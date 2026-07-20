12 மணி நேர பசி, தாகம் - ஸ்ட்ரெச்சரில் தவித்த 75 வயது மூதாட்டி | அரசு மருத்துவமனையில் அவலம்
மருத்துவமனையில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமிராவில் பதிவான காட்சிகளை ஆய்வு செய்து, மூதாட்டியை தவிக்க விட்டுச் சென்றவர்களை கண்டுபிடிக்க தீவிர முயற்சிகள் மேற்கொண்டு வருகிறோம் என்று காவல்துறையினர் தெரிவித்தனர்.
Published : July 20, 2026 at 1:53 PM IST
குண்டூர்: ஆந்திராவில் 75 வயது மூதாட்டியை அரசு மருத்துவமனைக்கு வெளியே ஸ்ட்ரெச்சரில் படுக்க வைத்து விட்டு, குடும்பத்தினர் தப்பி ஓடிய சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஆந்திர மாநிலம் குண்டூர் அரசு பொது மருத்துவமனைக்கு 75 வயது மதிக்கத்தக்க மூதாட்டி ஒருவரை அவரது குடும்பத்தினர் அழைத்து வந்துள்ளனர். அங்கு அவசரச் சிகிச்சைப் பிரிவின் நுழைவாயில் அருகே இருந்த ஒரு ஸ்ட்ரெச்சரில் அவரை படுக்க வைத்த குடும்பத்தினர், கண் இமைக்கும் நேரத்திற்குள் அங்கிருந்து யாருக்கும் தெரியாமல் தப்பி ஓடிவிட்டனர்.
உடல் நிலை பாதிப்படைந்த நிலையில் மிகவும் பலவீனமான நிலையில் இருந்த அந்த மூதாட்டியால் சரியாக பேசக் கூட முடியவில்லை. தனக்கு என்ன நடக்கிறது என்று தெரியாமல், பசி மற்றும் தாகத்தோடு சுமார் 12 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக அதே ஸ்ட்ரெச்சரிலேயே அவர் கேட்பாற்று கிடந்துள்ளார்.
மருத்துவமனைக்கு வந்த பொதுமக்களும், சமூக ஆர்வலர்களும் நீண்ட நேரமாக ஒரு மூதாட்டி தனியாக கிடப்பதை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்தனர். இது குறித்து அவர்கள் மருத்துவமனை கண்காணிப்பாளரிடம் உடனடியாக புகார் அளித்தனர்.
நிலைமையின் தீவிரத்தை உணர்ந்த மருத்துவமனை நிர்வாகம், உடனடியாக ஊழியர்களை அனுப்பி அந்தப் பாட்டியை அவசர சிகிச்சைப் பிரிவில் அனுமதித்தது. தற்போது அவருக்கு தேவையான அவசர மருத்துவச் சிகிச்சைகளும், உணவும் வழங்கப்பட்டுப் வருகின்றன. மூதாட்டியின் உடல்நிலையில் சற்று முன்னேற்றம் ஏற்பட்டிருப்பதாகவும், தொடர்ந்து அவரது உடல் நிலை கண்காணிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் மருத்துவமனை நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
இது தொடர்பாக காவல் துறை அதிகாரிகள் கூறுகையில், "அந்த மூதாட்டியின் பிள்ளைகளே இந்தத் துரோகத்தை செய்துள்ளார்களா? அல்லது உறவினர்கள் யாரேனும் செய்துள்ளார்களா? என்பது குறித்து தெளிவான விவரம் இதுவரை கிடைக்கவில்லை. இருந்தாலும் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகிறோம்" என்றனர்.
தொடர்ந்து பேசிய காவல் துறை அதிகாரிகள், "மருத்துவமனையில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமிராவில் பதிவான காட்சிகளை ஆய்வு செய்து, மூதாட்டியை தவிக்க விட்டுச் சென்றவர்களை கண்டுபிடிக்க தீவிர முயற்சிகள் மேற்கொண்டு வருகிறோம்" என்றும் தெரிவித்தனர்.
பெற்றோர்களை பாரமாக நினைத்து கைவிடும் இத்தகைய போக்கு, நவீன சமூகத்தில் மனித விழுமியங்கள் எந்த அளவிற்குச் சீரழிந்து வருகின்றன என்பதை காட்டுவதாக பொதுமக்கள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர். மூதாட்டியை தவிக்க விட்டுச் சென்ற அவரது குடும்பத்தினர் மற்றும் உறவினர்களை வசைபாடி சிலர் வலைதளத்தில் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.