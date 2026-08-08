ஒரே மாதத்தில் 3 முறை உள்வாங்கிய சாலை: ஏணியுடன் 'மெகா' பள்ளத்தில் இறங்கி நூதன போராட்டம்
ஆக்ராவை 'தாஜ் நகரி' என்று அழைப்பதற்குப் பதிலாக, குழிகள் நிறைந்த நகரம் என்ற பொருளில் 'கடா நகரி' என அழைக்கலாம் என்றும் அவர் சாடினார்.
Published : August 8, 2026 at 11:04 AM IST
ஆக்ரா: உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் ஆக்ராவில் அண்மையில் பெய்த கனமழை காரணமாக பிரதான சாலை ஒன்று திடீரென உள்வாங்கி பிரம்மாண்ட பள்ளமாக மாறியது. ஒரே மாதத்திற்குள் அதே இடத்தில் மூன்றாவது முறையாக சாலை உள்வாங்கியதால், ஆத்திரமடைந்த சமாஜ்வாதி கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் நிதின் கோஹ்லி, ஏணி வைத்து அந்த மெகா பள்ளத்திற்குள் இறங்கி நூதன போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார். இந்தச் சம்பவம் தொடர்பான வீடியோ சமூக ஊடகங்களில் வெளியாகி தற்போது நாடு முழுவதும் வைரலாகி வருகிறது.
ஆக்ராவின் கமலா நகர் பகுதியில் உள்ள கர்மயோகி என்கிளேவ் சந்திப்பில் இந்த சாலை உள்ளது. திடீரென இந்த சாலை உள்வாங்கியதில் சுமார் 20 அடி ஆழமும் 10 அடி அகலமும் கொண்ட ராட்சத பள்ளம் உருவானது. அதிர்ஷ்டவசமாக அந்த நேரத்தில் வாகனங்கள் எதுவும் செல்லாததால் பெரும் விபத்து தவிர்க்கப்பட்டது.
இது குறித்து கேள்விப்பட்டவுடன் சமாஜ்வாதி கட்சியின் மாநில செயலாளர் நிதின் கோஹ்லி தனது ஆதரவாளர்களுடன் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்தார். பின்னர் ஒரு ஏணியை அந்தப் பள்ளத்திற்குள் இறக்கி, அதன் வழியே அவர் கீழே சென்றார்.
பள்ளத்திற்குள் நின்று கொண்டே செய்தியாளர்களிடம் பேசிய நிதின் கோஹ்லி, "பாஜக அரசு ஆக்ராவை 'ஸ்மார்ட் சிட்டி' என்று கூறுகிறது. ஆனால் இது ஸ்மார்ட் சிட்டியாக மாறவில்லை. பாதாள உலகத்திற்கு செல்லும் வழியாக மாறிக் கொண்டிருக்கிறது என்பதற்கு இந்த பள்ளமே சாட்சி" என விமர்சித்தார்.
கோடிக்கணக்கான ரூபாய் செலவில் சில மாதங்களுக்கு முன்பு தான் இந்தச் சாலை சீரமைக்கப்பட்டது. ஆனால், லேசான மழைக்கே இது தாங்காமல் சரிந்து விட்டது. எனவே, இந்த அரசின் வளர்ச்சி எவ்வளவு ஆழமாக புதைந்து போயுள்ளது என்பதை நேரடியாக அளப்பதற்காகவே தான் உள்ளே இறங்கியதாக அவர் கிண்டலாக குறிப்பிட்டார்.
ஆக்ராவை 'தாஜ் நகரி' என்று அழைப்பதற்குப் பதிலாக, குழிகள் நிறைந்த நகரம் என்ற பொருளில் 'கடா நகரி' என அழைக்கலாம் என்றும் அவர் சாடினார்.
பொதுமக்கள் மற்றும் எதிர்க்கட்சியினரின் இந்தத் தீவிரப் போராட்டத்தை தொடர்ந்து, ஆக்ரா குடிநீர் வாரியப் பொது மேலாளர் குமார் கௌரவ் மற்றும் பாதாள சாக்கடை திட்டத்தை நிர்வகிக்கும் நிறுவன அதிகாரிகள் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து ஆய்வு மேற்கொண்டு அந்த சாலையை சீரமைத்தனர்.