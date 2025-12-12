ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டிக்கு விஜயம் செய்த அமெரிக்க துணைத் தூதர் லாரா வில்லியம்ஸ்
ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டிக்கு வருகை தந்த லாரா வில்லியம்ஸ், ஹைதராபாத்தில் உள்ள அமெரிக்க துணைத் தூதரகத்தின் கான்சல் ஜெனரலாக பணியாற்றி வருகிறார்.
ஹைதராபாத்: அமெரிக்க துணைத் தூதர் லாரா வில்லியம்ஸ், ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டிக்கு நேற்று விஜயம் செய்தார். இந்த பிரம்மாண்டமான வளாகத்தில் உள்ள ஈநாடு பத்திரிகை மற்றும் ஈடிவி அலுவலகங்களை அவர் பார்வையிட்டார்.
உலகின் பல்வேறு நாடுகளில் உள்ள அமெரிக்க தூதரங்களில் பணியாற்றிய அனுபவம் வாய்ந்தவர் லாரா வில்லியம்ஸ். இவர் கடந்த ஆகஸ்ட் 2025 முதல் ஹைதராபாத்தில் உள்ள அமெரிக்க துணைத் தூதரகத்தில் கான்சல் ஜெனரலாக பணியாற்றி வருகிறார்.
இந்த நிலையில் அவர், ஹைதராபாத்தின் முக்கிய அடையாளங்களில் ஒன்றாக திகழும் ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டிக்கு நேற்று வருகை புரிந்தார். அவருக்கு ராமோஜி குழுமத்தின் தலைவர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குநர் செருகுரி கிரண், ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியின் நிர்வாக இயக்குநர் செருகுரி விஜயேஸ்வரி ஆகியோர் வரவேற்றனர்.
பின்னர் லாரா வில்லியம்ஸ் ராமோஜி குழுமத்தின் ஊடக அலுவலகங்களை பார்வையிட்டார். அப்போது ராமோஜி குழுமத்தில் பல்வேறு நிலைகளில் பணியாற்றி வரும் பிரதிநிதிகளுடன் அவர் ஆக்கப்பூர்வமான உரையாடலை மேற்கொண்டார். இந்த உரையாடலில் தெலுங்கு மொழி பேசும் மக்களின் சுதந்திரமான வெளிப்பாட்டை ஊக்குவிப்பது, ஊடக உலகில் ஓத்துழைப்பை மேம்படுத்துவது உள்ளிட்டவை முக்கிய பேசுபொருளாக இடம்பெற்றன. அமெரிக்க தூதர் லாரா வில்லியம்ஸ் ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டிக்கு வருகை தந்தது முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிகழ்வாக பார்க்கப்படுகிறது.
ஹைதராபாத் மாநகராட்சியின் புறநகர் பகுதியான அப்துல்லாபூர்மெட்டில் அமைந்துள்ள ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டி கிட்டதட்ட 2000 ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்டதாகும். உலகின் மிகப்பெரிய சினிமா படப்பிடிப்பு வளாகமான ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியை தெலுங்கு திரையுலகின் பிரபல தயாரிப்பாளரும், ஊடக ஜாம்பவானுமான மறைந்த ராமோஜி ராவ் கடந்த 1996இல் நிறுவினார். ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டி கின்னஸ் உலக சாதனை புத்தகத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது.
இந்த ஃபிலிம் சிட்டியில் ஒரே நேரத்தில் 50 திரைப்படங்களின் படப்பிடிப்பு நடத்தும் அளவிற்கு விமான நிலையம், மருத்துவமனை, ரயில் நிலையம், லேப்கள், திஹார் சிறை, மசூதி, தேவாலயங்கள், மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட பண்டைய கால குகைகள், பிரிட்டிஷ் மற்றும் பிரெஞ்சு குடியிருப்பு வீடுகள், முகலாயர்கள் மற்றும் ஜப்பானிய தோட்டங்கள் உள்ளிட்ட செட்கள் அமைந்துள்ளன.
மேலும் 'பாகுபலி' படத்தின் பிரபலமான மகிழ்மதி சாம்ராஜ்யத்தின் செட்களும் இங்கு இடம்பெற்றுள்ளன. மேலும் சுற்றுலா பயணிகளை கவரும் வகையில் பறவைகள் சரணாலயம், அனைத்து வயதினரையும் கவரும் வகையிலான சாகச நிகழ்வுகள் மற்றும் பம்பர் கார், மினி ரோலர் கோஸ்டர் போன்ற ரைட்களும் இந்த சொர்க்கபூமியில் இடம்பெற்றுள்ளன.