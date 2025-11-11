ETV Bharat / bharat

டெல்லி கார் குண்டுவெடிப்பு: ஒருத்தரையும் விடாதீங்க; வேட்டையாடுங்க - கூட்டத்தில் கர்ஜித்த அமித் ஷா

டெல்லி கார் குண்டுவெடிப்புக்கு பின்னால் உள்ள ஒவ்வொருவரும் நமது பாதுகாப்பு அமைப்புகளின் முழு கோபத்திற்கு ஆளாக வேண்டும் என அமித் ஷா கூறியுள்ளார்.

டெல்லி கார் குண்டுவெடிப்பு சம்பவம் நடந்த இடத்தை பார்வையிட்ட அமித் ஷா (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 11, 2025 at 9:27 PM IST

டெல்லி: டெல்லி கார் குண்டுவெடிப்பு சம்பவத்தில் தொடர்புடைய ஒருவரையும் விடாமல் அனைவரையும் வேட்டையாடுமாறு பாதுகாப்புப் படையினருக்கு மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா உத்தரவிட்டுள்ளார்.

டெல்லி செங்கோட்டை மெட்ரோ ரயில் நிலையம் அருகே உள்ள சிக்னலில் நேற்றிரவு 7 மணியளவில் நின்று கொண்டிருந்த கார் ஒன்று பயங்கர சத்தத்துடன் வெடித்து சிதறியது. இதில், காரின் அருகே இருந்த வாகனங்கள் பல அடி தொலைவுக்கு தூக்கி வீசப்பட்டன. இந்த கோர சம்பவத்தில் இதுவரை 13 பேர் பலியாகியுள்ளனர் 16-க்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயங்களுடன் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

பாதுகாப்பு படையினர் மேற்கொண்ட விசாரணையில், காரை ஓட்டி வந்தது காஷ்மீரை சேர்ந்த மருத்துவர் உமர் நபி என்பது தெரியவந்தது. அவரும் இந்த சம்பவத்தில் உயிரிழந்தார்.

இந்தியா முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்திய இச்சம்பவம் தொடர்பாக பாதுகாப்புப் படை அதிகாரிகளுடன் அமித் ஷா இன்று மாலை அவசர ஆலோசனை நடத்தினார். மத்திய உள்துறை செயலாளர் கோவிந்த் மோகன், ஐபி உளவுத்துறை இயக்குநர் தபன் தேக்கா, டெல்லி காவல் ஆணையர் சதீஷ் கோல்ச்சா, என்ஐஏ இயக்குநர் சதானந்த் டேட், ஜம்மு - காஷ்மீர் டிஜிபி நளின் பிரபாத் ஆகியோர் இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் கலந்துகொண்டனர்.

இதையும் படிங்க:SIR பணியை உடனே நிறுத்தச் சொல்லுங்க' - திமுகவின் மனுவுக்கு பதிலளிக்க தேர்தல் ஆணையத்துக்கு உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவு

கூட்டத்திற்கு பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து அமித் ஷா கூறுகையில், "டெல்லி கார் குண்டுவெடிப்பு தொடர்பாக பாதுகாப்பு அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினேன். இந்த சம்பவத்தில் தொடர்புடைய ஒருவரை கூட தப்பவிடக் கூடாது என்றும், அவர்கள் ஒவ்வொருவரையும் வேட்டையாட வேண்டும் எனவும் உத்தரவிட்டுள்ளேன். இந்த செயலில் ஈடுபட்ட ஒவ்வொருவரும் நமது பாதுகாப்பு அமைப்புகளின் முழு கோபத்திற்கு ஆளாக வேண்டும்" என அமித் ஷா கூறினார்.

காஷ்மீரின் பெஹல்காம் தாக்குதலுக்கு பிறகு, மத்திய அரசு ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டது. அதில், இந்தியாவில் நடத்தப்படும் தீவிரவாத தாக்குதல்களை, நாட்டுக்கு எதிரான போரினை போல அரசாங்கம் கருதும் என்றும், தீவிரவாத செயலில் ஈடுபடுவர்கள் மிகக் கடுமையாக தண்டிக்கப்படுவார்கள் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்நிலையில், டெல்லி கார் குண்டுவெடிப்பு தொடர்பாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் மத்திய அமைச்சரவைக் கூட்டம் நாளை (நவ.12) நடைபெறவுள்ளது. இதனிடையே, டெல்லி கார் குண்டுவெடிப்பு வழக்கை தற்போது என்ஐஏ கையில் எடுத்துள்ளது.

