீப்கே. அதுதான் உண்மை.

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போராடிய ஒவ்வொருவரையும் இந்த அவையில் இருந்து பாராட்டுகிறோம். இந்தியாவின் அனைத்து கல்விச் சாலைகளையும் ஜந்தர் மந்தருடன் இணைந்த எஸ்எஃப்ஐ உள்ளிட்ட அனைத்து இடதுசாரி மாணவர் அமைப்புகளையும் பாராட்டுகிறோம். கடந்த 12 ஆண்டுகளில் மோடி ஆட்சிக்கு எதிராக, என்ஆர்சி, சிஏஏ, எஸ்ஐஆர், காஷ்மீர் உரிமை ரத்து, விவசாயிகள் உரிமை பறிப்பு ஆகிய விவகாரங்களில் நாங்கள் போராடினோம்.

ஆனால், வெறும் 39 நாட்களில் வெற்றியின் ருசியை இந்த மாணவர்கள் உருவாக்கி இருக்கிறார்கள். இது ஒரு அமைச்சரின் ராஜிநாமா சம்பந்தப்பட்டது அல்ல. ஆளும் கட்சியின் அராஜக கொள்கையின் தலையில் இறக்கப்பட்ட இடி இது என்பதை தெரிவிக்க விரும்புகிறோம்.

மாணவர்கள் மீது கட்டவிழ்க்கப்பட்ட கொடிய அடுக்குமுறைக்கு உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா பதில் சொல்ல வேண்டும். நாட்டு மக்கள் முன்பு அவர் மன்னிப்பு கோர வேண்டும்" என்றார் அவர்.

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SU VENKATESAN ON NEET EXAM

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