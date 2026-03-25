பஞ்சாப் ஆம் ஆத்மி எம்எல்ஏ கைது; பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் சிக்கி தலைமறைவானவர்

பஞ்சாப் ஆம் ஆத்மி எம்எல்ஏ கைது; பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் சிக்கி தலைமறைவானவர்
ஹர்மீத் சிங் பதன்மஜ்ரா மீது தொடுக்கப்பட்டுள்ள வழக்குகளை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது.
Published : March 25, 2026 at 12:28 PM IST
சண்டிகர்: பாலியல் வன்கொடுமை, மோசடி உள்ளிட்ட பல்வேறு வழக்குகளில் சிக்கி, கடந்த 7 மாதங்களாக தலைமறைவாக இருந்த ஆம் ஆத்மி கட்சியின் எம்.எல்.ஏ ஹர்மீத் சிங் பதன்மஜ்ரா கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
பஞ்சாப் மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர் ஹர்மீத் சிங் பதன்மஜ்ரா. சனௌர் தொகுதியின் ஆம் ஆத்மி சட்டமன்ற உறுப்பினரான இவர் மீது பாட்டியாலா சிவில் லைன்ஸ் காவல் நிலையத்தில் பாலியல் வன்கொடுமை, மோசடி மற்றும் மிரட்டல் ஆகிய குற்றச்சாட்டுகளின்பேரில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது. இதைத் தொடர்ந்து, கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் 2ஆம் தேதி ஹரியானாவின் கர்னல் பகுதியில் வைத்து கைது செய்யப்பட்டார்.
ஆனால், அவர் துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தியதுடன், காவலர்கள் மீது கற்களை வீசி அங்கிருந்து தப்பிச்சென்றார். இதில் ஒரு காவலருக்கு காயம் ஏற்பட்டது. இந்த விவகாரம் நீதிமன்றத்திற்கு சென்றதையடுத்து, ஹர்மீத் சிங் முன் ஜாமின் கோரி மனுதாக்கல் செய்தார். ஆனால், நீதிமன்றம் அந்த மனுவை நிராகரிக்கவே, அவர் தலைமறைவானார். இதன் தொடர்ச்சியாக, 2025 டிசம்பரில் பாட்டியாலா நீதிமன்றம் ஹர்மீத்தை தலைமறைவானவர் என்று அறிவித்தது.
அவர் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு தப்பிச் சென்றுவிட்டதாகவும், அங்கிருந்து நேர்காணல்கள் அளித்து வருவதாகவும் செய்திகள் வெளியான நிலையில், நீதிமன்றம் அவரை கைதுசெய்ய உத்தரவிட்டது. கடந்த 7 மாதங்களாக பாட்டியாலா போலீசார் பல்வேறு குழுக்கள் அமைத்து அவரை தேடி வந்த நிலையில், மத்திய பிரதேசத்தின் குவாலியரில் உள்ள ஷிவ்புரியில் பதுங்கி இருப்பதாக பஞ்சாப் காவல்துறைக்கு தகவல் கிடைத்தது.
தகவலின்பேரில் அங்கு சென்ற போலீசார், ஹர்மீத் சிங்கை கைது செய்து பாட்டியாலாவுக்கு அழைத்து வந்துள்ளனர். இதுகுறித்து பாட்டியாலா முதுநிலை காவல் கண்காணிப்பாளர் வருண் சர்மா கூறுகையில், “ஆம் ஆத்மி எம்எல்ஏ ஹர்மீத் சிங் பதன்மஜ்ரா உள்ளிட்ட 3 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். குற்றம்சாட்டப்பட்டுள்ள 3 பேரும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்படவுள்ளனர். அவர்கள் மீது ஏற்கனவே வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு, தலைமறைவான குற்றவாளிகள் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அவரிடம் தொடர் விசாரணைகள் நடைபெற்று வருகின்றன” என்றார்.
இதனிடையே, ஹர்மீத் சிங்கின் வழக்கறிஞர் எஸ்.எஸ். சாகு, அவர் மீது தொடுக்கப்பட்டுள்ள வழக்குகளை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார்.
யார் இந்த ஹர்மீத் சிங் பதன்மஜ்ரா?
பஞ்சாப் மாநிலம் பாட்டியாலாவில் உள்ள சனௌர் தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினராக உள்ளார் ஹர்மீத் சிங் பதன்மஜ்ரா. 2022ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் சிரோமணி அகாலி தால் கட்சி வேட்பாளரை கணிசமான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்து வெற்றி பெற்றார் . பாட்டியாலா மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் மிகுந்த செல்வாக்கு மிக்கவராக திகழ்ந்துவரும் ஹர்மீத் சிங்கின் அரசியல் பயணம் சர்ச்சைக்குரியதாக இருந்துள்ளது.
1994இல் தனது அரசியல் பயணத்தை தொடங்கிய இவர், அகாலி தால், மன்பிரீத் பாதலின் கட்சி, காங்கிரஸ் மற்றும் பஞ்சாப் ஏக்தா கட்சி உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்சிகளில் இருந்து, 2020இல் ஆம் ஆத்மியில் இணைந்தார்.