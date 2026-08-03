'லிவ்-இன்' உறவில் இருந்தாலும் 'குடும்ப வன்முறை தடுப்புச் சட்டம்' பொருந்தும் - உச்ச நீதிமன்றம் முக்கிய தீர்ப்பு
அனைத்து லிவ்-இன் உறவுகளுக்கும் இந்தச் சட்டம் பொருந்தாது. அந்த தம்பதி 'திருமணம் செய்துகொள்ளும் நோக்கத்தோடு' கணவன்-மனைவி போன்ற குடும்பக் கட்டமைப்பில் வாழ்ந்திருக்க வேண்டும் என நீதிமன்றம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
Published : August 3, 2026 at 8:10 PM IST
புதுடெல்லி: திருமணம் செய்யாமல் 'லிவ்-இன்' உறவில் இருக்கும் பெண்களுக்கும், குடும்ப வன்முறை தடுப்புச் சட்டம் பொருந்தும் என்று உச்ச நீதிமன்றம் முக்கியத் தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளது.
"சட்டப்பூர்வமாக திருமணம் செய்து கொண்ட பெண்களுக்கு மட்டுமே இந்த சட்டப்பிரிவின் கீழ் பாதுகாப்பு கிடைக்கும், லிவ்-இன் உறவில் இருக்கும் பெண்களுக்குப் பாதுகாப்பு கிடைக்காது என்று கூறுவது அரசியலமைப்பு சட்டப் பிரிவு 14-ன் கீழ் அவர்களின் உரிமைக்கு எதிரானது" என்று நீதிமன்றம் தீர்ப்பில் கூறியுள்ளது.
உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் சஞ்சய் கரோல் மற்றும் என். கோட்டீஸ்வர் சிங் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு இந்த முக்கியத் தீர்ப்பை வழங்கியது.
கணவர் அல்லது அவரது உறவினர்களால் ஒரு பெண் மனரீதியாகவோ அல்லது உடல் ரீதியாகவோ துன்புறுத்தப்படுவதை தடுப்பதே 498A சட்டப் பிரிவின் முக்கிய நோக்கமாகும். அவர்கள் சட்டப்படி திருமணம் செய்து கொண்ட பிறகு தான் இத்தகைய கொடுமைகள் நடக்கும், அதற்கு முன்பு நடக்காது என்று கூறுவது சட்டத்தின் நோக்கத்தையே சிறுமைப்படுத்துவதாக அமைந்துவிடும் என்று நீதிபதிகள் குறிப்பிட்டனர்.
திருமணமான பெண் மற்றும் திருமணத்தை போன்ற உறவில் (லிவ்-இன்) வாழும் பெண் என இருவருக்குமிடையே பாகுபாடு காட்டுவது, அரசியலமைப்புக்கு எதிரானது என்று நீதிமன்றம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.
இந்த சட்டம் தவறாகப் பயன்படுத்தப்படுவதைத் தடுக்க, உச்ச நீதிமன்றம் சில முக்கிய வழிகாட்டுதல்களையும், கட்டுப்பாடுகளையும் விதித்துள்ளது.
அனைத்து லிவ்-இன் உறவுகளுக்கும் இந்தச் சட்டம் தானாக பொருந்தாது. அந்த தம்பதி 'திருமணம் செய்துகொள்ளும் நோக்கத்தோடு' (Intent to marry), கணவன்-மனைவி போன்ற குடும்பக் கட்டமைப்பில் வாழ்ந்திருக்க வேண்டும்.
தான் அத்தகையதொரு தீவிரமான குடும்ப உறவில் தான் வாழ்ந்தேன் என்பதை நிரூபிக்கும் பொறுப்பு பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணையே சாரும்.
இந்தச் சட்டப்பிரிவு தவறாகப் பயன்படுத்தப்படலாம் என்ற கவலையை நீதிமன்றம் ஏற்றுக் கொண்டது. எனவே, முந்தைய 'அர்னேஷ் குமார்' வழக்கின் வழிகாட்டுதல்களை பின்பற்றி, குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஆண் அல்லது அவரது உறவினர்களை ஆரம்பகட்ட விசாரணை இன்றி உடனடியாக கைது செய்யக் கூடாது என நீதிமன்றம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
கர்நாடக மாநிலத்தை சேர்ந்த பெண் ஒருவர், தான் ஒருவருடன் லிவ்-இன் உறவில் இருந்த போது, அவர் தனது முந்தைய திருமணத்தை மறைத்து தன்னிடம் வரதட்சணை கேட்டுத் துன்புறுத்தியதாகவும், உடல்ரீதியான காயம் ஏற்படுத்தியதாகவும் கூறி 498A பிரிவின் கீழ் வழக்கு தொடர்ந்தார்.
"நாங்கள் சட்டப்பூர்வமாக திருமணம் செய்து கொள்ளவில்லை என்பதால் இந்த சட்டம் என் மீது பாயாது" எனக் கூறி அந்த நபர் கர்நாடக உயர் நீதிமன்றத்தில் அந்த பெண்ணின் மனுவை தள்ளுபடி செய்யக் கோரினார். ஆனால், கர்நாடக உயர் நீதிமன்றம் அந்த நபரின் கோரிக்கையை நிராகரித்ததை அடுத்து, அவர் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தார். இந்த மேல்முறையீட்டு வழக்கை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம், உயர் நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை உறுதி செய்து, லிவ்-இன் உறவில் இருக்கும் பெண்களுக்கும் இந்தச் சட்டப்பாதுகாப்பு உண்டு என தீர்ப்பளித்துள்ளது.