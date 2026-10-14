ஃபிராங்க்ஃபர்ட் டூ டெல்லி ஏர் இந்தியா விமானத்திற்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்? ஜெய்ப்பூரில் அவசரமாக தரையிறக்கம்
வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டுள்ள விமானத்தை விமான நிலைய பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் சோதனை செய்து வருவதாக காவல்துறைஉதவி ஆணையர் ஷிவ் தயால் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 14, 2026 at 3:26 PM IST
புதுடெல்லி: ஃபிராங்க்ஃபர்ட் நகரில் இருந்து டெல்லி புறப்பட்ட ஏர் இந்தியா விமானம், வெடிகுண்டு மிரட்டல் காரணமாக ஜெய்ப்பூருக்கு திருப்பி விடப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
AI2030 ஏர் இந்தியா விமானம், ஜெர்மனியின் ஃபிராங்க்ஃபர்ட் நகரில் இருந்து புறப்பட்டது. அந்த விமானம் டெல்லி நோக்கி வந்து கொண்டிருந்த நிலையில், அதற்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டதாக தெரிகிறது. அதன் காரணமாக, டெல்லி செல்ல வேண்டிய அந்த விமானம், ஜெய்ப்பூர் சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு திருப்பி விடப்பட்டது.
அங்கு பாதுகாப்பு சோதனைகளுக்காக தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பகுதிக்கு விமானம் எடுத்து செல்லப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதுகுறித்து மால்வியா நகரின் உதவி ஆணையர் ஷிவ் தயால் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், ”விமான நிலைய அதிகாரிகள் போலீசாரை தொடர்பு கொண்டு, ஃப்ராங்ஃபர்ட் - டெல்லி விமானத்திற்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், அதனால் விமானம் ஜெய்ப்பூரில் அவசரமாக தரையிறக்கப்பட்டதாகவும் தெரிவித்தனர். தொடர்ந்து இந்த விவகாரத்தில் விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது” என தெரிவித்தார்.
பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் தொடர்ந்து விமானத்தை சோதனை செய்து வருகின்றனர். மேலும் கிடைத்த தகவலின்படி, டெல்லி நோக்கி வந்த அந்த விமானம், மும்பை விமான தகவல் மண்டலத்தில் இருந்தபோது, விமானி மூலம் இந்த தகவல் தங்களுக்கு தெரிய வந்ததாகவும் அவர்கள் தெரிவித்தனர்.
|இதையும் படிங்க: மலேசியன் ஏர்லைன்ஸ் விமானத்தில் ஆக்ஸிஜன் பற்றாக்குறை - சென்னையில் பரிதவித்த 78 பயணிகள்
அதனைத்தொடர்ந்து அந்த விமானம், ஜெய்ப்பூருக்கு திருப்பி விடப்பட்டதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இந்த ஏர் இந்தியா விமானத்தில் இருந்த பயணிகள் எண்ணிக்கை குறித்து விவரங்க்ள் எதுவும் தெரிய வராத நிலையில், இதுகுறித்து ஏர் இந்தியா நிறுவனத்திடம் இருந்து அதிகாரப்பூர்வ தகவல் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.