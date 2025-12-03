ETV Bharat / bharat

'ரூ.4,000 கோடி செலவிட்டும் மழை நீரில் தத்தளிக்கும் சென்னை' - நாடாளுமன்றத்தில் இன்பதுரை எம்பி

மழைநீர் வடிகால் திட்டதிற்கு ரூ.4,000 கோடி செலவிட்டும் மழை நீரில் சென்னை தத்தளிக்கிறது என்று அதிமுக மாநிலங்களவை உறுப்பினர் இன்பதுரை குற்றஞ்சாட்டினார்.

மாநிலங்களவை உறுப்பினர் இன்பதுரை
மாநிலங்களவை உறுப்பினர் இன்பதுரை (sansad tv)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 3, 2025 at 10:43 PM IST

சென்னை: தமிழக அரசு மழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளாததால், டெல்டா மாவட்டங்களில் நெற்பயிர்கள் மழை நீரில் மூழ்கி சேதமடைந்துள்ளதாக அதிமுக எம்பி இன்பதுரை குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.

நாடாளுமன்றத்தில் இன்று உரையாற்றிய அதிமுக மாநிலங்களவை உறுப்பினர் இன்பதுரை, ''தமிழ்நாட்டில் டிட்வா புயல் மற்றும் கனமழை காரணமாக விவசாயிகள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்த பாதிப்பு வெறும் இயற்கை பேரிடரால் மட்டுமே ஏற்படவில்லை, திமுக அரசின் அலட்சிய போக்காலும், போதிய முன்னெச்சரிக்கை இல்லாததாலும் நிகழ்ந்துள்ளது. எனது சொந்த தொகுதியான திருநெல்வேலி மற்றும் ராமநாதபுரம், தென்காசி ஆகிய மாவட்டங்களில் ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் விவசாய நிலங்கள் நீரில் மூழ்கியுள்ளன.

பருவமழை தொடங்குவதற்கு முன்பே டெல்டா பகுதிகளில் உள்ள கண்மாய், கால்வாய்களை தூர் வாரும்படி எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி தமிழக அரசை தொடர்ந்து வலியுறுத்தினார். டெல்டா மாவட்டங்கள் மட்டுமல்ல, மழை காரணமாக சென்னையும் மழை நீரில் தத்தளிக்கிறது. ரூ.4,000 கோடி செலவிட்டும் சென்னையின் மழைநீர் வடிகால் திட்டம் முற்றிலுமாக இந்த பிரச்சனையை தீர்க்கவில்லை. தமிழ்நாட்டில் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு மத்திய அரசு நிவாரணம் வழங்க வேண்டும்'' என்றார்.

அதே போல, நாடாளுமன்றத்தில் திமுக எம்பி கனிமொழி ஆப்பிரிக்க நாட்டில் கடத்தப்பட்ட தமிழர்களை மீட்டு வர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்தார்.

கனிமொழி உரையில், ''தூத்துக்குடி மற்றும் தென்காசி மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த 5 இந்திய தொழிலாளர்கள், மாலியில் உள்ள ஒரு தனியார் மின் நிறுவனத்தில் கடந்த ஆறு மாதங்களாக வேலை செய்து வந்தனர். 6 நவம்பர் 2025 அன்று, அவர்கள் தங்கியிருந்த முகாமிலிருந்து பயங்கரவாதிகள் அவர்களை கடத்திச் சென்றனர். இதுவரை அவர்களது நிலை குறித்த எந்த தகவலும் கிடைக்கவில்லை.

அவர்களின் குடும்பத்தினர் மிகுந்த கவலையில் உள்ளனர்; அவர்கள் உயிருடன் உள்ளார்களா? அவர்களுக்கு என்ன நேர்ந்தது என்பதையும் அறிய முடியாமல் தவித்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களை மீட்டு, பாதுகாப்பாக இந்தியாவிற்கும், அவர்களின் குடும்பத்தினரிடமும் கொண்டு வருவதற்கு அரசு தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் எடுக்க வேண்டுமென நான் வலியுறுத்துகிறேன்'' என்றார்.

DITWAH CYCLONE
DELTA CROPS DAMAGE
இன்பதுரை எம்பி
ரூ 4000 கோடி
MP INBADURAI

