முழு அர்ப்பணிப்புடன் புதிய பொறுப்பை ஏற்றுக் கொள்கிறேன் - மத்திய புதிய கல்வி அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷி பெருமிதம்
மத்திய உணவு மற்றும் நுகர்வோர் விவகாரங்கள் துறை அமைச்சராக உள்ள பிரகலாத் ஜோஷிக்கு கல்வித் துறை கூடுதல் பொறுப்பாக வழங்கப்பட்டுள்ளது.
Published : July 26, 2026 at 11:26 AM IST
புது டெல்லி: பிரதமரின் வழிகாட்டுதலின்படி, இந்த பொறுப்பை முழு அர்ப்பணிப்புடன் ஏற்றுக்கொள்வதாக புதிதாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள மத்திய கல்வி அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷி தெரிவித்துள்ளார்.
இதுதொடர்பாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், “பிரதமர் மோடி எனக்கு ஒரு புதிய பொறுப்பை வழங்கியுள்ளார். இந்த பொறுப்பை நான் கடமை உணர்வுடனும், பணிவுடனும் ஏற்றுக் கொள்கிறேன்.
பிரதமர் மோடியின் கடந்த 12 ஆண்டுக்கால ஆட்சியில் பல வரலாற்று சிறப்புமிக்க சாதனைகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. அதிலும் கடந்த நான்கு ஐந்து ஆண்டுகளில், தர்மேந்திர பிரதான் தேசிய கல்விக் கொள்கையை செயல்படுத்தியதுடன், பல முக்கிய முன்னெடுப்புகளையும் செய்துள்ளார்.
புதிய கல்விக் கொள்கையில் நாடு பல முன்னேற்றங்களை அடைந்துள்ளது. பிரதமரின் வழிகாட்டுதலின்படி, முழுத்திறனையும் வெளிப்படுத்தி அர்ப்பணிப்புடன் எனது பொறுப்புகளை நிறைவேற்ற முயற்சி செய்வேன்” என உறுதியளித்தார்.
முன்னதாக, நீட் வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்திற்கு பொறுப்பேற்று மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என்று கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் போராட்டம் நடத்தினர். ஒரு மாதத்திற்கு மேலாக நடந்த இப்போராட்டம், ஜூலை 20ஆம் தேதி தீவிரமடைந்தது.
#WATCH | Delhi | On being given the additional charge of the Education Ministry, Union Minister Pralhad Joshi says, "...I accept this responsibility with a sense of duty and humility. I am thankful to the Prime Minister. In the last 12 years of Prime Minister Narendra Modi's… pic.twitter.com/N4GtOln9ws— ANI (@ANI) July 25, 2026
மேலும், கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினர், இளைஞர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் மீது டெல்லி காவல் துறையினர் கொடூரமான முறையில் தடியடி நடத்தினர். அதன் எதிரொலியாக, நாடு முழுவதும் டெல்லியில் நடந்த போராட்டத்திற்கு ஆதரவு குவிந்தது.
அதையடுத்து, நேற்று மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் அவரது பதவியை ராஜிநாமா செய்வதாக அறிவித்தார்.
அவரது ராஜிநாமா கடிதத்தை குடியரசுத் தலைவர் திரெளபதி முர்முவும் ஏற்றுக்கொண்ட நிலையில், பிரதமர் நரேந்திர மோடி பரிந்துரையின்படி, புதிய கல்வி அமைச்சராக மத்திய உணவு மற்றும் பொது விநியோகத்துறை அமைச்சராக உள்ள பிரகலாத் ஜோஷிக்கு கல்வித்துறை அமைச்சகம் என்ற கூடுதல் பொறுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இதுதொடர்பாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியின் தலைமை செய்தித் தொடர்பாளர் சௌரவ் தாஸ், “கல்வி அமைச்சராக பொறுப்பேற்பவர்கள், தேசத்தை இளைஞர்கள் உன்னிப்பாகக் கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
#WATCH | Delhi | On Union Minister Pralhad Joshi given additional charge of the Education Ministry, Cockroach Janta Party's Chief Spokesperson Saurav Das says, " our concerns and demands have been addressed. those demands resonated with the youth across the country, which is why… pic.twitter.com/FvxwPrUFxX— ANI (@ANI) July 25, 2026
எங்களது கோரிக்கைகள் இளைஞர்கள் மத்தியில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியதால், அவை நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளன. இந்த இயக்கமும் நாடு முழுவதும் ஆதரவை பெற்றது. புதிய கல்வி அமைச்சரை மிக விரைவில் சந்திக்க விரும்புகிறோம். ஒரு மாதத்திற்குள் எங்களை சந்திப்பதாக அரசு உறுதியளித்துள்ளது. என்ன நடக்கிறது என பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்” என்றார்.