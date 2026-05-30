ஆப்ரேஷன் சிந்தூர் 2.0-க்கு முப்படைகளும் தயார் - தலைமை தளபதி உபேந்திர திவேதி
மக்கள் நம்பிக்கையையும், தேச ஒற்றுமையையும் சார்ந்தது தான் வெற்றி என்று இந்திய ராணுவத்தின் தலைமை தளபதி உபேந்திர திவேதி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : May 30, 2026 at 4:06 PM IST
சென்னை: ஆப்ரேஷன் சிந்தூர் 2.0 நடவடிக்கைக்கு முப்படைகளும் தயார் நிலையில் உள்ளதாக இந்திய ராணுவத்தின் தலைமை தளபதி உபேந்திர திவேதி தெரிவித்துள்ளார்.
மகாராஷ்டிரா மாநிலம், புனேவில் உள்ள தேசிய பாதுகாப்பு அகாடமியில் (National Defence Academy) இன்று (மே 30) 150- வது பயிற்சிப் பிரிவின் அணிவகுப்பு நடைபெற்றது. இதில் சிறப்பு விருந்தினராக இந்திய ராணுவத்தின் தலைமை தளபதி உபேந்திர திவேதி கலந்து கொண்டார். பயிற்சியை முடித்து பணிக்கு திரும்பவுள்ள வீரர்களின் சாகசங்கள் மற்றும் அணிவகுப்புகளையும் அவர் பார்வையிட்டார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அவர், "இந்திய முப்படைகளின் ஒருங்கிணைப்பை மேம்படுத்துவதிலும், எதிர்க்கால போருக்கு தயாராகும் வகையில் கவனம் செலுத்தி வருகிறோம். ஆப்ரேஷன் சிந்தூர் இன்னும் தொடர்கிறது. தற்காலிகமாக போர் நிறுத்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது. ஆப்ரேஷன் சிந்தூர் 2.0 நடவடிக்கைக்கு இந்திய முப்படைகளும் நன்கு தயாராக உள்ளன.
எதிரணியினருக்கு ஒவ்வொரு அசைவும் தெரியும் அளவுக்கு வெளிப்படையானது போர்க்களம். எனவே, நமது படையினரையும் எல்லைப் பகுதிகளில் உள்ள பொதுமக்களையும் பாதுகாக்கத் தேவையான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள், படைகளை நிலைநிறுத்துதல் ஆகியவற்றில் நாம் மிக எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். வெற்றி என்பது மக்கள் நம்பிக்கையையும், தேசிய ஒற்றுமையையும் சார்ந்தது.
#WATCH | Maharashtra | Indian Army Chief General Upendra Dwivedi says, " operation sindoor is still continuing. there is a temporary cessation of hostilities. the indian army and all three services are preparing well for operation sindoor 2.0, if it takes place. presently, we are… pic.twitter.com/3lEc8uXA5N— ANI (@ANI) May 30, 2026
அனைவரையும் நம்பும் தேசம் போரில் எப்போதும் வெற்றி பெறும் என்று நான் உங்களுக்கு உறுதியளிக்கிறேன். படைப்பிரிவுகளாக மாற்றும் செயல்முறை திட்டமிட்டபடி முன்னேறி வருகிறது. இது குறித்த விரிவான அறிக்கை ஏற்கனவே மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சகத்திடம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. முப்படைகளின் முக்கிய நலன்கள் அனைத்தும் பூர்த்தி செய்யப்படுவதை முப்படைகளின் தலைமை தளபதி மற்றும் ராணுவப் படை, விமானப் படை, கப்பற்படை ஆகிய மூன்று படைகளின் தலைமைத் தளபதிகளும் ஒரு தெளிவான நிலைப்பாட்டை எடுத்துள்ளோம்" என்றார்.
மேலும் தேசிய பாதுகாப்பு அகாடமியில் பயின்ற நாட்களை நினைவுக் கூர்ந்த இந்திய ராணுவத்தின் தலைமை தளபதி, இந்த அகாடமியில் பயிலும் மாணவர்களிடம் உள்ள தன்னம்பிக்கை வரும் தலைமுறை நம்மைவிட ஒருபடி மேலே செல்லும் என்ற மனநிறைவை தருவது எனக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது எனத் தெரிவித்துள்ளார்.