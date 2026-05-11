நீட் வினாத்தாள் கசிந்ததாக புகார்; ராகுல் காந்தி கண்டனம்
நீட் வினாத்தாள் கசிவால் லட்சக் கணக்கான மாணவ, மாணவிகளின் எதிர்காலம் சிதைக்கப்பட்டுள்ளது என்று ராகுல் காந்தி வேதனை தெரிவித்துள்ளார்.
Published : May 11, 2026 at 10:52 PM IST
புதுடெல்லி: நீட் வினாத்தாள் கசிந்ததாக கூறப்படும் நிலையில், மத்திய அரசுக்கு காங்கிரஸ் எம்.பி. ராகுல் காந்தி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கைக்கான நுழைவுத் தேர்வை மத்திய அரசு ஏலம் விட்டு விட்டது என்றும், லட்சக் கணக்கான மாணவர்களின் எதிர்காலம் சந்தையில் விற்கப்பட்டு விட்டது என்றும் அவர் விமர்சித்துள்ளார்.
நாடு முழுவதும் எம்பிபிஎஸ், பிடிஎஸ், ஆயுஷ் இளநிலை மருத்துவ படிப்புகளுக்கான நீட் நுழைவுத் தேர்வு கடந்த 3ஆம் தேதி நடைபெற்றது. ஆண்டுதோறும் இந்த தேர்வுகளை தேசிய தேர்வுகள் முகமை நடத்துகிறது.
இந்நிலையில், நீட் தேர்வு நடைபெறுவதற்கு முன்பு வினாத்தாள் கசிந்து விட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதுகுறித்து மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவரும், காங்கிரஸ் எம்.பி.யுமான ராகுல் காந்தி தனது எக்ஸ் தளத்தில் மத்திய அரசை கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.
அதில், "2026ஆம் ஆண்டின் நீட் வினாத்தாள் கசிந்துள்ளதாக கேள்விப்பட்டேன். இனி நீட் நுழைவுத்தேர்வை ஒரு தேர்வு என்று அழைக்க கூடாது; ஏலம் என்றே அழைக்க வேண்டும்.
நீட் தேர்வு நடப்பதற்கு 42 மணி நேரத்திற்கு முன்பாக வாட்ஸ்அப்பில் பல கேள்விகள் விற்கப்பட்டுள்ளன. இந்த தேர்வை எழுதுவதற்காக 22 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவிகள் இரவு பகலாக கண் விழித்து படித்தனர். ஆனால், நீட் வினாத்தாள், சந்தையில் ஏலம் விடப்பட்டு, மாணவர்களின் எதிர்காலம் சிதைக்கப்பட்டு விட்டது.
வினாத்தாள் கசிவது இது முதல் முறையல்ல. கடந்த 10 ஆண்டுகளில் 89 முறை வினாத்தாள் கசிந்துள்ளது. 48 முறை மறுதேர்வு நடத்தப்பட்டது. வினாத்தாள் கசியும் ஒவ்வொரு முறையும் இனி இதுபோன்று நடக்காது என்று மத்திய அரசு உறுதிமொழி கொடுக்கிறது. ஆனால், பிறகு அதே சம்பவம் தொடர்கிறது. மத்திய அரசின் தற்போதைய நிர்வாகம், இந்திய இளைஞர்களின் கனவுகளுக்கு மாபெரும் அச்சுறுத்தலாக உள்ளது" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இதேபோல் மற்றொரு காங்கிரஸ் எம்.பி.யான பிரியங்கா காந்தியும், நீட் வினாத்தாள் கசிவு புகாருக்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். இதற்கிடையே, நீட் வினாத்தாள் கசிவு புகாரை விசாரித்து வரும் ராஜஸ்தானை சேர்ந்த காவல் துறையின் சிறப்பு நடவடிக்கை குழு விளக்கம் அளித்துள்ளது. அதில், "நீட் தேர்வுக்கு முன்பு 410 கேள்விகளுடன் முக்கிய வினா பட்டியல் ஒன்று மாணவர்களுக்கு கிடைத்துள்ளது. அதில் வேதியியல் பகுதியில் இருந்த 120 மதிப்பெண்கள், நீட் தேர்வில் கேட்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, இதுகுறித்து விசாரித்து வருகிறோம" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்கிடையே, நீட் வினாத்தாள் கசிவு குறித்து தேசிய தேர்வுகள் முகமை வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "ஏஐ தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய சிசிடிவி, செல்போன் ஜாமர் உதவியுடன் முழு பாதுகாப்புடன் தேர்வு நடத்தினோம். ஆனால், நீட் வினாத்தாள் கசிந்துள்ளதாக மே 7-ஆம் தேதி தகவல் வந்தது. இதுகுறித்து விசாரணை அமைப்பிடம் புகார் அளித்துள்ளோம். அவர்கள் விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள்" என்று தெரிவித்துள்ளது.