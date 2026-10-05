எய்ம்ஸ் வேலையை துறந்து சொந்த சேமிப்பில் 50,000 பேருக்கு சிபிஆர் பயிற்சி அளித்த பீகார் மருத்துவர்
கொரோனா காலத்திற்குப் பிறகு பலருக்கு திடீர் மாரடைப்பு ஏற்பட்டதால், இளைஞர்களுக்கு சிபிஆர் குறித்து பயிற்சி அளிக்க முடிவு செய்ததாக டாக்டர் அபிஷேக் ரஞ்சன் தெரிவித்தார்.
Published : October 5, 2026 at 8:01 AM IST
கோபால்கஞ்ச்: டெல்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் உயர் பதவியை உதறிவிட்டு பீகாரை சேர்ந்த மருத்துவர் ஒருவர் 50 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோருக்கு இலவசமாக சிபிஆர் பயிற்சி அளித்து வருகிறார்.
பீகார் மாநிலம், கோபால்கஞ்ச் மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் டாக்டர் அபிஷேக் ரஞ்சன். இவர் டெல்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் பணியாற்றிய போது, பீகாரை சேர்ந்த பலர், இதயம் மற்றும் சுவாசம் தொடர்பான நோய்களுக்கு சிகிச்சை பெறுதவற்கு டெல்லியில் அலைந்து திரிவதை கண்டார். குறிப்பாக, தனது சொந்த மாவட்டமான கோபால்கஞ்ச் மாவட்டத்தை சேர்ந்த பலரையும் டெல்லி வீதிகளில் பார்த்தார்.
இதனால் மனம் வருந்திய அவர், நகரங்களில் கிடைக்கும் தரமான மருத்துவ சிகிச்சை தனது சொந்த ஊர் மக்களுக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்ற நோக்கில், 2018-ல் அரசு வேலையை ராஜினாமா செய்துவிட்டு கோபால்கஞ்ச் நகருக்கு திரும்பினார்.
அங்குள்ள கல்லூரி சாலையில் ஒரு கிளினிக் நடத்தி வரும் அவர், அருகில் உள்ள கிராமங்களுக்கும், கல்வி நிறுவனங்களுக்கும் சென்று சிபிஆர் சிகிச்சை பற்றி பயிற்சி அளித்து வருகிறார். ஒருவர் திடீரென்று மயங்கி விழுந்தால் மருத்துவரோ, ஆம்புலன்ஸ் வாகனமோ வருவதற்கு முன் அவருக்கு உதவிடும் வகையில் பயிற்சி அளித்து வருகிறார். கிராமங்களில் உள்ள இளைஞர்கள், காவலர்கள், சுகாதார பணியாளர்களை ஒருங்கிணைத்து இவர் பயிற்சி அளித்து வருகிறார்.
டாக்டர் அபிஷேக் ரஞ்சன், இதுவரை பீகார் மாநிலத்தில் உள்ள 18 மாவட்டங்களை சேர்ந்த 50 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோருக்கு சிபிஆர் பயிற்சி அளித்துள்ளார். தனது பயணம் மற்றும் பயிற்சிக்கான செலவை தனது சொந்த சேமிப்பில் இருந்து செலவு செய்து வருகிறார்.
இதுகுறித்து அவர் 'ஈடிவி பாரத்' ஊடகத்திடம் பேசுகையில், "என் பள்ளிப்படிப்பை பாட்னாவில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் முடித்தேன். அதன் பிறகு எம்பிபிஎஸ் மற்றும் பட்டமேற்படிப்பை கட்டாக்கில் உள்ள ஒரு மருத்துவ கல்லூரியில் படித்தேன். அதைத் தொடர்ந்து டெல்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் சுவாசக் கோளாறு பிரிவில் பணியாற்றினேன்.
எங்கள் வீட்டின் உரிமையாளர், ஒரு மருத்துவர். அவருக்கு அனைவரும் மதிப்பும் மரியாதை அளித்தனர். அதை பார்த்து, நானும் மருத்துவராக வேண்டும் என்று விரும்பினேன். ஆனால் மருத்துவராவது அவ்வளவு எளிதல்ல என்பது பின்னாளில்தான் தெரிந்தது.
12-ஆம் வகுப்பு முடித்த பிறகு கட்-ஆஃப் மதிப்பெண்ணில் 0.05 மதிப்பெண் குறைந்ததால் முதல் முறை வாய்ப்பை தவறவிட்டேன். பிறகு தீவிரமாக படித்து, மருத்துவ கல்லூரியில் சேர்ந்தேன்.
ஏன் சிபிஆர் பயிற்சி?
கொரோனா காலத்திற்குப் பிறகு இளைஞர்கள் பலருக்கு திடீர் மாரடைப்பு ஏற்பட்டது எனக்கு மிகுந்த கவலையை ஏற்படுத்தியது. எனவே, ஒருவருக்கு திடீர் மாரடைப்பு வந்தால் என்ன செய்வது என்பது குறித்து சிபிஆர் பயிற்சி அளிக்கலாம் என்று முடிவு செய்தேன்.
ஒருவருக்கு திடீரென்று இதயம் துடிப்பது நின்று மாரடைப்பு ஏற்பட்டால், முறையாக மருத்துவ கிச்சை கிடைக்கும் வரை ரத்தத்தையும், ஆக்சிஜனையும் மூளைக்கும் பிற உறுப்புகளுக்கு அனுப்புவதற்கு சிபிஆர் பயிற்சி உதவும். எனவே, பொதுமக்களுக்கு சிபிஆர் பயிற்சி அளிக்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்தேன்.
கிராமப்புறங்களில் ஒருவருக்கு மாரடைப்பு ஏற்பட்டால், ஆம்புலன்ஸ் வர 20 நிமிடங்களுக்கு மேல் ஆகிறது. அந்த இக்கட்டான நேரத்தில், அருகில் இருப்பவர்கள் பதற்றமடையாமல் சிபிஆர் சிகிச்சை அளித்தால் ஒரு உயிரை காப்பாற்ற முடியும்.
வெளிநாடுகளில் 100 பேரில் 20 பேர் சிபிஆர் எனப்படும் முதலுதவி சிகிச்சை பற்றி அறிந்து வைத்துள்ளனர். ஆனால், இந்தியாவில் 1.8 சதவீதம் பேர் மட்டுமே சிபிஆர் பற்றி தெரிந்து வைத்திருக்கிறார்கள்.
காவலர்கள் முதல் ஆஷா பணியாளர்கள் வரை
முதன் முதலில், மோதிஹாரி காவல் மையத்தில் இந்த சிபிஆர் பயிற்சியை தொடங்கினேன். ஏனெனில், மக்கள் அதிகம் கூடும் சந்தைகளிலும், பொது இடங்களிலும் காவலர்கள் எப்போதும் பணியில் இருப்பார்கள். எனவே மக்களுக்கு முதலுதவி அளிக்கும் வகையில், காவலர்களுக்கு பயிற்சி அளித்தேன். இதுவரை, பீகாரில் உள்ள 18 மாவட்டங்களை சேர்ந்த 50 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோருக்கு பயிற்சி அளித்துள்ளேன். இந்த ஆண்டு முடிவதற்குள் எஞ்சியுள்ள 20 மாவட்டங்களிலும் சிபிஆர் பயிற்சி அளிக்க இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளேன்.
எனது பயிற்சி மூலம் காவலர்களை மாஸ்டர் ட்ரெயினர்களாக மாற்றியுள்ளேன். அதுமட்டுமன்றி கிராமங்களில் அங்கன்வாடி பணியாளர்கள், சுகாதார செவிலியர்கள், ஜவிகா திட்டப் பெண்கள் ஆகியோருக்கு பயிற்சி அளித்து வருகிறேன்.
சொந்த சேமிப்பில் மக்கள் சேவை
எனது மக்கள் நல விழிப்புணர்வு பயிற்சி மற்றும் பிரச்சாரத்திற்கு அரசிடம் இருந்தும் அல்லது வேறு அந்த அமைப்பிடம் இருந்தும் எந்தவித நிதியுதவியும் பெறவில்லை. தொலைவில் உள்ள மாவட்டங்களுக்கு நானும் எனது குழுவினரும் பயிற்சி அளிக்க செல்லும்போது வாகன வாடகை, தங்குமிடம், உணவு ஆகியவற்றுக்கு எனது சொந்த பணத்தை செலவு செய்கிறேன். ஒரு மாதத்தில் 2 மாவட்டங்களுக்கு ஒருமுறை சென்று வருவதற்கு 20 ஆயிரம் ரூபாய் வரை செலவாகிறது. அந்த தொகையை, எனது கிளினிக்கில் கிடைக்கும் வருமானம் மற்றும் என் சேமிப்பு பணத்தில் இருந்து செலவு செய்கிறேன்.
தனியாக கிளினிக் நடத்தி வருவதால், வெளியூர்களுக்கு சென்று சிபிஆர் பயிற்சி அளிப்பதற்கு நேரம் ஒதுக்குவதில் தொடக்க காலத்தில் எனக்கு சிரமமாக இருந்தது. பிறகு பயணத்தை திட்டமிட்டுக் கொண்டேன். என் முயற்சிகளுக்கு காவல் துறை டிஜிபி மிகுந்த ஒத்துழைப்பு அளித்து வருகிறார்.
நான் அளிக்கும் சிபிஆர் பயிற்சி, பீகாரைத் தாண்டி நாடு முழுவதும் மக்களை சென்றடைய வேண்டும். எனவே, இந்த உயிர் காக்கும் சிபிஆர் பயிற்சியை 'தேசிய சுகாதார இயக்கம்' மூலமாக ஒரு தேசிய பிரச்சாரமாக மாற்ற வேண்டும்.
தற்போது நான் கிளினிக் நடத்துவதாலும், சிபிஆர் பயிற்சி அளிக்க கிராமங்களுக்கு செல்வதாலும் மக்களுக்கு மிகவும் நெருக்கமானவனாகி விட்டேன். இதுவே எல்லாவற்றையும் விட முக்கியமானது" என்று புன்னகையுடன் முடித்தார் டாக்டர் அபிஷேக் ரஞ்சன்.