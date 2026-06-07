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'ஊடக உலகின் ஒளிவிளக்கு' ராமோஜி ராவ்-க்கு புகழஞ்சலி

ராமோஜி குழுமத்தின் நிறுவனரும், தலைவருமான ராமோஜி ராவின் 2-ம் ஆண்டு நினைவு தினம் நாளை (ஜூன் 8) அனுசரிக்கப்படுகிறது.

ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியில் அமைந்துள்ள ராமோஜி ராவின் முழு உருவ சிலை
ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியில் அமைந்துள்ள ராமோஜி ராவின் முழு உருவ சிலை (ETV Bharat)
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By Bilal Bhat

Published : June 7, 2026 at 3:07 PM IST

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ஶ்ரீராமோஜி ராவ்... இவருக்கு அறிமுகம் தேவையில்லை. ராமோஜி பிலிம் சிட்டி, மார்கதர்சி நிதி நிறுவனம் உள்ளிட்டவை அடங்கிய மாபெரும் சாம்ராஜ்யத்தை நிறுவியவர். பிராந்திய ஊடகங்களில் மிகப் பெரிய சாதனைகளை செய்து காட்டியவர்.

தொலைநோக்கு பார்வையுடன் திரையுலகம், பத்திரிகை மற்றும் இலக்கியம் ஆகியவற்றின் மூலம் தெலுங்கு மொழியில் ஒரு மாபெரும் புரட்சியை ஏற்படுத்தியவர்.

பிரமாண்ட பாரம்பரியம்

துளியும் அச்சமற்ற, ஒருபோதும் நடுநிலை தவறாத இதழியல் பாரம்பரியம், தேர்ந்த நுணுக்கமும் ஒழுக்கமும் கொண்ட தொழில்முறை நிபுணர்கள் குழு, எதிர்பார்த்த சவால்களையும் திடீரென வரும் எதிர்பாராத சவால்களையும் திறமையாக எதிர்கொண்டு வெற்றி கொள்ளும் வகையில் உருவாக்கப்பட்ட தலைமைத்துவ கட்டமைப்பு என ஒரு பிரமாண்ட பாரம்பரியத்தை ராமோஜி ராவ் அவர்கள் நம்மிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு சென்றுள்ளார்.

வாழ்வின் ஒவ்வொரு நிலையிலும் மிக கவனமாக செயல்பட்டது மட்டுமன்றி, ஒழுக்கத்திற்கும் உதாரணமாக திகழ்ந்த ஶ்ரீராமோஜி ராவ் அவர்களுக்கு நான் புகழஞ்சலி எழுதுகிறேன்.

ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியில் அமைந்துள்ள ராமோஜி ராவ் உருவ சிலை
ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியில் அமைந்துள்ள ராமோஜி ராவ் உருவ சிலை (ETV Bharat)

இதனை கணினி வாயிலாக எழுதும்போது என் இதயத்தில் எழுந்த துக்கம், தட்டச்சு செய்து கொண்டிருக்கும் எனது 10 விரல்களையும் நடுங்க வைக்கிறது. அவர் உயிருடன் இருந்து இதனை ஆய்வு செய்தால், எப்படி பரிசீலிப்பார் என கற்பனை செய்து பார்க்கிறேன். நெஞ்சம் கனக்கிறது; கண்கள் குளமாகின்றன.

அவருடைய தலைமையின்கீழ் நான் பணியாற்றிய காலங்களில், ஈநாடு அல்லது ஈடிவி பாரத் ஆகிய ஊடகங்களுக்கு நான் எழுதிய அனைத்து கட்டுரைகளையும், படைப்புகளையும் அவரே பார்த்து ஒப்புதல் அளிப்பார். கட்டுரைகளில், வாக்கிய அமைப்பிலோ அல்லது சரியான வார்த்தையை பயன்படுத்தவில்லை என்றாலோ அவர் ஒருபோதும் பொறுத்துக் கொள்ளமாட்டார்.

தொலைநோக்கு பார்வை

அவரை பொருத்தவரை மொழி என்பது ஒரு மிக சிறந்த வாகனம். ஒரு பழுதான வாகனத்தைக் கொண்டு நீண்ட தூர, கடினமான பயணத்தை ஒருபோதும் தொடங்ககூடாது என்பார். மொழியில் புலமை பெற வேண்டும் என்று மற்றவர்களை அவர் எப்போதும் ஊக்கப்படுத்துவார். அவர்களின் தாய்மொழி அளவுக்கு தேர்ச்சி பெற வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்துவார்.

தெலுங்கு மொழி மீது ஆழமான பற்று இருந்த போதிலும், ஆங்கிலத்தை மிக கச்சிதமாக பயன்படுத்துவார். தெலுங்கு பேச தெரியாதவர்களுடன் அவர் உரையாடும்போது, மிக எளிதாக புரிந்து கொள்ளும்படி சரியான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி பேசுவார்.

கடந்த காலங்களில் ஈடிவி குழுமம் சார்பில் பல தொலைக்காட்சி சேனல்களை தொடங்கினார். அதேபோன்று, "ஈடிவி பாரத்" என்ற பெயரில் பல்வேறு மொழிகளில், குறிப்பாக 13 மொழிகளில் இயங்கும் இணைய இதழையும் தொடங்கியது, அவருடைய தொலைநோக்கு பார்வைக்கு சான்று.

ஒழுக்கம் என்பது அவரின் இதயத்திற்கு மிக நெருக்கமாக இருந்தது. ஒருவரின் கடின உழைப்பு, நேர்மை, அர்ப்பணிப்பு ஆகியவற்றை மதிப்பிடுவதைப் போன்று நேரத்திற்கும் அவர் மதிப்பளித்தார். ஒருவரின் வேலையை மதிப்பிடுவதற்கான முதன்மையான அளவுகோலாக அவர் நேரத்தை வைத்திருந்தார்.

ராமோஜி ராவ் அவர்களின் ஞான வார்த்தைகள்
ராமோஜி ராவ் அவர்களின் ஞான வார்த்தைகள் (ETV Bharat Graphics)

விடியற்காலை விழிப்பு

"காலம் முக்கியமானது. காலம் உனக்காக காத்திருக்காது; அதை மிகச் சரியாக பயன்படுத்த வேண்டும்" என்று அவர் அடிக்கடி சொல்வார்.

பெரும்பாலானோர் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருக்கும் வேளையிலேயே ஶ்ரீராமோஜி ராவ் அவர்களின் காலைப் பொழுது தொடங்கிவிடும். எழுந்ததும் முதல் வேளையாக, தாம் நிறுவிய ஈநாடு நாளிதழின் பிரதியை முழுமையாக படித்து விடுவார். அத்துடன் ஆங்கில நாளிதழ்களின் ஹைதராபாத் பதிப்புகளையும் படித்து விடுவார். அவர் படித்துக் கொண்டிருக்கும்போது மற்ற தேசிய நாளிதழ்களுடன் ஒரு குழுவினர் காத்திருப்பார்கள்.

அவருக்கு புதுமையான கருத்துகள் மீது எப்போதும் மிகுந்த ஈடுபாடு இருந்தது. அனைத்து முன்னணி ஆங்கில நாளிதழ்களிலும் உள்ள சிந்தனை பக்க கட்டுரைகளில், கட்டுரையாளர்கள் எப்படி தங்கள் கருத்துகளை பதிவு செய்துள்ளனர் என்பது குறித்து மிக கவனமாக ஆய்வு செய்வார். செய்திக் குழுவை இயக்குவதற்காக அவரே "நியூஸ் ஐடியா பேங்க்" என்ற ஒரு குழுவை உருவாக்கினார்.

இதழியல் சேவை

ஒரு சுவாரஸ்யமான செய்தியையோ அல்லது காட்சிவழி விவரிப்பாக மாற்றக்கூடிய ஒரு செய்தியையோ கண்டறிந்தால் உடனடியாக என்னைத் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொள்வார். இதுபோன்ற அழைப்புகள் எனக்கு அடிக்கடி வரும்.

ஒரு செய்தியை ஆசிரியர் குழுவுக்கு அவர் அனுப்பும்போது, இதை நாம் "ஏற்கெனவே பதிவு செய்துவிட்டோமோ?" என்ற வாக்கியத்தை அவர் எழுத தவறியதே இல்லை. ஒரு குறிப்பிட்ட நிகழ்வை பத்திரிகையாளர்கள் எவ்வாறு விவரித்துள்ளனர் என்பதை மையப்படுத்தியே எங்கள் விவாதம் இருக்கும்.

ஶ்ரீராமோஜி ராவ் அவர்களை பொருத்தவரை, இதழியல் கலையை வாழ்க்கைக்கான தொழிலாக பார்க்காமல் சேவையாகவே பார்த்தார்.

ராமோஜி ராவ் - கோப்புப் படம்
ராமோஜி ராவ் - கோப்புப் படம் (ETV Bharat)

அவருக்கு இதழியலின் நோக்கம் என்பது மக்களுக்கு தகவலை தெரிவிக்க வேண்டும்; அவர்களுக்கு கற்பிக்க வேண்டும்; பல்வேறு விவகாரங்களில் அவர்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதுடன் எச்சரிக்கையை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதாக இருந்தது.

திறமைகளை வளர்த்தெடுப்பதில் அவர் மிகுந்த நம்பிக்கை கொண்டிருந்தார். புத்திசாலிகளைவிட கற்றுக் கொள்ளும் ஆர்வத்துடன் கடினமாக உழைப்பவர்களை அவர் பெரிதும் மதித்தார். சவால்களை எதிர்கொள்ள மற்றவர்களை ஊக்கப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக, வாழ்நாள் முழுவதும் தான் சந்தித்த போராட்டங்களை அவர் அடிக்கடி நினைவு கூர்ந்து குறிப்பிடுவார்.

அவர் ஒரு வெற்றி பெற்ற தொழில்முனைவோராகவும், அச்சமற்ற பத்திரிகையாளராகவும், ஆயிரக்கணக்கானோருக்கு மிகச் சிறந்த வழிகாட்டியாகவும் வாழ்ந்துவிட்டு சென்றுள்ளார்.

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ராமோஜி ராவ் நினைவு தினம்
RAMOJI RAO MEMORIAL DAY

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