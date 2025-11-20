அபாயம்... டெல்லியை சூழ்ந்து நிற்கும் காற்று மாசு; மூச்சுத் திணறும் மக்கள்!
காற்று மாசு காரணமாக டெல்லி மக்கள் வெளியே வருவதற்கே அச்சத்தில் உள்ளனர். அரசின் அறிவுறுத்தலின்படி, பள்ளிகளும் 50 சதவீதம் ஆன்லைன் வகுப்பு என்ற ரீதியிலேயே இயங்கி வருகின்றன.
Published : November 20, 2025 at 8:15 PM IST
புதுடெல்லி: டெல்லியில் காற்று மாசின் அளவு மிக மோசமான கட்டத்தை எட்டியுள்ளதால், தலைநகரில் வசிக்கும் மக்கள் கடும் பாதிப்புக்கு உள்ளாகி வருகின்றனர்.
இந்தியாவில் டெல்லி, மும்பை, சென்னை, பெங்களூரு போன்ற நகரங்களில் நாளுக்கு நாள் காற்று மாசு அதிகரித்து வருகிறது. மக்கள்தொகை, வாகனப் பயன்பாடு உள்ளிட்டவை இதற்கு முக்கிய காரணங்களாக இருக்கின்றன. ஆனால், மற்ற நகரங்களை காட்டிலும் டெல்லியே காற்று மாசில் முதன்மையான இடத்தில் இருக்கிறது.
அதாவது, டெல்லியில் 20 ஆண்டுகளாக வசிக்கும் ஒருவரின் நுரையீரலானது, நீண்டகாலமாக சிகரெட் பழக்கம் உடையவரின் நுரையீரலுக்கு சமமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மருத்துவ ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.
இதற்கு வாகனப் புகை ஒரு காரணம் என்ற போதிலும், டெல்லிக்கு அருகே உள்ள உத்தரப்பிரதேசம், ஹரியானா போன்ற மாநிலங்களில் தினந்தோறும் டன் கணக்கில் விவசாயக் கழிவுகள் எரிக்கப்படுவதே இந்த மோசமான காற்று மாசிற்கு முக்கிய காரணி எனக் கூறப்படுகிறது.
டெல்லியில் காற்று மாசை கட்டுப்படுத்த அரசாங்கம் பல நடவடிக்கைகளை எடுத்து வரும் நிலையிலும், அது பெரிய அளவு கை கொடுக்கவில்லை. இந்நிலையில், கடந்த தீபாவளி பண்டிகைக்கு அடுத்த நாள் முதலாக டெல்லியில் காற்று மாசு மிக மோசமான அளவை நோக்கி சென்று கொண்டிருப்பது தற்போது தெரிய வந்திருக்கிறது.
இப்போது டெல்லியை சுற்றிலும் அடர்ந்த பனிமூட்டத்தை போல காற்று மாசு சூழ்ந்து, மக்களை பயமுறுத்தி வருகிறது. டெல்லியில் இன்று காலை 9 மணி நிலவரப்படி, காற்றின் தரக்குறியீடு 399-ஐ எட்டியது. இது மிக மோசமான காற்று மாசு அளவு என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
அதே போல, டெல்லியை சுற்றியுள்ள NCR (National Capital Region) என சொல்லப்படும் பகுதிகளான உ.பி.யின் காஸியாபாத்த்தில் அதிகபட்சமாக 429 என்ற காற்று மாசு பதிவாகியுள்ளது. அதே போல, நொய்டாவில் 408, கிரேட்டர் நொய்டாவில் 384, ஹரியானாவின் குருகிராமில் 302, ஃபரிதாபாத்தில் 258 என காற்று தரக் குறியீடு மோசமான அளவில் பதிவாகி இருக்கின்றன.
இந்த காற்று மாசு காரணமாக டெல்லி மக்கள் வெளியே வருவதற்கே அச்சத்தில் உள்ளனர். அரசின் அறிவுறுத்தலின்படி, பள்ளிகளும் 50 சதவீதம் ஆன்லைன் வகுப்பு என்ற ரீதியிலேயே இயங்கி வருகின்றன. டெல்லியிலும், அதனை சுற்றியுள்ள மாநிலங்களான பஞ்சாப், ஹரியானா, ராஜஸ்தான் மாநிலங்களிலும் காற்று மாசை நீண்டகால அடிப்படையில் கட்டுப்படுத்த நெறிமுறைகளை வகுக்குமாறும் உச்ச நீதிமன்றம் நேற்று உத்தரவிட்டுள்ளது. அதே போல, டெல்லியில் உள்ள பள்ளிகளில் விளையாட்டு போட்டிகளை காலவரையின்றி தள்ளி வைக்கவும் உச்ச நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.