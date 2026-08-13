பைலட்டுகளுக்கு போதைப்பொருள் சோதனை கட்டாயம் - ஏர் இந்தியா உத்தரவு
விமானப் பயணிகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும், நிறுவனத்தின் மீதான நம்பகத்தன்மையை காக்கவும் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக ஏர் இந்தியா நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : August 13, 2026 at 5:40 PM IST
புதுடெல்லி: ஏர் இந்தியா மற்றும் அதன் துணை நிறுவனமான ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸில் பணிபுரியும் 5,000-க்கும் மேற்பட்ட பைலட்டுகளுக்கும் போதைப்பொருள் பரிசோதனை கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.
தாய்லாந்தின் புக்கெட் - டெல்லி விமானத்தில் நடுவானில் ஏற்பட்ட விபரீதத்தை தொடர்ந்து, அந்த விமானத்தின் தலைமை பைலட் போதைப்பொருள் பயன்படுத்தியிருந்தது உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து இந்த அதிரடி உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த புதிய கட்டுப்பாடுகள் 2026 ஆகஸ்ட் 13 (இன்று) முதல் உடனடியாக அமலுக்கு வந்துள்ளதாக ஏர் இந்தியா நிறுவனம் தனது ஊழியர்களுக்கு அனுப்பிய மின்னஞ்சலில் தெரிவித்துள்ளது.
கடந்த ஆகஸ்ட் 4 ஆம் தேதி, தாய்லாந்தின் புக்கெட்டிலிருந்து புதுடெல்லி நோக்கி 145 பயணிகளுடன் வந்து கொண்டிருந்த ஏர் இந்தியா விமானம், ஒடிசா வான்வெளியில் பறந்து கொண்டிருந்த போது திடீரென நடுவானில் 300 அடிக்கு திடீரென கீழே இறங்கியது.
இதன் காரணமாக விமானத்தில் இருந்தவர்களில் 20 பயணிகள் மற்றும் 4 கேபின் ஊழியர்கள் என 24 பேர் படுகாயமடைந்தனர். பின்னர் விமானம் டெல்லியில் பத்திரமாகத் தரையிறக்கப்பட்டது.
விபத்தைத் தொடர்ந்து விதிகளின்படி விமானத்தின் இரண்டு பைலட்டுகளுக்கும் நடத்தப்பட்ட மருத்துவப் பரிசோதனையில், முதன்மை பைலட் போதைப்பொருள் பயன்படுத்தியிருந்தது உறுதியானது.
ஆனால், தனிப்பட்ட காரணங்களால் தான் தூக்க மாத்திரைகளை உட்கொண்டதாகவும், அதுவே சோதனை முடிவில் பிரதிபலித்ததாகவும் அந்த பைலட் விசாரணையில் தெரிவித்தார்.
தற்போது நடைமுறையில் உள்ள சிவில் விமான போக்குவரத்து இயக்குநரகத்தின் விதிகளின் படி, விமான நிறுவனங்கள் ஆண்டுதோறும் தங்களின் 10 சதவீத பைலட்டுகளுக்கு மட்டுமே இத்தகைய போதைப்பொருள் சோதனைகளை உத்தேசமான முறையில் நடத்த வேண்டும். ஆனால், ஏர் இந்தியா தற்போது இந்த விதிமுறையையும் தாண்டி கடுமையான முடிவை எடுத்துள்ளது.
ஏர் இந்தியா மற்றும் ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் குழுமத்தைச் சேர்ந்த அனைத்து பைலட்டுகளும் முழுமையான போதைப்பொருள் சோதனைக்கு உட்பட வேண்டும். குருகிராமில் உள்ள ஏர் இந்தியா பயிற்சி அகாடமி, விமானத்திற்குப் பிந்தைய பிரீஃபிங் மையங்கள் மற்றும் பைலட்டுகளின் பிரதான தளங்கள் (Bases) ஆகியவற்றில் இந்தச் சோதனைகள் தொடர்ந்து நடத்தப்படும் என ஏர் இந்தியா நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.
விமானப் பயணிகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும், நிறுவனத்தின் மீதான நம்பகத்தன்மையை காக்கவும் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக ஏர் இந்தியா நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
மேலும், மத்திய அரசும் ஒட்டுமொத்த இந்திய விமானத் துறையிலும் இத்தகைய போதைப்பொருள் சோதனை நடைமுறைகளை மேலும் தீவிரப்படுத்துவது குறித்து பரிசீலித்து வருகிறது.