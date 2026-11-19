தவறவிட்ட செல்போன்... மாறிய 40 ஆண்டு கால சரித்திரம் - காஷ்மீரின் 'கடைசி பயங்கரவாதி' வீழ்ந்த 'த்ரில்' பின்னணி
உள்ளூர் மக்களின் ஆதரவு முற்றிலும் குறைந்துவிட்டதாலேயே, லத்தீப் பட் மசூதியில் தஞ்சம் புக வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டதாக பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் குறிப்பிட்டனர்.
Published : November 19, 2026 at 4:07 PM IST
ஸ்ரீநகர்: ஜம்மு காஷ்மீரில் ஏறக்குறைய 40 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நீடித்து வந்த பயங்கரவாத அச்சுறுத்தலுக்கு முடிவுகட்டும் வகையில், அங்கு கடைசி உள்ளூர் பயங்கரவாதி முகமது லத்தீப் பட் பாதுகாப்புப் படையினரால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டுள்ளார். இதன் மூலம், காஷ்மீரில் முதல் முறையாக உள்ளூர் பயங்கரவாதிகளே இல்லை என்ற நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
துப்புக் கொடுத்த ஒற்றை செல்போன்
கடந்த நவம்பர் 11-ஆம் தேதி, குல்காம் மாவட்டத்தின் அக்ரான் கிராமத்தில் 46-வது பட்டாலியன் சிஆர்பிஎஃப் சோதனைச் சாவடி மீது பயங்கரவாதிகள் திடீர் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தினர். இதில் மூன்று வீரர்கள் காயமடைந்தனர்.
தாக்குதலுக்கு பிறகு தப்பியோடிய பயங்கரவாதிகளை பாதுகாப்புப் படையினர் துரத்திச் சென்றனர். அப்போது பயங்கரவாதிகள் தவறவிட்ட ஒரு செல்போன் பாதுகாப்புப் படையினரின் கையில் சிக்கியது.
அந்தச் செல்போன் மூலம் கிடைத்த தொழில்நுட்பத் தரவுகள் மற்றும் உள்ளூர் உளவுத் தகவல்களின் அடிப்படையில், பயங்கரவாதி முகமது லத்தீப் பட்டின் வலையமைப்பை பாதுகாப்புப் படையினர் கண்டறிந்தனர்.
இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு குல்காமின் லாரூ கிராமத்தில் அவனது கூட்டாளி உமர் நிசார் தார் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட நிலையில், நள்ளிரவில் ஜங்லாபோரா கிராமத்தில் உள்ள மசூதி ஒன்றில் பதுங்கியிருந்த லத்தீப் பட்டை போலீஸ், ராணுவம் மற்றும் சிஆர்பிஎஃப் அடங்கிய கூட்டுப் படை சுற்றி வளைத்துச் சுட்டுக் கொன்றது.
தச்சராக இருந்து பயங்கரவாதியாக மாறிய பின்னணி
குல்காம் மாவட்டத்தை சேர்ந்த தச்சரான முகமது லத்தீப் பட், கடந்த 2025-ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் வீட்டை விட்டு வெளியேறி 'லஷ்கர்-இ-தொய்பா' அமைப்பில் இணைந்தாக பாதுகாப்புப் படை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. புதிதாக ஆட்கள் சேராததால், ஓராண்டிற்குள்ளேயே ரூ.15 லட்சம் தலைக்கு விலை வைக்கப்பட்ட 'A++' பிரிவு பயங்கரவாதியாக அவர் உருவெடுத்தார்.
கடந்த ஜூலை 22-ஆம் தேதி அமர்நாத் யாத்திரை பாதுகாப்புப் பணியில் இருந்த காவலர் ஆஷிக் ஹுசைன் குரேஷியை கொன்றது, மற்றும் சத்தீஸ்கரைச் சேர்ந்த இரண்டு வெளி மாநிலத் தொழிலாளர்களை (தீபக் ரத்ரே மற்றும் போபிந்தர்) சுட்டுக் கொன்றது உள்ளிட்ட பல தாக்குதல்களில் இவருக்கு தொடர்பு உண்டு என குல்காம் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அனன்யத் அலி தெரிவித்துள்ளார்.
உள்ளூர் இளைஞர்கள் யாரும் பயங்கரவாத அமைப்புகளில் இணையாததால், தனது இருப்பைக் காட்டிக்கொள்ளவே இவர் தொடர் தாக்குதல்களை நடத்தி வந்ததாக காவல் துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தின் 'பூஜ்ஜிய பயங்கரவாதக் கொள்கை' மற்றும் தொடர் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளால் காஷ்மீரில் பயங்கரவாத அமைப்புகளுக்கு ஆள் சேர்ப்பது முற்றிலும் தடுக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த 2018-ஆம் ஆண்டு 196 உள்ளூர் இளைஞர்களும், 2019-ல் 143 பேரும் பயங்கரவாத அமைப்புகளில் இணைந்தனர். ஆனால், 2025-ல் வெறும் 2 பேர் மட்டுமே இணைந்த நிலையில், இந்த ஆண்டு (2026) ஒருவர் கூட இணையவில்லை என மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.
பயங்கரவாதத்தின் நிதி ஆதாரங்களை முடக்கும் வகையில், கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் சட்டவிரோத நடவடிக்கைகள் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் 450 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். மேலும், 2025-ல் 155 சொத்துகளும், இந்த ஆண்டு இதுவரை 122 சொத்துகளும் முடக்கப்பட்டுள்ளதாக ஜம்மு காஷ்மீர் டிஜிபி நளின் பிரபாத் தெரிவித்துள்ளார்.
உள்ளூர் மக்களின் ஆதரவு முற்றிலும் குறைந்துவிட்டதாலேயே, கடைசி பயங்கரவாதியான லத்தீப் பட் மசூதியில் தஞ்சம் புக வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டதாகப் பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் குறிப்பிட்டனர்.
ஏப்ரல் 2025 பஹல்காம் தாக்குதலுக்குப் பிறகு பட்டியலிடப்பட்டிருந்த 7 உள்ளூர் பயங்கரவாதிகளும் ஒவ்வொருவராக கொல்லப்பட்ட நிலையில், லத்தீப் பட்டின் மரணத்துடன் காஷ்மீரில் உள்ளூர் பயங்கரவாத அத்தியாயம் முடிவுக்கு வந்துள்ளதாகப் பாதுகாப்புப் படையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.