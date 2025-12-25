ETV Bharat / bharat

இண்டிகோ விமான சேவை குளறுபடி எதிரொலி: 3 புதிய விமான நிறுவனங்களுக்கு மத்திய அரசு அனுமதி

பணியாளர்கள் பற்றாக்குறை காரணமாக டிசம்பர் மாதம் முதல் வாரத்தில் டெல்லி, மும்பை, சென்னை உள்ளிட்ட முக்கிய விமான நிலையங்களில் 4000-க்கும் மேற்பட்ட விமான சேவைகளை இண்டிகோ நிறுவனம் ரத்து செய்தது.

ஃப்ளை எக்ஸ்பிரஸ் நிறுவன அதிகாரிகளுடன் மத்திய அமைச்சர் ராம் மோகன் நாயுடு
ஃப்ளை எக்ஸ்பிரஸ் நிறுவன அதிகாரிகளுடன் மத்திய அமைச்சர் ராம் மோகன் நாயுடு (IANS)
Published : December 25, 2025 at 1:34 PM IST

டெல்லி: இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் குளறுபடி எதிரொலியாக மத்திய அரசு மூன்று புதிய விமான நிறுவனங்களுக்கு அனுமதி வழங்கியுள்ளது.

இந்த டிசம்பர் மாத தொடக்கத்தில் இண்டிகோ விமான போக்குவரத்து பெரியளவில் பாதிக்கப்பட்டது. பணியாளர்கள் பற்றாக்குறை காரணமாக டெல்லி, மும்பை, ஹைதராபாத், பெங்களூரு, சென்னை போன்ற முக்கிய விமான நிலையங்களில் 4000-க்கும் மேற்பட்ட விமான சேவைகளை ரத்து செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்பட்டதாக இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் நிறுவன நிர்வாகம் தன்னிலை விளக்கம் அளித்திருந்தது.

விமான பணி நேர வரம்பின் (FDTL) இரண்டாம் கட்டம் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில், இண்டிகோ விமான நிறுவனத்திற்கு கடுமையான பணியாளர் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டது. இதன் எதிரொலியாக விமான சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டன. இதனால் நாடு முழுவதும் லட்சக்கணக்கான பயணிகள் விமான நிலையங்களில் செய்வதறியாது சிக்கித் தவித்தனர். முன்கூட்டி திட்டமிட்டிருந்த குடும்ப நிகழ்ச்சிகள், மருத்துவ தேவைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு நிகழ்வுகளை பயணிகள் தவறவிட்டனர்.

இந்த நிலையில், இந்தியாவில் வேகமாக வளர்ந்து வரும் விமான போக்குவரத்து சந்தையில் மேலும் பல விமான நிறுனங்களை ஊக்குவிக்க சிவில் விமான போக்குவரத்து அமைச்சகம் நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளதாக அத்துறையின் அமைச்சர் ராம் மோகன் நாயுடு தெரிவித்துள்ளார்.

அந்த வகையில், அல் ஹிந்த் (Al Hind) ஏர்லைன்ஸ், ஃபிளை எக்ஸ்பிரஸ் (FlyExpress) ஆகிய விமான நிறுவனங்கள் தங்கள் போக்குவரத்து சேவையைொ டங்க ஆட்சேபணையில்லாச் சான்றிதழ் (NOC) வழங்கியுள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. மேலும் உத்தரப் பிரதேசத்தை சேர்ந்த விமான நிறுவனமான ஷங்க் (shankh Air) ஏர் ஏற்கெனவே ஆட்சேபணையில்லாச் சான்றிதழ் பெற்றுள்ள நிலையில், அடுத்த ஆண்டில் இந்த நிறுலனம் தனது போக்குவரத்து சேவையை துவங்கவுள்ளது.

இதுகுறித்து மத்திய சிவில் விமானப் போக்குவரத்து அமைச்சர் ராம் மோகன் நாயுடு வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் பதிவில், "இந்திய விமான நிறுவனங்களான ஷாங்க் ஏர், ஹிந்த் ஏர், ஃபிளை எக்ஸ்பிரஸ் ஆகியவற்றின் நிர்வாக குழுக்களை கடந்த வாரம் சந்தித்ததில் மகிழ்ச்சி. இவற்றில் ஷாங்க் ஏர் நிறுவனம் மத்திய அரசிடம் ஏற்கெனவே ஆட்சேபணையில்லாச் சான்றிதழ் பெற்றுவிட்ட நிலையில், அல் ஹிந்த் மற்றும் ஃபிளை எக்ஸ்பிரஸ் ஆகிய நிறுவனங்கள் இந்த வாரம் ஆட்சேபணையில்லாச் சான்றிதழ் பெற்றுள்ளன" என்று கூறியுள்ளார்.

உள்நாட்டு விமான போக்குவரத்து சந்தையில் இண்டிகோ, ஏர் இந்தியா ஆகிய இரு நிறுவனங்கள் ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகின்றன. இதில் இண்டிகோ நிறுவனம் சந்தையில் 65% பங்கையும், இரண்டாவதாக ஏர் இந்தியா 27% சதவிதம் பங்கையும் கொண்டுள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

