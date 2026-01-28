மகாராஷ்டிராவின் அசைக்க முடியாத ஆளுமை - அஜித் பவாரின் அரசியல் பயணம்
மகாராஷ்டிர மாநிலத்தின் நீண்ட காலம் துணை முதலமைச்சர் பதவியில் இருந்தவர் என்ற பெருமை அஜித் பவாருக்கு உண்டு.
Published : January 28, 2026 at 5:25 PM IST
புதுடெல்லி: மகாராஷ்டிர மாநில துணை முதலமைச்சர் அஜித் பவாரின் மரணம் மகாராஷ்டிர அரசியலில் பேரிழப்பாகப் பார்க்கப்படுகிறது. மகாராஷ்டிர மாநிலம் ஒரு செல்வாக்குமிக்க தலைவரை இழந்துள்ளது.
மகாராஷ்டிர மாநிலத்தின் துணை முதலமைச்சரான அஜித் பவார், இன்று காலை தனது சொந்த தொகுதியான பாராமதிக்கு சென்ற போது விமான விபத்தில் உயிரிழந்தார். அஜித் பவார் உயிரிழந்த செய்தி அரசியல் வட்டாரத்தில் மட்டுமின்றி, பொதுமக்கள் மத்தியிலும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஆளுமைமிக்க தலைவரான அஜித் பவாரின் அரசியல் பயணம் குறித்து தற்போது பார்க்கலாம்.
அஜித் பவார் (ஜூலை 22, 1959 - ஜனவரி 28, 2026)
தாதா என பிரபலமாக அறியப்படும் அஜித் அனந்த்ராவ் பவார், கடந்த 1959 ஆம் ஆண்டு, ஜூலை 22 ஆம் தேதி மகாராஷ்டிர மாநிலம், அஹமதுநகர் மாவட்டம், ரகுரி தாலுகா, தியோலலி பிராவரா என்ற கிராமத்தில் பிறந்தார். இவர் முன்னாள் முதலமைச்சரும் மகாராஷ்டிர அரசியலில் மிகப் பெரிய ஆளுமையாக விளங்கி வரும் சரத் பவாரின் அண்ணன் மகன் ஆவார். அரசியல் பின்புலம் கொண்ட குடும்பத்தில் பிறந்த அஜித் பவார், சிறிய வயதிலே தந்தையை இழந்ததால் குடும்ப பொறுப்புகளை கவனித்துக் கொண்டார்.
மேலும் சர்க்கரை ஆலைகள், பால் உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம், மற்றும் கூட்டுறவு வங்கிகளில் பணியாற்றினார். கடந்த 1991 ஆம் ஆண்டு புனே மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கியின் தலைவராக தேர்வு செய்யப்பட்டார். அந்த பதவியில் தொடர்ந்து 16 ஆண்டுகள் இருந்தார். கூட்டுறவு சங்கங்களில் பணியாற்றிய போது கிடைத்த அனுபவம் அவருக்கு கிராமப்புற அரசியல் குறித்த ஒரு நல்ல புரிதலை வழங்கியது.
அஜித் பவார் அரசியல் பயணம்
பின்னர் 1991 ஆம் ஆண்டு தேர்தல் அரசியலில் அஜித் பவார் காலடி எடுத்து வைத்தார். நாடாளுமன்ற தேர்தலில் காங்கிரஸ் சார்பில் பாராமதி தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார். பின்னர் அந்த பதவியை, தனது சிறிய தந்தை சரத் பவாருக்காக ராஜிநாமா செய்தார். இடைத் தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற சரத் பவார், பி.வி. நரசிம்ம ராவ் தலைமையிலான மத்திய அரசில் பாதுகாப்பு அமைச்சராக இருந்தார்.
எம்பி பதவியை ராஜிநாமா செய்தாலும், பாராமதி தொகுதியில் காங்கிரஸ் சார்பில் போட்டியிட்டு சட்டமன்ற உறுப்பினராக தேர்வு செய்யப்பட்டு, மகாராஷ்டிர மாநில சட்டப் பேரவைக்குள் நுழைந்தார் அஜித் பவார். 1991 மற்றும் 1995 ஆகிய சட்டப் பேரவைத் தேர்தல்களில் காங்கிரஸ் சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார்.
பின்னர் சரத் பவார், காங்கிரஸில் இருந்து பிரிந்து தேசியவாத காங்கிரஸ் என்ற கட்சியைத் தொடங்கியவுடன் அவருடன் நின்றார். தொடர்ந்து பாரமதி தொகுதியில் 1999 முதல் 2024 வரை தொடர்ந்து சட்டப் பேரவை உறுப்பினராக இருந்து வந்தார். கடந்த தேர்தலின் போது, தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சியை உடைத்துக் கொண்டு சென்ற போதும், பாராமதி தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி வாகை சூடினார்.
அரியணை ஏறிய அஜித் பவார்
மகாராஷ்டிர அரசியலில் முக்கிய காலகட்டங்களில் பலமுறை முக்கிய பதவிகளை அஜித் பவார் வகித்துள்ளார். 1991 ஆம் ஆண்டு முதன் முறையாக சட்டமன்ற உறுப்பினரான அஜித் பவார், வேளாண்மை மற்றும் மின்சாரம் உட்பட பல்வேறு முக்கிய துறைகளின் அமைச்சராக இருந்தார். 1999 ஆம் ஆண்டு மகாராஷ்டிராவில் கூட்டணி ஆட்சி அமைந்த போது மின்சாரம், நிதி உட்பட முக்கிய துறைகளின் அமைச்சராக இருந்தார்.
மகராஷ்டிராவில் துணை முதலமைச்சராக நீண்ட காலம் பதவி வகித்தவர் என்ற பெருமைக்கும் சொந்தக்காரர் அஜித் பவார். 2019 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் சில நாட்கள் ஆட்சியில் இருந்த பாஜக அரசில் துணை முதலமைச்சராக இருந்தார். பின்னர் 2023 ஆம் ஆண்டு, தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சியில் பிளவு ஏற்பட்ட போது, மீண்டும் துணை முதலமைச்சர் பதவி இவருக்கு கிடைத்தது. தொடர்ந்து பிப்ரவரி 2024 ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஆணையம், தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சியின் பெயரையும், சின்னத்தையும் இவருக்கு வழங்கியது. இதனையடுத்து டிசம்பர் மாதம் நடைபெற்ற சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் வெற்றி பெற்று தொடர்ந்து துணை முதலமைச்சர் பதவி வகித்து வந்தார்.
அஜித் பவார் தனது அரசியல் வாழ்வில் பல்வேறு சவால்கள் மற்றும் குற்றச்சாட்டுகளையும் சந்தித்தார். அவர் மீது நீர்ப்பாசன திட்டங்கள் மற்றும் கூட்டுறவு வங்கிகளில் நிதி முறைகேடு உள்ளிட்ட குற்றச்சாட்டுகளும் உள்ளன.