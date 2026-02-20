டெல்லி போக்குவரத்து நெரிசலை ஏஐ-ஆல் கூட கட்டுப்படுத்த முடியாது: ரிஷி சுனக் கிண்டல்
இந்தியாவின் தொழில்நுட்ப முன்னேற்றம் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் அடுத்தகட்டத்தை நோக்கி முன்னேறியுள்ளதாக ரிஷி சுனக் பாராட்டு தெரிவித்தார்.
Published : February 20, 2026 at 5:19 PM IST
புதுடெல்லி: டெல்லியில் நிலவும் போக்குவரத்து நெரிசலை ஏஐ-ஆல் கூட கட்டுப்படுத்த முடியாது என பிரிட்டன் முன்னாள் பிரதமர் ரிஷி சுனக் நகைச்சுவையாக தெரிவித்துள்ளார்.
கடந்த 16 ஆம் தேதி டெல்லியில் AI உச்சி மாநாடு தொடங்கிய நிலையில், இன்றுடன் நிறைவு பெறுகிறது. இந்த உச்சி மாநாட்டில் 45-க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளைச் சேர்ந்த முக்கிய தலைவர்கள் பங்கேற்றுள்ளனர். மேலும், 30 சர்வதேச அமைப்புகள், தொழிலதிபர்கள் மற்றும் பிரபல நிறுவனங்களை சார்ந்த உயரதிகாரிகள் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றுள்ளனர். இந்த நிகழ்ச்சியில், பிரிட்டன் முன்னாள் பிரதமர் ரிஷி சுனக் பங்கேற்று உரையாற்றினார்.
அப்போது பேசிய அவர், "மன்னிக்கவும், இந்த நிகழ்ச்சியில் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் என்னால் கலந்து கொள்ள முடியவில்லை. அதிகப்படியான போக்குவரத்து நெரிசலால் இந்த தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது. இன்றைக்கு ஏஐ தொழில்நுட்பம் பல்வேறு வியத்தகு சாதனைகளை செய்து வருகிறது. ஆனாலும், டெல்லி போக்குவரத்து நெரிசலை அதனால் குறைக்க முடியுமா? என்றால் அது சந்தேகம் தான்" என நகைச்சுவையுடன் தெரிவித்தார்.
தீர்க்க முடியாத டெல்லி போக்குவரத்து நெரிசல்
டெல்லி போக்குவரத்து நெரிசல் என்பது கடந்த பல தசாப்தங்களாக தீர்க்க முடியாத ஒன்றாகவே இருந்து வருகிறது. குறிப்பாக, இந்த மாநாட்டில் கலந்து கொள்ள வந்தவர்கள் உலக தலைவர்கள், தொழிலதிபர்கள் என பலரும் இந்த நெரிசலில் சிக்கியே மாநாடு நடைபெறும் மண்டபத்திற்கு வந்தனர். ரிஷிக் சுனக் நகைச்சுவையாக இந்த கருத்தை மாநாட்டில் கூறினாலும், அதன் பின்னால் பல ஆண்டுகளாக தீர்க்க முடியாமல் அரசுகள் திண்டாடி வருவதை வெளிச்சம் போட்டும் காட்டுவதாக உள்ளது.
குறிப்பாக, ஏஐ தொழில் நுட்பம் பற்றி உலகத் தலைவர்கள் ஒன்று கூடி விவாதிக்கும் இந்த காலக்கட்டத்தில், இந்தியாவின் தலைநகரில் போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்க முடியமல் தடுமாறுவது ஒன்றுக்கொன்று முரணாக இருப்பதை வெளிக்காட்டுவதாக உள்ளது. விரைவான தொழில்நுட்ப யுகத்திலும் கூட, நகர்ப்புற சவால்களைத் தீர்ப்பது கடினமாகவே உள்ளது என்பதை இது அடிக்கோடிட்டு காட்டுவதாகவும் பல்வேறு விதமாக கருத்துக்கள் போக்குவரத்து நெரிசல் தொடர்பாக பகிரப்பட்டு வருகிறது.
குறிப்பாக, இந்த மாநாடு தொடங்கிய கடந்த 16 ஆம் தேதி முதல் டெல்லி பிரதான சாலைகளில் போக்குவரத்து நெரிசல் என்பது அதிக அளவில் இருந்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
பிரதமர் மோடிக்கு ரிஷி சுனக் பாராட்டு
முன்னதாக பேசிய ரிஷி சுனக், "இந்தியாவின் தொழில்நுட்ப முன்னேற்றம் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் அடுத்தகட்டத்தை நோக்கி முன்னேறியுள்ளது. UPI, ஆதார் மற்றும் ஆயுஷ்மான் பாரத் போன்ற டிஜிட்டல் பொது உள்கட்டமைப்பு பெரும்பாலான மக்களை சென்றடைந்துள்ளது. இந்தியா கட்டமைத்துள்ள இந்த அடித்தளம் உலகிற்கு ஒரு முன்மாதிரியாக செயல்படுகிறது. ஏஐ வளர்ச்சியில் இந்தியா சூப்பர் பவராக செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த சாதனையால் இந்தியர்கள் பெருமைப்பட வேண்டும். இந்தியா விரைவில் ஏஐ துறையில் அடுத்தகட்ட வளர்ச்சியை நோக்கி செல்லும்" என்றும் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.