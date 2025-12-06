இண்டிகோ விமான நிறுவனம் ‘விதிகளை பின்பற்றவில்லை’ என குற்றச்சாட்டு - நால்வர் குழுவை நியமித்த டி.ஜி.சி.ஏ
புதிய பாதுகாப்பு விதிகளுக்கு விமான நிறுவனம் இணங்கி இருந்திருந்தால், இந்த இடையூறுகளைத் தவிர்த்திருக்கலாம் என்று இந்திய வர்த்தக சபையின் சுற்றுலாக் குழு தலைவர் சுபாஷ் கோயல் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : December 6, 2025 at 12:31 PM IST
புதுடெல்லி: நாட்டின் பெரிய விமான போக்குவரத்து நிறுவனமான இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் விமானங்களில் தொடர் ரத்து குறித்து ஆராய, இந்திய சிவில் விமானப் போக்குவரத்து இயக்குநரகம் (டி.ஜி.சி.ஏ), 4 பேர் கொண்ட குழுவை அறிவித்து உத்தரவிட்டுள்ளது.
கடந்த ஒரு வாரமாக, விமானப் பயணிகள் பெரும் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர். தொடர்ச்சியாக விமான சேவைகள் ரத்து செய்யப்படுவதால், விமான நிலையங்களில் பயணிகள் திக்கித்திணறி செய்வதறியாது தவித்து வரும் காட்சிகள் இணையத்தில் வெளியாகி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது.
வியாழக்கிழமை (டிசம்பர் 4) சுமார் 550-க்கும் அதிகமான இண்டிகோ விமான சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்ட நிலையில், நேற்று ஒரே நாளில் 1,000-க்கும் அதிகமான விமான சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டன. இன்று (டிசம்பர் 6) காலை நிலவரப்படி சுமார் 470-க்கும் அதிகமான விமான சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
Message from Pieter Elbers, CEO, IndiGo. pic.twitter.com/bXFdqoB0Q2— IndiGo (@IndiGo6E) December 5, 2025
சென்னை பன்னாட்டு விமான நிலையத்தில் இருந்து, இன்று ஒரே நாளில் 28 புறப்பாடு விமானங்களும், 20 வருகை விமானங்களும் என மொத்தம் 48 இண்டிகோ விமானங்களின் சேவை ரத்தாகி உள்ளன.
டி.ஜி.சி.ஏ விசாரணை
இந்நிலையில், இண்டிகோ விமான சேவைகள் எந்த காரணங்களுக்காக ரத்து செய்யப்பட்டது என்பது குறித்து விரிவான ஆய்வு நடத்த நான்கு பேர் கொண்ட குழுவை டி.ஜி.சி.ஏ அமைத்துள்ளது.
டி.ஜி.சி.ஏ-வின் இணை இயக்குநர் ஜெனரல் சஞ்சய் கே பிரம்ஹானே, துணை இயக்குநர் ஜெனரல் அமித் குப்தா, மூத்த விமான செயல்பாட்டு ஆய்வாளர் கேப்டன் கபில் மங்லிக், விமான செயல்பாட்டு ஆய்வாளர் கேப்டன் ராம்பால் ஆகியோர் குழு உறுப்பினர்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
#WATCH | Delhi: On IndiGo flight cancellations, Aviation expert, Subhash Goyal says, " to make air travel safer, pilots were demanding more rest hours in line with international regulations. therefore, the dgca issued new regulations, following court orders. all airlines were… pic.twitter.com/hm39HmqLPB— ANI (@ANI) December 5, 2025
இந்த குழு தங்களின் ஆய்வுகளில் மூலமாக கிடைத்த தகவல்கள் மற்றும் அதை சரிசெய்வதற்கான பரிந்துரைகளை 15 நாட்களுக்குள் டி.ஜி.சி.ஏ-விடம் சமர்ப்பிக்கும் என்று உத்தரவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இண்டிகோவின் மெத்தனப் போக்கு
விமானிகளுக்கு அதிக ஓய்வு நேரம் ஒதுக்க வேண்டும் என்ற புதிய பாதுகாப்பு விதிகளுக்கு விமான நிறுவனம் இணங்கி இருந்திருந்தால், இந்த இடையூறுகளைத் தவிர்த்திருக்கலாம் என்று இந்திய வர்த்தக சபையின் சுற்றுலாக் குழு தலைவர் சுபாஷ் கோயல் ஏ.என்.ஐ செய்தி நிறுவனத்திடம் தெரிவித்துள்ளார்.
We are sorry 🙏 pic.twitter.com/8DmY2rJrjR— IndiGo (@IndiGo6E) December 5, 2025
மேலும், “விமானப் பயணத்தை மிகவும் பாதுகாப்பாக மாற்றுவதற்காக, விமானிகள் சர்வதேச விதிமுறைகளின்படி கூடுதல் ஓய்வு நேரங்களைக் கோருகின்றனர். எனவே, நீதிமன்ற உத்தரவுகளைத் தொடர்ந்து, 6 மணி நேரத்திற்குப் பதிலாக 8 மணி நேர ஓய்வு உள்ளிட்ட புதிய விதிமுறைகளை டி.ஜி.சி.ஏ வெளியிட்டது. அதேபோல், விமானிகளுக்கான இரவு விமானப் பயண நேரங்களும் குறைக்கப்பட்டன.
அனைத்து விமான நிறுவனங்களும் டி.ஜி.சி.ஏ உத்தரவுக்கு இணங்கி செயல்பட்டு வருகிறது. இண்டிகோ மட்டும் கீழ்ப்படியாமல் மெத்தன போக்கை கடைபிடித்து வருகிறது. ஆகாசா, ஸ்பைஸ்ஜெட், ஏர் இந்தியா மற்றும் ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் போன்ற அனைத்து விமான நிறுவனங்களும் விதிமுறைகளைப் பின்பற்றி வருகின்றன. இது தான் இண்டிகோ விமான சேவைகளில் குழப்பம் ஏற்பட காரணம்,” என்று சுபாஷ் தெரிவித்துள்ளார்.
முன்னதாக, இண்டிகோவின் தொடர் விமான சேவைகள் ரத்து தொடர்பாக காணொலி பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டிருந்த அதன் தலைமை நிர்வாக அலுவலர் பீட்டர் எல்பர்ஸ், சேவைகள் தடைபட்டதற்கு தனது வருத்தத்தை பதிவு செய்துவதாக கூறியிருந்தார். மேலும், இன்று முதல் இண்டிகோ சேவைகள் சிறப்பான தொடக்கத்தை தரும் என்றும் அந்த பதிவில் குறிப்பிட்டிருந்தார்.