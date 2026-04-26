கட்சியை விட்டு வெளியேறிய 7 எம்பிக்களை தகுதி நீக்கம் செய்யுங்கள்; சிபிஆரிடம் ஆம் ஆத்மி கோரிக்கை மனு
அரசியலமைப்பின் பத்தாவது அட்டவணையைப் பயன்படுத்தி இந்த தகுதி நீக்க மனுவை சஞ்சய் சிங் தாக்கல் செய்துள்ளார்.
Published : April 26, 2026 at 8:36 PM IST
புது டெல்லி: கட்சியை விட்டு வெளியேறிய 7 எம்பிக்களையும் தகுதி நீக்கம் செய்யக் கோரி ஆம் ஆத்மியின் ராஜ்ய சபா எம்பி சஞ்சய் சிங் மாநிலங்களவை தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணனிடம் மனு அளித்துள்ளார்.
ஆம் ஆத்மி மீது அதிருப்தியில் இருந்த அக்கட்சியின் ராஜ்ய சபா எம்பிக்கள் 7 பேர் நேற்று முன் தினம் (ஏப்ரல் 24) கட்சியை விட்டு வெளியேறுவதாக அறிவித்து பரபரப்பை ஏற்படுத்தினர். இது டெல்லி அரசியல் களத்தையே அனல் பறக்கும் செய்யும் வகையில் அமைந்தது.
முன்னதாக, ராகவ் சதா-வின் ராஜ்ய சபா துணைத் தலைவர் பொறுப்பை அவரிடம் இருந்து பறித்து ஆம் ஆத்மி கட்சியின் தலைமை நடவடிக்கை எடுத்திருந்தது. இந்த நிலையில் தான் ராகவ் சதா உள்ளிட்ட 7 பேர் கட்சியை விட்டு வெளியேறினர். ஹர்பஜன் சிங், ஸ்வாதி மாலிவால், சந்தீப் பதக், விக்ரம் சிங் சஹானி, அசோக் குமார் மித்தல், ராஜேந்திர குப்தா ஆகியோர் தான் ராகவ் சதாவுடன் கட்சியை விட்டு வெளியேறியவர்.
இதனால், ராஜ்ய சபாவில் மொத்தம் 10 ஆக இருந்த ஆம் ஆத்மி கட்சியின் எம்பி-க்களின் எண்ணிக்கை மூன்றாகக் குறைந்தது. இது மூன்றில் இரண்டு மடங்கு குறைவாகும். இதன் விளைவாக ஆம் ஆத்மி கட்சி மிகப் பெரிய பின்னடைவைச் சந்தித்துள்ளது.
குறிப்பாக, ஆம் ஆத்மியை விட்டு வெளியேறியுள்ள எம்பிக்கள் தற்போது பாஜகவில் இணைந்து வருகின்றனர். கட்சியைவிட்டு வெளியேறிய அன்றைய தினமே ராகவ் சதா, சந்தீப் பதக், அசோக் மித்தல் ஆகியோர் பாஜகவில் இணைந்ததாக தகவல்கள் வெளியாகின. எஞ்சியவர்களும் விரைவில் பாஜகவில் இணைவார்கள் என அன்றைய தினம் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த ராகவ் சதா கூறினார்.
இந்நிலையில் ஆம் ஆத்மியில் இருந்து வெளியேறிய இவர்களைத் தகுதி நீக்கம் செய்ய வேண்டும் என ஆம் ஆத்மி சார்பில் மாநிலங்களவையில் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. அக்கட்சியின் எம்பி-யான சஞ்சய் சிங், இதற்கான மனுவை மாநிலங்களவைத் தலைவர் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணனிடம் வழங்கி உள்ளார்.
அரசியலமைப்பின் பத்தாவது அட்டவணையை பயன்படுத்தி இந்த தகுதி நீக்க மனுவை சஞ்சய் சிங் தாக்கல் செய்துள்ளார். மேலும், கட்சித் தாவல் தடுப்புச் சட்ட விதிகளின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்கும்படியும் அவர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார். அத்துடன், இதுதொடர்பாக விரைந்து விசாரணை நடத்தி, நியாயமான தீர்ப்பை வழங்குமாறும் அவர் மாநிலங்களவைத் தலைவர் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணனிடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
முன்னதாக தகுதி நீக்கம் தொடர்பாக, மூத்த வழக்கறிஞர் கபில் சிபல் மற்றும் முன்னாள் மக்களவைச் செயலாளர் நாயகம், உள்ளிட்ட அரசியலமைப்புச் சட்ட வல்லுநர்களிடம் ஆம் ஆத்மி கட்சி ஆலோசனை நடத்தியது. அப்போது, "சட்டத்தின் கீழ் இந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தகுதிநீக்கம் செய்யப்படக்கூடியவர்கள்" என்பது தெளிவாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது" இதன் பின்னரே ஆம் ஆத்மி சார்பில் தகுதி நீக்க மனு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
தற்போது ஆம் ஆத்மியை விட்டு வெளியேவர்களில் 6 பேர் பஞ்சாபில் இருந்தும், ஒருவர் டெல்லியில் இருந்தும் எம்பி-க்களாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள். அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தலைமையிலான கட்சி, கொள்கைகள், விழுமியங்கள் மற்றும் அடிப்படை அறநெறிகளிலிருந்து விலகிவிட்டதாகக் குற்றம்சாட்டியே ராகவ் சதா, ஹர்பஜன் சிங், சுவாதி மாலிவால் உள்ளிட்ட 7 எம்பிக்கள் கட்சியிலிருந்து விலகியுள்ளனர்.