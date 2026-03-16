இந்தியா - துபாய் இடையே விமான சேவைகள் ரத்து: ஏர் இந்தியா அறிவிப்பு
விமானத்தில் பயணிக்க முன்பதிவு செய்த பயணிகள் எவ்வித கூடுதல் கட்டணமின்றி மறுதேதியை குறிப்பிட்டு முன்பதிவு செய்துக் கொள்ளலாம் என ஏர் இந்தியா நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.
Published : March 16, 2026 at 12:31 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்தியா - துபாய் இடையேயான விமான சேவையை இருமார்க்கத்திலும் ரத்து செய்வதாக ஏர் இந்தியா நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
துபாய் சர்வதேச விமான நிலையம் அருகே இன்று காலை முதல் ஈரானின் ட்ரோன்கள் தாக்குதல் நடத்தி வருகின்றன. இதன் காரணமாக, பாதுகாப்பு கருதி தற்காலிகமாக சர்வதேச விமான சேவைகளை தற்காலிகமாக ரத்துச் செய்வதாக துபாய் விமான நிலைய நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.
இந்நிலையில், சென்னையில் இருந்து 242 பயணிகளுடன் துபாய் நோக்கி புறப்பட்ட எமிரேட்ஸ் விமானம், துபாய் விமான நிலையத்தின் கட்டுப்பாட்டு அறையில் இருந்து வந்த தகவலை அடுத்து மீண்டும் சென்னைக்கு திரும்பியது. இதன் தொடர்ச்சியாக, இந்தியாவில் இருந்து துபாய்க்கும், துபாயில் இருந்து இந்திய நகரங்களுக்கும் இடையேயான விமான சேவைகளை ஏர் இந்தியா நிறுவனம் தற்காலிகமாக ரத்து செய்வதாக அறிவித்துள்ளது.
#ImportantUpdate— Air India (@airindia) March 16, 2026
Dubai Flight Operations Suspended
Dubai International Airport has temporarily suspended all flight operations to and from the airport.
As a result, Air India and Air India Express flights to and from Dubai have been cancelled for the day.
We are offering all…
|இதையும் படிங்க: இந்தியாவுக்குள் ஊடுருவ முயன்ற பாகிஸ்தான் பயங்கரவாதி சுட்டுக்கொலை
இதுகுறித்து ஏர் இந்தியா நிறுவனம் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், "துபாய் சர்வதேச விமான நிலையத்தில் இருந்து இந்திய நகரங்களுக்கான விமான சேவைகள், இந்திய நகரங்களில் இருந்து துபாய் சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கான ஏர் இந்தியா, ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் விமான சேவைகள் அனைத்தும் தற்காலிகமாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.
#WATCH | Dubai authorities brought under control a fire caused by a drone attack near the city's international airport that forced a temporary suspension of flights, though no injuries were reported, they said: Reuters— ANI (@ANI) March 16, 2026
விமான பயணத்துக்கு ஏற்கனவே முன்பதிவு செய்திருந்த பயணிகள், எவ்வித கூடுதல் கட்டணமின்றி மறுதேதி குறிப்பிட்டு முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம். இல்லையென்றால், தங்களது பயண டிக்கெட்டை ரத்துச் செய்து முழுத்தொகையையும் பெற்றுக் கொள்ளலாம். ஷார்ஜா, ராஸ் அல் கைமா, அபுதாபி ஆகிய நகரங்களுக்கு ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் விமான சேவைகள் வழக்கம்போல் நடைபெறும்.
|இதையும் படிங்க: இந்தியாவில் முதல்முறை...ராமோஜி பிலிம் சிட்டி சினி மேஜிக்கல் க்ளோ மாரத்தானில் 2,000 பேர் பங்கேற்பு
விமான சேவைகள் ரத்து தொடர்பான கூடுதல் விவரங்களுக்கு ஏர் இந்தியா நிறுவனத்தின் வாடிக்கையாளர் சேவை மையத்தின் +9111693-29333, +9111693-29999 ஆகிய தொலைபேசி எண்களை அழைக்கலாம். அதேபோல், பயண டிக்கெட் ரத்து, தேதி மாற்றம் போன்ற தகவல்களுக்கு +9163600-12345 என்ற வாட்ஸ் அப் எண்ணையோ (அல்லது) http://airindiaexpress.com என்ற இணையதளத்தையோ அணுகலாம்" எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.