மத்திய அரசுடனான பேச்சுவார்த்தை தோல்வி: லடாக் அமைப்புகள் மீண்டும் போராட்ட அறிவிப்பு
சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக் உள்ளிட்ட பல முன்னணித் தலைவர்கள் இந்தப் போராட்டக் குரலுக்கு ஆதரவாக தொடர்ந்து செயல்பட்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : September 10, 2026 at 5:00 PM IST
ஸ்ரீநகர்: மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்துடன் நடத்தப்பட்ட பேச்சுவார்த்தை தோல்வியில் முடிவடைந்ததை தொடர்ந்து, லடாக் யூனியன் பிரதேசத்திற்குள் மத்திய அரசு கொண்டு வரும் 'நிர்வாக மாற்றங்களுக்கு' எதிராக மீண்டும் போராட்டங்களை நடத்த போவதாக லடாக் அமைப்புகள் எச்சரித்துள்ளன.
மத்திய அரசின் புதிய யூனியன் பிரதேச அளவிலான புதிய குழு உருவாக்கப்படுவதற்கு முன்பாகவே தங்களது உரிமைகளை பாதுகாக்க இந்த போராட்டங்கள் அவசியமாகிறது என்று அவர்கள் பிரகடனப்படுத்தியுள்ளனர்.
ஜம்மு-காஷ்மீருக்கு வழங்கப்பட்டிருந்த சிறப்பு அந்தஸ்து (சட்டப்பிரிவு 370) நீக்கப்பட்ட பிறகு, லடாக் பகுதி தனியான யூனியன் பிரதேசமாக மாற்றப்பட்டது. ஆனால், தங்களின் நில உரிமை, வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தனித்துவமான கலாச்சாரம் ஆகியவை பாதிக்கப்படுவதாக கூறி லடாக் மக்கள் கடந்த சில ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து போராடி வருகின்றனர்.
இந்தச் சூழலில், லடாக் மக்களின் கோரிக்கைகளை ஆராய மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் உயர்மட்டக் குழு ஒன்றை அமைத்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வந்தது. லடாக்கை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் அபெக்ஸ் பாடி லே சார்பில் அதன் தலைவர் செரிங் டோர்ஜே லக்ருக் மற்றும் கார்கில் ஜனநாயக கூட்டணி சார்பில் அதன் தலைவர் அஸ்கர் அலி கர்பாலி ஆகியோர் இந்த பேச்சுவார்த்தையில் பங்கேற்றனர்.
அண்மையில் புதுடெல்லியில் நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தையில் லடாக் அமைப்புகள் தங்களின் பிரதான கோரிக்கைகளை முன் வைத்தன. ஆனால், மத்திய அரசு இந்தக் கோரிக்கைகளுக்கு உறுதியான எந்தவொரு உத்தரவாதத்தையும் அளிக்கவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது.
இது குறித்து லடாக் தலைவர்கள் கூட்டாக வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்துடன் நடத்தப்பட்ட பேச்சுவார்த்தை எந்தவொரு ஆக்கப்பூர்வமான பலனையும் தரவில்லை. இது முற்றிலும் பயனற்ற பேச்சுவார்த்தையாகவே முடிந்துள்ளது.
லடாக் பிராந்தியத்திற்கான முழுமையான அதிகாரங்கள் கொண்ட 'யூனியன் பிரதேச அளவிலான குழு' ஒன்றை மத்திய அரசு அமைப்பதற்கு திட்டமிட்டு வருகிறது. ஆனால், அந்தக் குழு அமைக்கப்படுவதற்கு முன்பாகவே, லடாக்கின் நிலப்பரப்பு, சுற்றுச்சூழல் மற்றும் மக்கள்தொகைரீதியாக மீட்டெடுக்க முடியாத பல மாற்றங்களை மத்திய அரசு தன்னிச்சையாகச் செய்ய முயல்கிறது.
எங்களின் உரிமைகளும், எதிர்காலத் தலைமுறையினரின் வாழ்வாதாரமும் நிரந்தரமாகப் பறிக்கப்படுவதற்கு முன்பு, ஜனநாயகரீதியிலான மாபெரும் போராட்டங்களை லடாக் முழுவதும் மீண்டும் தொடங்குவதைத் தவிர எங்களுக்கு வேறு வழியில்லை" என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
லடாக் அமைப்புகளின் முக்கிய 4 கோரிக்கைகள் என்னென்ன?
மத்திய அரசுக்கு லடாக் மக்கள் முன் வைத்துள்ள 4 முக்கிய கோரிக்கைகள் வருமாறு:
- லடாக்கிற்கு முழுமையான மாநில அந்தஸ்து வழங்கப்பட வேண்டும்.
- இந்திய அரசியலமைப்பின் 6-வது அட்டவணையின் கீழ் லடாக்கை இணைத்து, அங்குள்ள பழங்குடியின மக்கள் மற்றும் நிலங்களுக்குச் சிறப்புப் பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும்.
- லடாக் இளைஞர்களுக்கு அரசு வேலைவாய்ப்புகளில் முன்னுரிமை மற்றும் பாதுகாப்பு அளிக்கப்பட வேண்டும்.
- லே மற்றும் கார்கில் ஆகிய இரு பகுதிகளுக்கும் தனித்தனியாக இரு நாடாளுமன்ற தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட வேண்டும்.
லடாக் என்பது இந்தியா-சீன எல்லைப் பகுதியில் அமைந்துள்ள மிக முக்கியமான பகுதியாகும். இந்தச் சூழலில் அங்குள்ள உள்ளூர் மக்கள் மற்றும் பழங்குடியின அமைப்புகள் மத்திய அரசுக்கு எதிராக போராட்டங்களை அறிவித்திருப்பது தேசிய பாதுகாப்பு மற்றும் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக் உள்ளிட்ட பல முன்னணித் தலைவர்கள் இந்தப் போராட்டக் குரலுக்கு ஆதரவாகத் தொடர்ந்து செயல்பட்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.