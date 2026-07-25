'எனது நேர்மையை நிரூபிக்க சான்றிதழ் வேண்டுமா?'| வீடியோ வெளியிட்டு விமர்சனங்களுக்கு பதிலடி கொடுத்த சோனம் வாங்சுக்
லடாக்கில் கடந்த ஆண்டு இளைஞர்கள் மீது நடத்தப்பட்ட கொடூரமான துப்பாக்கிச் சூடு, காவல்துறை ஒடுக்குமுறை டெல்லியிலும் அரங்கேறி, மாணவர்கள் ரத்தம் சிந்தக் கூடாது என்பதற்காகவே உண்ணாவிரதத்தை முடித்ததாக சோனம் வாங்சுக் கூறியுள்ளார்.
Published : July 25, 2026 at 11:44 AM IST
புதுடெல்லி: எனது நேர்மையை நிரூபிக்க இன்னும் சான்றிதழ் வேண்டுமா? என்று ஆதங்கத்துடன் வீடியோ வெளியிட்டுள்ள சமூக ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக், உண்ணாவிரதத்தை முடிக்க மத்திய அரசுடன் எந்த ரகசிய உடன்பாடும் செய்து கொள்ளவில்லை என்று பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.
நீட் தேர்வு முறைகேடுகளுக்கு எதிராக 26 நாட்கள் தொடர் உண்ணாவிரதப் போராட்டம் இருந்து, உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டு குருகிராம் தனியார் மருத்துவமனையின் அவசர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் சமூக ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக்.
மத்திய அரசுடன் அவர் ஏதோ ரகசிய உடன்படிக்கை செய்து கொண்டதால் தான் போராட்டத்தை கைவிட்டார் என்று சமூக ஊடகங்களில் பரவி வரும் விமர்சனங்களுக்கு பதில் அளிக்கும் வகையில் மருத்துவமனை கட்டிலில் இருந்தபடி பேசிய வீடியோ ஒன்றை அவர் தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
AFTER 26 DAYS OF HUNGER DO I NEED TO PROVE MY SINCERITY !!!— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) July 24, 2026
Do please watch and help spread the word. Find the full 22 minutes video on my YouTube Channel: Sonam Wangchuk pic.twitter.com/6CO3tjZsSD
அதில் அவர், "26 நாட்களாக உடலை வருத்திப் போராடிய பிறகும், சிலர் நான் அரசுடன் ஏதோ ரகசிய ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டு போராட்டத்தை முடித்ததாக கூறுகிறார்கள். எனது நேர்மையையும் அர்ப்பணிப்பையும் நிரூபிக்க எனக்கு யாரிடமாவது இன்னும் 'நடத்தை சான்றிதழ்' வாங்க வேண்டுமா?
மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதானின் ராஜிநாமாவை மட்டும் பெறுவது என் நோக்கமல்ல, மாணவர்களின் எதிர்காலத்தை பாதுகாப்பதே முக்கியம்" என்று கூறியுள்ளார்.
மேலும், டெல்லியில் மாணவர்கள் மற்றும் இளைஞர்கள் மீதான ஒடுக்குமுறைக்கும் அவர் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக பேசிய அவர், "டெல்லி ஜாந்தர் மந்தர் போராட்டக் களத்தில் காவல் துறையினர் எங்களை வலுக்கட்டாயமாக அகற்றி, கைது செய்த விதம் ஒரு ஜனநாயக நாட்டில் நடப்பது போல் இல்லை. வடகொரியா போன்ற ஒரு சர்வாதிகார நாட்டில் நடப்பது போன்ற உணர்வை ஏற்படுத்தியது. நாடாளுமன்றத்தை நோக்கி அமைதியாக பேரணி சென்ற மாணவர்கள் மீது தடியடி நடத்தப்பட்டது.
லடாக்கில் கடந்த ஆண்டு இளைஞர்கள் மீது நடத்தப்பட்ட கொடூரமான துப்பாக்கிச் சூடு மற்றும் காவல்துறை ஒடுக்குமுறை டெல்லியிலும் அரங்கேறி, மாணவர்கள் ரத்தம் சிந்தக் கூடாது என்ற ஒரே நோக்கத்திற்காகவே நான் உண்ணாவிரதத்தை முடித்துக் கொண்டேன்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மத்திய அரசுடன் எந்த ரகசிய ஒப்பந்தமும் செய்து கொள்ளவில்லை என்பதை தெளிவுபடுத்திய அவர், உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா முன்னிலையில் நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தைக்கு பிறகு, அமைச்சர்கள் ஜே.பி. நட்டா மற்றும் ஜிதேந்திர சிங் ஆகியோர் மருத்துவமனைக்கு நேரில் வந்து கொடுத்த எழுத்துப்பூர்வமான 3 முக்கிய உறுதிமொழிகளை சுட்டிக்காட்டினார்.
போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவர்கள் மற்றும் இளைஞர்கள் மீது எவ்வித புதிய வழக்குகளும் பதிவு செய்யப்படாது. நீட் தேர்வு முறைகேடு மற்றும் தேசிய தேர்வு முகமை சீர்திருத்தங்கள் குறித்து நடப்பு நாடாளுமன்றக் கூட்டத்தொடரிலேயே விரிவான விவாதம் நடத்தப்படும். இந்த நீட் விவகாரத்தால் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகி உயிரை மாய்த்துக் கொண்ட மாணவர்களின் குடும்பங்களுக்கு தகுந்த நிதியுதவியும் இழப்பீடும் வழங்க அரசு பரிசீலிக்கும் என்று மத்திய அமைச்சர்கள் எழுத்துப்பூர்வமாக உறுதியளித்தாக அவர் கூறியுள்ளார்.
"இந்த எழுத்துப்பூர்வ உறுதிமொழி மாணவர்களின் போராட்டத்திற்கு கிடைத்த முதல் வெற்றி. இது உண்ணாவிரதத்தின் முடிவு தானே தவிர, நீட் தேர்வு முறையில் முழுமையான வெளிப்படைத்தன்மை வரும் வரை மாணவர்களின் போராட்டம் ஓயாது" என்றும் சோனம் வாங்சுக் வீடியோவில் தெரிவித்துள்ளார்.