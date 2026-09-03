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"வெள்ளத்தில் வந்த ராட்சத மீன்கள்!" - பீகாரை உலுக்கும் நேபாள வெள்ள பீதி - அவசர ஹெல்த் அலர்ட் எச்சரிக்கை

பிடிபட்ட விசித்திர மீன்களின் மாதிரிகள் அதிகாரிகளால் சேகரிக்கப்பட்டுள்ளன. இவை உத்தரகாண்டில் உள்ள தேசிய மீன்வளப் பாதுகாப்பு அமைப்பின் விஞ்ஞானிகள் மூலம் தீவிர சோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட உள்ளன.

கண்டக் ஆற்றில் அடித்து வரப்பட்ட மீன்கள்
கண்டக் ஆற்றில் அடித்து வரப்பட்ட மீன்கள் (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 3, 2026 at 6:33 PM IST

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பாட்னா: நேபாளத்தில் அண்மையில் ஏற்பட்ட மிகக் கொடூரமான திடீர் வெள்ளப் பெருக்கை தொடர்ந்து, அங்கிருந்து பாய்ந்து வரும் வெள்ளநீருடன் அடித்து வரப்படும் அதிர்வெப்ப மற்றும் அசாதாரண ராட்சத மீன்களை பொதுமக்கள் யாரும் பிடிக்கவோ, வாங்கவோ, விற்கவோ அல்லது சமைத்து உண்ணவோ வேண்டாம் என பீகார் மாநில அரசு அவசர பொதுச் சுகாதார எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

நேபாள எல்லையை ஒட்டிய பீகாரின் சாம்பாரன் (கிழக்கு மற்றும் மேற்கு), கோபால்கஞ்ச், பகாஹா, ககாரியா, சஹர்சா மற்றும் சரண் ஆகிய மாவட்டங்களில் பாயும் கண்டக் மற்றும் கோசி ஆற்றுப் படுகைகளில் இந்த விநோதமான ராட்சத மீன்கள் டன் கணக்கில் பிடிபட்டு வருகின்றன.

நேபாளத்தின் திரிசூலி ஆற்றில் இருந்து பாய்ந்து வரும் காட்டாற்று வெள்ளம் பீகாரின் முக்கிய நதிகளில் கலந்ததை அடுத்து, முன்னெப்போதும் பார்த்திராத வகையில் 25 கிலோ முதல் 45 கிலோ வரை எடையுள்ள பிரம்மாண்ட ஆள் உயர மீன்கள் ஆறுகளில் தென்படுகின்றன.

பிடிபட்ட ராட்சத மீனுடன் மீனவர்
பிடிபட்ட ராட்சத மீனுடன் மீனவர் (ETV Bharat)

இந்த விசித்திர மீன்களை உள்ளூர் மீனவர்களும் பாமர மக்களும் போட்டிப் போட்டுக் கொண்டு வலைவீசிப் பிடித்து வருகின்றனர். பிடிபட்ட ராட்சத மீன்களைத் தங்களின் தோள்களில் தூக்கிச் சுமந்தபடி பொதுமக்கள் எடுத்த புகைப்படங்களும், 'டால்பின்' போன்ற பிரம்மாண்ட மீன்களின் வீடியோக்களும் சமூக ஊடகங்களில் காட்டுத்தீயாய் வைரலாகி வருகின்றன.

இந்த மீன்கள் பெரும்பாலும் நேபாளத்தின் மலைப்பகுதியில் வேகமான ஓடும் நதிகளில் வாழும் கூன்ச் கேட்ஃபிஷ் (Goonch Catfish - அறிவியல் பெயர்: Bagarius bagarius / உள்ளூர் பெயரில் 'கோசிதா' அல்லது 'கோயிட்டா'), பரலி (Barali) மற்றும் ராட்சத ரோஹு (Rohu) போன்ற மீன் இனங்கள் என வனவிலங்கு ஆய்வாளர்கள் அடையாளம் கண்டுள்ளனர்.

இந்த விநோத மீன்களை பிடித்துச் சமைத்துச் சாப்பிட்ட பலருக்கு வாந்தி, கடுமையான வயிற்றுப்போக்கு, கடுமையான வயிற்று வலி, ஒவ்வாமை மற்றும் தலைச்சுற்றல் போன்ற தீவிர உடல்நலக் குறைபாடுகள் ஏற்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதனைத் தொடர்ந்து பீகார் மீன்வளத் துறை அமைச்சர் நந்த் கிஷோர் ராம் மற்றும் மீன்வளத்துறை இயக்குநர் துஷார் சிங்லா ஆகியோர் அவசர ஆலோசனை நடத்தினர்.

இது தொடர்பாக பேசிய பீகார் மாநில மீன்வளத் துறை இயக்குநர் துஷார் சிங்லா, "இது போன்ற நமக்கு தெரியாத மீன்களை உண்ண வேண்டாம் என்று பொதுமக்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளோம்" என்றார்.

வெள்ளத்தில் அடித்து வரப்பட்ட நேபாள மீன்கள்
வெள்ளத்தில் அடித்து வரப்பட்ட நேபாள மீன்கள் (ETV Bharat)

இது தொடர்பாக பீகார் மாநில பால், மீன்வளம் மற்றும் கால்நடைத்துறை வெளியிட்டுள்ள அறிவுறுத்தலில், "நேபாள வெள்ளத்தில் நூற்றுக்கணக்கான மனித உடல்களும், விலங்குகளின் சடலங்களும், உடைந்த பாலங்கள் மற்றும் நீர்மின் நிலையங்களின் அசுத்தமான கழிவுகளும் அடித்து வரப்பட்டுள்ளன. இந்த அழுகிய சடலங்கள் மற்றும் சாக்கடைக் கழிவுகளுடன் நீண்ட தூரம் தொடர்பில் இருந்ததால், இந்த மீன்களின் உடலில் ஆபத்தான பாக்டீரியா, வைரஸ் மற்றும் பூஞ்சைத் தொற்றுகள் தீவிரமாக பரவியுள்ளன.

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குறிப்பாகப் பிடிபடும் ராட்சத 'கூன்ச் கேட்ஃபிஷ்' போன்ற மீன்கள் ஆற்றுப் படுகைகளில் உள்ள மாமிசக் கழிவுகளை உண்ணும் தன்மை கொண்டவை. இவை இறந்தவுடன் அல்லது பிடிபட்ட சில நிமிடங்களிலேயே இவற்றின் தசைப்பகுதிகள் மிக வேகமாக அழுகி, கடுமையான நச்சுத்தன்மையாக மாறி விடும்.

ஆறுகளில் வெள்ள நீர் வடிந்து, நச்சுக்கள் இயற்கையாகக் குறையும் வரை வெள்ள நீரில் பிடிபடும் எந்தவொரு அறிமுகமில்லாத அல்லது விசித்திரமான மீனை விற்கவோ, வாங்கவோ கூடாது" என தெரிவித்துள்ளது.

பிடிபட்ட விசித்திர மீன்களின் மாதிரிகள் அதிகாரிகளால் சேகரிக்கப்பட்டுள்ளன. இவை உத்தரகாண்டில் உள்ள தேசிய மீன்வளப் பாதுகாப்பு அமைப்பின் விஞ்ஞானிகள் மூலம் தீவிர சோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட உள்ளன.

இது தொடர்பாக பேசிய மீன்வளத்துறை துணை இயக்குநர் முஹமது ரஷீத், "இந்த மீன்களைச் சாப்பிட்டு யாருக்காவது வாந்தி, வயிற்றுப்போக்கு அல்லது மூச்சுத்திணறல் போன்ற அறிகுறிகள் தென்பட்டால், அலட்சியமாக இருக்காமல் உடனடியாக அருகில் உள்ள அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தை அணுக வேண்டும். மேலும் விசித்திர மீன்கள் தென்பட்டால் உள்ளூர் மீன்வளத்துறை அதிகாரிகளுக்குத் தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும்" என கூறினார்.

"கண்டக் ஆற்றில் உயிரிழந்த மீன்களே நேபாளத்திலிருந்து வருகின்றன. அவற்றில் பல, ஒன்று முதல் இரண்டு குவிண்டால் வரை எடையுள்ள மிகப் பெரிய மீன்களாகும். அவை என்ன நிலையில் வருகின்றன, எப்படி அல்லது ஏன் இறந்தன என்பது தெளிவாகத் தெரியவில்லை, ஆனால் மக்கள் அவற்றை பிடித்து விற்க அல்லது சாப்பிட போட்டி போடுகிறார்கள்," என்று மீன்வளத் துணை இயக்குநர் உமேஷ் குமார் ரஞ்சன் ஈடிவி பாரத்திடம் கூறினார்.

TAGGED:

FISH ARRIVING IN THE GANDAK RIVER
BIHAR ALERT ON FISH EATING
BIHAR FISHERIES
NEPAL FLOODS
ADVISORY FISH CONSUMPTION

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