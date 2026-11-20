சவூதி அரேபியா செல்லும் பயணிகளுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு: ஜெட்டா விமான சேவை ரத்து நவம்பர் 24 வரை நீட்டிப்பு
ஏற்கனவே சவூதி அரேபியாவின் ரியாத் மற்றும் தம்மாம் நகரங்களுக்கான விமானச் சேவைகள் நவம்பர் 30-ஆம் தேதி வரை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.
Published : November 20, 2026 at 6:44 PM IST
புதுடெல்லி: சவூதி அரேபியாவில் நிலவும் பதற்றமான சூழலை கருத்தில் கொண்டு, ஜெட்டா நகருக்கான விமானச் சேவைகள் ரத்து செய்யப்படுவதை நவம்பர் 24-ஆம் தேதி வரை நீட்டிப்பதாக ஏர் இந்தியா மற்றும் ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் நிறுவனங்கள் அறிவித்துள்ளன.
ஏற்கனவே சவூதி அரேபியாவின் ரியாத் மற்றும் தம்மாம் நகரங்களுக்கான விமானச் சேவைகள் நவம்பர் 30-ஆம் தேதி வரை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.
முன்னதாக ஜெட்டா நகருக்கான விமானச் சேவை நவம்பர் 21-ஆம் தேதி வரை மட்டுமே ரத்து செய்யப்பட்டிருந்தது. இந்நிலையில், தற்போதைய சூழல் காரணமாக இது நவம்பர் 24 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதாக பிடிஐ செய்தி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
#TravelAdvisory Due to the prevailing situation in the region, Air India and Air India Express flights to and from Jeddah will now be suspended until 24 November 2026. Flight operations to and from Riyadh and Dammam will continue to remain suspended until 30 November 2026. Guests holding confirmed bookings for travel to or from Jeddah up to 24 November 2026, made on or before 20 November 2026, may avail a complimentary rescheduling, subject to availability, or opt for a full refund upon cancellation. This provision also applies to guests holding confirmed bookings for travel to or from Riyadh and Dammam up to 30 November 2026, made on or before 10 November 2026. Air India guests may reschedule their travel to or from any operational Air India station in Saudi Arabia. Air India Express guests may reschedule their travel to or from any operational Air India Express station in Saudi Arabia or Bahrain. For Riyadh and Dammam bookings, revised travel may be completed up to 14 December 2026. For Jeddah bookings, revised travel may be completed up to 08 December 2026. For assistance with rescheduling or refunds, guests may contact our support teams: Air India: +91 11 69329333 / +91 11 69329999 Air India Express: +91 124 6935600— Air India Newsroom (@AirIndia_News) November 20, 2026
இது குறித்து ஏர் இந்தியா வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், "நவம்பர் 20-ஆம் தேதி அல்லது அதற்கு முன்னதாக முன்பதிவு செய்து, நவம்பர் 24-ஆம் தேதி வரை ஜெட்டாவிற்கு செல்ல அல்லது அங்கிருந்து வர உறுதிப்படுத்தப்பட்ட டிக்கெட் வைத்திருக்கும் பயணிகள், இருக்கை வசதியைப் பொறுத்து கட்டணமின்றிப் பயணத் தேதியை மாற்றிக் கொள்ளலாம் அல்லது டிக்கெட்டை ரத்து செய்து முழுப் பணத்தையும் திரும்பப் பெறலாம்.
ஏர் இந்தியா பயணிகள் சவூதி அரேபியாவில் செயல்படும் பிற விமான நிலையங்கள் வழியாகவும், ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் பயணிகள் சவூதி அரேபியா அல்லது பஹ்ரைனில் உள்ள பிற விமான நிலையங்கள் வழியாகவும் தங்கள் பயணத்தை மாற்றி அமைத்துக் கொள்ளலாம்.
ஜெட்டா முன்பதிவுகளுக்கு டிசம்பர் 8, 2026 வரையிலும், ரியாத் மற்றும் தம்மாம் முன்பதிவுகளுக்கு (நவ. 10 அல்லது அதற்கு முன் முன்பதிவு செய்தவர்களுக்கு) டிசம்பர் 14, 2026 வரையிலும் பயணத்தை மாற்றி அமைத்துக் கொள்ள அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது" என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், பயணத் தேதி மாற்றம் அல்லது டிக்கெட் கட்டணத்தை திரும்பப் பெறுவது தொடர்பான உதவிகளுக்கு பயணிகள் கீழ்க்கண்ட வாடிக்கையாளர் சேவை எண்களைத் தொடர்பு கொள்ளலாம் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
- ஏர் இந்தியா: +91 11 69329333 / +91 11 69329999
- ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் : +91 124 6935600
பிற விமான நிறுவனங்களின் நிலை
சமீப மாதங்களாக சவூதி அரேபியாவின் பல்வேறு நகரங்கள் மற்றும் உள்கட்டமைப்புகள் மீது ஹூத்திக்கள் தாக்குதல்கள் நடத்தி வருவதால், இந்திய விமான நிறுவனங்கள் பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகின்றன. முன்னதாக, கடந்த நவம்பர் 18-ஆம் தேதி இண்டிகோ நிறுவனமும், அதைத் தொடர்ந்து ஆகாசா ஏர் நிறுவனமும் சவூதி அரேபிய நகரங்களுக்கான தங்களது விமானச் சேவைகளை நவம்பர் 30-ஆம் தேதி வரை ரத்து செய்திருந்தன.