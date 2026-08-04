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'திடீரென' குலுங்கிய ஏர் இந்தியா விமானம்| நடுவானில் நடந்தது என்ன?

விமான பைலட்டுகள் உடனடியாக நிலைமையை கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்து, விமானத்தை பாதுகாப்பாக டெல்லி இந்திரா காந்தி சர்வதேச விமான நிலையத்தில் இன்று அதிகாலை அவசரமாக தரையிறக்கினர்.

பிரதிநிதித்துவப்படம்
பிரதிநிதித்துவப்படம் (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 4, 2026 at 3:03 PM IST

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புதுடெல்லி: தாய்லாந்தின் ஃபுக்கெட் (Phuket) நகரில் இருந்து புதுடெல்லி நோக்கி வந்து கொண்டிருந்த ஏர் இந்தியா விமானம், நடுவானில் திடீரென கடுமையான காற்றுச் சுழற்சியில் சிக்கி குலுங்கியதில் பயணிகள் மற்றும் விமான ஊழியர்கள் சிலர் காயமடைந்தனர்.

விமானம் திடீரென மிக குறுகிய நேரத்தில் தனது பறக்கும் உயரத்தை மாற்றியதே இதற்கு காரணம் என்று முதற்கட்ட தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

ஏர் இந்தியா நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான AI 2379 என்ற போயிங் விமானம், தாய்லாந்து நாட்டு நேரப்படி நேற்று மாலை ஃபுக்கெட் விமான நிலையத்திலிருந்து புதுடெல்லி நோக்கி புறப்பட்டது.

விமானம் நடுவானில் பறந்து கொண்டிருந்த போது, எதிர்பாராத விதமாக கடுமையான, மோசமான வானிலை மற்றும் காற்றுச் சுழற்சிப் பகுதியில் சிக்கியது. அப்போது, விமானம் சில நொடிகள் கட்டுப்பாட்டை இழந்து, பயங்கர வேகத்துடன் கீழ்நோக்கி இறங்கியது போலக் குலுங்கியுள்ளது.

இதனால் சீட் பெல்ட் அணியாமல் இருந்த சில பயணிகள் மற்றும் பணியில் இருந்த விமானப் பணிப்பெண்கள் தூக்கி வீசப்பட்டு, விமானத்தின் மேற்கூரையிலும், இருக்கைகளிலும் மோதி காயமடைந்தனர்.

விமானத்திற்குள் இருந்த பொருட்கள் அனைத்தும் சிதறி விழுந்ததால் பயணிகள் அச்சத்தில் அலறினர்.

விமான பைலட்டுகள் உடனடியாக நிலைமையை கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர். பின்னர், விமானத்தை பாதுகாப்பாக புதுடெல்லி இந்திரா காந்தி சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு இன்று அதிகாலை கொண்டு வந்து அவசரமாக தரையிறக்கினர்.

விமானம் தரையிறங்குவதற்கு முன்பாகவே, புதுடெல்லி விமான நிலையத்தில் மருத்துவக் குழுக்கள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டிருந்தன. காயமடைந்த பயணிகள் மற்றும் விமான ஊழியர்களுக்கு தரையிறங்கிய உடனே முதலுதவி சிகிச்சைகள் அளிக்கப்பட்டன. பலத்த காயமடைந்த சிலர் மேல் சிகிச்சைக்காக அருகில் உள்ள மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

ஏர் இந்தியா விளக்கம்

இந்தச் சம்பவம் குறித்து ஏர் இந்தியா நிறுவனம் இன்று பிற்பகல் விளக்க அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. அந்த அறிக்கையில், "எதிர்பாராத காற்றுச் சுழற்சி காரணமாக இந்த அசம்பாவிதம் நடந்துள்ளது. காயமடைந்த பயணிகளுக்குத் தேவையான அனைத்து மருத்துவ உதவிகளும் உடனுக்குடன் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. பயணிகளின் பாதுகாப்பே எங்களின் முதல் முன்னுரிமை என்பதில் ஏர் இந்தியா எப்போதும் உறுதியாக உள்ளது" என்று தெரிவித்துள்ளது.

மேலும், இச்சம்பவம் குறித்து சிவில் விமானப் போக்குவரத்து இயக்குநரகம் விசாரணை நடத்த உத்தரவிட்டுள்ளது.

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AIR INDIA FLIGHT TURBULENCE
AIR PASSENGERS INJURED
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