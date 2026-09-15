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வீட்டையே விநாயகர் சிலை காட்சியகமாக மாற்றியுள்ள தீவிர பக்தர்; குஜராத் ஜாம் நகருக்கு படையெடுக்கும் பொதுமக்கள்

திலீப் துருவ், கடந்த 40 ஆண்டுகளாக விநாயகர் சிலைகளையும், விநாயகர் சம்பந்தப்பட்ட பல்வேறு பொருட்களையும் சேகரித்து வருகிறார்.

திலீப் துருவ் தனது வீட்டில் சேகரித்து வைத்துள்ள விதவிதமான விநாயகர் சிலைகள்
திலீப் துருவ் தனது வீட்டில் சேகரித்து வைத்துள்ள விதவிதமான விநாயகர் சிலைகள் (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 15, 2026 at 9:01 AM IST

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ஜாம்நகர்(குஜராத்): குஜராத் மாநிலம், ஜாம்நகரை சேர்ந்த ஒருவர், விநாயகப் பெருமானின் சிலைகள் மற்றும் விநாயகர் தொடர்புடைய பொருட்களை சேகரித்து வைத்துள்ளார்.

ஜாம் நகரில் உள்ள பஞ்சேஷ்வர் டவர் பகுதியில் வசிக்கும் திலீப் துருவ் என்பவர், தனது வீட்டையே விநாயகர் சிலைகளின் காட்சியகமாக மாற்றியுள்ளார். அவர், கடந்த 40 ஆண்டுகளாக விநாயகர் சிலைகளையும், அவர் தொடர்பான பல்வேறு பொருட்களையும் சேகரித்து வருகிறார். பல பத்தாண்டுகளாக கடின உழைப்பாலும், விடா முயற்சியாலும் இதுவரை விநாயகர் தொடர்பான 3,000 பொருட்களை திலீப் துருவ் சேர்த்து வைத்துள்ளார்.

அவர் சேகரித்து வைத்துள்ள பொருட்களில் விநாயகர் சிலைகள் மட்டுமே 800 உள்ளன. அதுமட்டுமன்றி 200 விநாயகர் படம் பதித்த சாவி கொத்துகள், 500 விநாயகர் புகைப்படங்கள், விநாயகர் பற்றிய புத்தகங்கள் ஆகியவையும் அவருடைய சேகரிப்பில் உள்ளன.

இதுகுறித்து திலீப் துருவ், ஈடிவி பாரத் ஊடகத்திடம் கூறுகையில், "என்னுடைய இந்த தனித்துவமான சேகரிப்பு, மிகவும் பன்முகத்தன்மை கொண்டது. வெள்ளி, மரம், கண்ணாடி மற்றும் தெர்மாகோல் உள்ளிட்ட பல்வேறு பொருட்களால் செய்யப்பட்ட விநாயகர் சிலைகள் என்னிடம் உள்ளன. இந்த சிலைகள் பல்வேறு அளவுகளில் உள்ளன. இவற்றில் மிகச்சிறிய சிலை வெறும் இரண்டு அங்குல உயரம் மட்டுமே, மிகப்பெரிய சிலை 2.5 அடி உயரம் கொண்டது" என்றார்.

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திலீப் துருவ், மக்களின் நன்மைக்காக மற்றொரு காரியத்தையும் செய்துள்ளார். அவர் நீண்ட காலமாக சேகரித்து வைத்துள்ள விநாயகர் சிலைகள் மற்றும் பொருட்களை தனக்குள்ளேயே வைத்துக் கொள்ளாமல், தனது வீட்டில் உள்ள காட்சியகத்தைப் பொதுமக்களின் பார்வைக்காகத் திறந்து விட்டுள்ளார். இவருடைய விநாயகர் சிலைகள் சேகரிப்பை பார்ப்பதற்காக, ஏராளமான மக்கள் இவருடைய வீட்டுக்கு வருகிறார்கள். அங்கு அவர்கள், விநாயகரின் முக்கியத்துவம் மற்றும் அவரை பற்றிய ஆழமான புரிதலையும் பெறுகிறார்கள்.

ஒவ்வொரு ஆண்டும், விநாயகர் சதுர்த்தியை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் மக்கள், தனித்துவமான விநாயகர் சிலைகளை வீட்டிற்கு கொண்டு வந்து வழிபட்டு பின்னர் அவற்றை இறுதியாக நீர்நிலைகளில் கரைக்கிறார்கள். இருப்பினும், விநாயகர் சிலைகளை கரைப்பதில் திலீப் துருவுக்கு நம்பிக்கையில்லை.


விநாயகர் மீது திலீப் துருவ் கொண்ட அன்பும், 40 ஆண்டுகால அர்ப்பணிப்புடன் கூடிய பக்தியும், அவரது வீட்டை அனைவரும் பாராட்டும் ஒரு அழகான காட்சியகமாக உருவாக்கி உள்ளது.

திலீப் துருவ், கடந்த 40 ஆண்டுகளில் அமெரிக்கா, சீனா, ஜப்பான் மற்றும் கிரேட் பிரிட்டன் உள்ளிட்ட பல நாடுகளில் இருந்து விநாயகர் தொடர்பான கலைப் பொருட்களை நேரில் சேகரித்துள்ளார், சில பொருட்களை பரிசாகவும் பெற்றுள்ளார்.

அவரது இந்தத் தொகுப்பில், விநாயகப் பெருமான் கிரிக்கெட் விளையாடுவது, விநாயகர் ஸ்கூட்டர் ஓட்டுவது அல்லது வெவ்வேறு போஸ்களில் இசை வாசிப்பது போன்ற அன்றாட வாழ்க்கையின் பல்வேறு செயல்களில் ஈடுபட்டிருப்பது போன்ற தனித்துவமான காட்சிகளை விளக்குகிறது. இந்தத் தொகுப்பில் விநாயகருக்காக தனித்துவமாக மரச் சட்டங்களில் வைக்கப்பட்டுள்ள விநாயகர் உருவப்படங்களும் அடங்கும்.

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இந்தக் காட்சியகம், விநாயகர் சிலைகளை மட்டுமன்றி, விநாயகர் உருவம் பொறித்த பொருட்கள், விநாயகர் வடிவிலான பொருட்கள் என நூற்றுக் கணக்கான பொருட்களையும் பாதுகாத்து வருகிறது. இந்த பொருட்களில், சாவி கொத்துகள், பேனா ஸ்டாண்டுகள், பேப்பர் வெயிட்டுகள், சுவர் கடிகாரங்கள், கோயில் மணிகள், பழங்கால பூட்டுகள் ஆகியவை அடங்கும்.

ஒவ்வொரு ஆண்டும் விநாயகர் சதுர்த்தியின்போது திலீப் தனது வீட்டை மற்ற பக்தர்களுக்காகத் திறந்து, விநாயகர் சிலைகள் வைக்கப்பட்டிருக்கும் அறையை பார்க்க அனுமதிக்கிறார். விநாயகர் சதுர்த்தி காலத்தில், திலீப் துருவின் வீட்டில் உள்ள அந்த அறை ஒரு விநாயகர் பூஜை பந்தலாகவே மாறிவிடுகிறது.

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