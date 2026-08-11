'Nice Joke': எஸ்ஐஆர் மூலம் தனது பெயரும் நீக்கம் என வீடியோ வெளியிட்ட நடிகர் பிரகாஷ் ராஜ்
என்னுடைய வாக்காளர் உரிமையை மீண்டும் பெற என்னென்ன ஆவணங்களைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்? என தெரிந்து கொள்ள விரும்புவதாகவும் அவர் அந்த வீடியோவில் கேட்டுள்ளார்.
Published : August 11, 2026 at 6:12 PM IST
பெங்களூரு: இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் எஸ்ஐஆர் பணிகள் நடந்து வரும் சூழலில், தனது சொந்த மாநிலமான கர்நாடகாவில் என்னுடைய பெயர் வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளதாக நடிகர் பிரகாஷ் ராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக அவரது சமூக வலைத்தளப்பக்கத்தில், “நண்பர்களே, உங்களுடன் ஒரு வேடிக்கையான விஷயத்தைப் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிக்கு (SIR) பிறகு, பெங்களூரு தொகுதியில் வாக்காளர் உரிமையை இழந்த 65 லட்சம் வாக்காளர்களில் நானும் ஒருவன். இது நல்ல ஜோக் தானே?
இதே தொகுதியில் தான் நான் பிறந்தேன். வளர்ந்தேன். வாழ்ந்தேன். ஏன் இங்கு தான் என்னுடைய பள்ளி, கல்லூரி படிப்பை முடித்தேன். நடிப்பையும் இந்த தொகுதியில் இருந்து தான் தொடங்கினேன். குறிப்பாக, நான் பெங்களூரு தொகுதியில் எம்.பி வேட்பாளராகவும் போட்டியிட்டுள்ளேன் என்பதையும் கூறி கொள்ள விரும்புகிறேன்.
Fraand 😂😂 you may chose n deny voting rights of few citizens who may not elect you back to thrown.. but can you stop us from eventually bringing you down from your thrown #justasking pic.twitter.com/S8BpM3CNy0— Prakash Raj (@prakashraaj) August 11, 2026
என்னுடைய வாக்காளர் உரிமையை மீண்டும் பெற என்னென்ன ஆவணங்களைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்? என்னென்ன நடைமுறைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன்” என அவர் அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.
மேலும், “உங்களை ஆதரிக்காத சில குடிமக்களின் வாக்குரிமையை பறிக்க உங்கள் அதிகாரத்தை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம். ஆனால், உங்களை பதவியிலிருந்து இறக்கும் எங்களது சக்தியை உங்களால் தடுக்க முடியுமா? எனது அன்பு நண்பரே? சாதாரணமாகக் கேட்டேன்” என சிரித்துக் கொண்டே அந்த வீடியோவை அவர் பகிர்ந்துள்ளார்.
இந்திய தேர்தல் ஆணையம் நாடு முழுவதும் வாக்காளர் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணிகளை மேற்கொண்டு வரும் சூழலில், கர்நாடகாவிலும் எஸ்ஐஆர் நடவடிக்கை தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. வீடு வீடாக நடைபெறும் இந்த பணிகளை முடிக்க ஆகஸ்ட் 17 என காலக்கெடு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் ஆகஸ்ட் 24 ஆம் தேதியும், இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் அக்டோபர் 27-ல் வெளியாகும் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், ஆகஸ்ட் 24 முதல் செப்டம்பர் 23 வரை வாக்காளர் பட்டியலில் ஆட்சேபனைகள் ஏதேனும் இருந்தால் தெரிவிப்பதற்கான கால அவகாசம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. கோரிக்கைகள் மற்றும் ஆட்சேபனைகள் மீதான நடவடிக்கை ஆகஸ்ட் 24 அன்று தொடங்கி அக்டோபர் 22 வரை நடைபெறும் எனவும் தேர்தல் ஆணையம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.