தமிழக அரசியலில் அடுத்தடுத்த திருப்பம்: புதுச்சேரி நட்சத்திர ரிசார்ட்டில் அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் முகாம்
சென்னையில் வெயில் அதிகமாக இருப்பதால், அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் இங்கு வந்து தங்கியுள்ளனர் என புதுச்சேரி மாநில அதிமுக செயலாளர் அன்பழகன் தெரிவித்தார்.
Published : May 7, 2026 at 3:04 PM IST
புதுச்சேரி: தனிப் பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்த போதிலும் ஆட்சியமைக்க முடியாமல் தவெக திணறிக் கொண்டிருக்கும் சூழலில், அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் பலர் புதுச்சேரி ரிசார்ட்டில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தமிழக அரசியல் களம் பெரும் பரபரப்பை சந்தித்து வருகிறது. நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம், 108 தொகுதிகளை கைப்பற்றி தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்தது.
ஆனால், ஆட்சியமைக்க 118 எம்எல்ஏக்கள் தேவை என்பதால் தவெக தற்போது மற்ற கட்சிகளின் ஆதரவை நாடும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. இதில், திமுக கூட்டணியில் 5 தொகுதிகளை வைத்திருக்கும் காங்கிரஸ், தவெகவுக்கு ஆதரவு அளித்தது.
ஆனால், விசிக, இடதுசாரிகள் தவெகவுக்கு ஆதரவு கொடுக்காமல் இழுத்தடித்து வருகின்றன. இந்த சூழலில், பெரும்பான்மை இல்லாததை காரணம் காட்டி விஜய்யை ஆட்சியமைக்க ஆளுநர் அழைக்கவில்லை.
இந்த களோபரங்களுக்கு மத்தியில், அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் புதுச்சேரியில் உள்ள ரிசார்ட்டில் தங்க வைக்கப்பட்டிருக்கும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. விஜய் பெரிதும் நம்பியிருந்த விசிகவும், இடதுசாரிகளும் ஆதரவு கொடுப்பதற்கு தயக்கம் காட்டுவதால், அதிமுகவுடன் தவெக பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதாக தகவல்கள் வெளியாகின.
இந்நிலையில் தான், புதுச்சேரியில் உள்ள தவளக்குப்பத்தில் இருக்கும் ஒரு நட்சத்திர விடுதியில் ஒரு தரப்பு அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர். ஓ.எஸ். மணியன், விஜயபாஸ்கர் உள்ளிட்ட சுமார் 27 அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் அந்த ரிசார்ட்டில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிகிறது.
தவெகவுக்கு அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் யாரும் அணி மாறிவிடக் கூடாது என்பதால் இந்த ஏற்பாட்டை அதிமுக தலைமை செய்துள்ளதாக தகவலறிந்த வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
அதே நேரத்தில், தவெகவுக்கு ஆதரவு கொடுக்குமாறு எடப்பாடி பழனிசாமியை சி.வி. சண்முகம் கடந்த இரு தினங்களாக நிர்பந்தித்து வருவதாக ஒரு தகவல் பரவியது.
ஆனால், அதற்கு எடப்பாடி பழனிசாமி சம்மதிக்காததால், சி.வி. சண்முகம் தனு ஆதரவு எம்எல்ஏக்களுடன் நட்சத்திர விடுதியில் தங்கி இருப்பதாக மற்றொரு தரப்பினர் தெரிவிக்கின்றனர்.
இந்நிலையில், விடுதியில் அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் தங்கியிருப்பது குறித்து புதுச்சேரி மாநில அதிமுக செயலாளர் அன்பழகனிடம் செய்தியாளர்கள் கேள்வியெழுப்பினர்.
அதற்கு பதிலளித்த அவர், "சென்னையில் வெயில் அதிகமாக இருப்பதால், அவர்கள் புதுச்சேரியில் தங்கியுள்ளனர்" என கூறினார். மேலும், தவெகவுக்கு அதிமுக ஆதரவு அளிக்குமா? என்ற கேள்விக்கு, "அதை பற்றி நான் பதில் கூற முடியாது. ஆனால், ஆதரவு இல்லை என அதிகாரப்பூர்வமாக அதிமுக அறிவித்துள்ளது. அதிமுகவில் எந்த பிளவும் இல்லை. எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு தெரியாமல் நான் இங்கு வர முடியுமா?" என அன்பழகன் பதிலளித்தார்.