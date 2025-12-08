நடிகை பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கு: நடிகர் திலீப் விடுதலை; 6 பேர் குற்றவாளிகள் எனத் தீர்ப்பு!
நடிகர் திலீப் குற்றவாளி என்பதற்கு போதிய ஆதாரங்கள் இல்லாததால், அவர் விடுதலை செய்யப்படுவதாக நீதிபதி தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளார்.
Published : December 8, 2025 at 12:14 PM IST
திருவனந்தபுரம்: நடிகையை கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்து, வீடியோ எடுத்து வெளியிட்ட வழக்கில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட மலையாள திரைப்பட நடிகர் திலீப்பை, நீதிமன்றம் விடுதலை செய்து தீர்ப்பளித்துள்ளது.
2017-ஆம் ஆண்டு முதல் பல திருப்பங்களை கடந்து வந்துள்ள இந்த வழக்கில், பல்சர் சுனி என்கிற சுனில் என்.எஸ்., மார்ட்டின் ஆண்டனி, மணிகண்டன், விஜேஷ், சலீம், பிரதீப், சார்லி தாமஸ் ஆகிய 6 பேரும் குற்றவாளிகள் என எர்ணாகுளம் மாவட்ட முதன்மை அமர்வு நீதிபதி ஹனி எம் வர்கீஸ் தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளார்.
இவர்கள் மீது கடத்தல் (366), பாலியல் வன்கொடுமை மற்றும் கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை (376டி), குற்றவியல் சதி (354பி), தவறான சிறைவாசம், குற்றவாளிகளை அடைத்து வைத்தல், ஆதாரங்களை அழித்தல் (201), ஒப்புதல் இல்லாமல் தனிப்பட்ட படங்களை எடுத்து பகிர்தல் ஆகிய குற்றங்கள் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளதாக நீதிபதி குறிப்பிட்டுள்ளார்.
நீண்ட விசாரணைக்குப் பின், நடிகர் திலீப் என்ற பி.கோபாலகிருஷ்ணன் குற்றவாளி என்பதற்கு போதிய ஆதாரங்கள் இல்லாததால் விடுதலை செய்யப்படுவதாக நீதிபதி தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளார்.
கேரள நடிகை பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கு
பிப்ரவரி 17, 2017 அன்று, கேரள மாநிலம் கொச்சி அருகே, புகழ்பெற்ற கேரள நடிகையின் காரை வழிமறிந்த அடையாளம் தெரியாத நபர்கள், அதே காரில் அவரை கடத்திச் சென்று பாலியல் வன்கொடுமை செய்த சம்பவம், தென்னிந்திய திரைப்படத் துறையில் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது.
மலையாளம், தமிழ், தெலுங்கு மொழிப் படங்களில் முக்கிய கதாநாயகியாக வலம்வந்த நடிகைக்கு நேர்ந்த இந்த கொடுமைக்கு எதிராக பல தரப்பில் இருந்தும் போராட்டங்கள் வெடித்தன.
இந்த வழக்கில் சம்பந்தப்பட்ட 6 பேரை உடனடியாக கைது செய்த காவல்துறை, 7 பேர் மீது குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்தது. தொடர்ந்து நடைபெற்ற விசாரணைக்கு பின், ஜூலை 10, 2017 அன்று நடிகர் திலீப் கைது செய்யப்பட்டார்.
அவர் மீது, குற்ற சதி மற்றும் ஆதாரங்களை அழித்தல் ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தது. அதே ஆண்டில், நீதிமன்றத்தை நாடி பிணை பெற்ற திலீப், அக்டோபர் 3 ஆம் தேதி சிறையில் இருந்து வெளியே வந்தார்.
சிக்காத மொபைல் போன்
இந்த வழக்கில், பாலியல் வன்கொடுமையை பதிவுசெய்ய பயன்படுத்தப்பட்ட மொபைல் போன், முக்கிய ஆதாரமாக பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், காவல்துறையினர் நடத்திய விசாரணையில் அதை கைப்பற்றத் தவறினர். எனவே, வீடியோக்கள் அடங்கிய மெமரி கார்ட் நீதிமன்றத்தில் சமர்பிக்கப்பட்டது.
இதன்பிறகு, 2022-ஆம் ஆண்டில், விசாரணை நீதிமன்றத்தை அணுகிய காவல்துறையினர், நீதிமன்ற காவலில் இருக்கும் மெமரி கார்டை சட்டவிரோதமாக சிலர் அணுகியது தொடர்பாக விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்று கோரி மனு தாக்கல் செய்தனர். அம்மனுவை, விசாரணை நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது.
இதனைத் தொடர்ந்து, பாதிக்கப்பட்டவர் தரப்பு, உயர் நீதிமன்றத்தில் மேல் முறையீடு செய்தது. அப்போது, கேரள உயர் நீதிமன்றம் மனுவை ஏற்றுக்கொண்டு, உண்மை கண்டறியும் விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டது. விசாரணையில், பல திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளியானது.
பாலியல் வன்கொடுமை தொடர்பான மெமரி கார்டை ஒரு மாஜிஸ்திரேட் மற்றும் மாவட்ட அமர்வு நீதிமன்ற அதிகாரிகள் அணுகியது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இதனையடுத்து, பாலியல் வழக்கில் தொடர்புடைய ஆதாரங்களை ‘எப்படி கையாள வேண்டும்’ என்பது குறித்த விரிவான வழிகாட்டுதல்களை உயர் நீதிமன்றம் வெளியிட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
வழக்கு விசாரணை
இந்த வழக்கு விசாரணையின் போது 261 சாட்சிகளை, அமர்வு நீதிமன்றம் விசாரித்தது. இதில், மலையாள திரையுலகைச் சேர்ந்த பலர் பிரபலங்களும் அடங்குவர். இவ்வழக்கு தொடர்பாக நீதிமன்றம் நியமித்த அதிகாரியின் விசாரணை 109 நாட்கள் வரை நீடித்தது.
நீதிமன்றம் 834 ஆவணங்களையும், இரண்டு பாதுகாப்பு சாட்சிகளையும் ஏற்றுக்கொண்டது. இரண்டு முக்கிய சாட்சிகளாக இருந்த முன்னாள் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் பிடி தாமஸ், திரைப்பட இயக்குநர் பாலச்சந்திர குமார் ஆகியோர் விசாரணை காலத்திலேயே உயிரிழந்தனர்.
இப்படி திரைப்படத் துறையில் பெரும் விவாதத்திற்குள்ளான இந்த வழக்கின் விசாரணை, பல ஆண்டுகளாக நடைபெற்று வந்த நிலையில், இன்று (டிசம்பர் 8) அதன் தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
அதில், குற்றம்சாட்டப்பட்ட திலீப் விடுதலை செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், மீதமுள்ள 6 பேரும் குற்றவாளிகள் என எர்ணாகுளம் மாவட்ட முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது.
மகிழ்ச்சியில் திலீப்
இந்நிலையில், தனக்கு சாதகமாக தீர்ப்பு வந்துள்ளது மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக திலீப் கூறியுள்ளார். ‘இறைவனுக்கு என் முதல் நன்றி’ என்று தெரிவித்துள்ள அவர், “என் குடும்பத்தினர், உறவினர்கள், நண்பர்கள் என எனக்கு ஆதரவாக இருந்த அனைவருக்கும் நன்றியுள்ளவனாக இருப்பேன்,” என்று நெகிழ்ச்சியுடன் பேசியுள்ளார்.
மேலும், இந்த பொய் வழக்கை போட்டு, தனக்கு எதிரான சதி செயலில், மஞ்சு வாரியர் ஈடுபட்டதாக திலீப் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார். அதுமட்டுமில்லாமல், வழக்குடன் தன் பெயரை சேர்த்து, தவறான கதையை சித்தரித்து ஊடகங்களில் அவரின் ஆதரவாளர்கள் பரப்பி வந்ததாகவும் தன் பேட்டியில் நடிகர் திலீப் குறிப்பிட்டுள்ளார்.