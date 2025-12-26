வணிக வளாகத்துக்குள் புகுந்து கிறிஸ்துமஸ் பொருட்களை அடித்து நொறுக்கிய கும்பல் - சத்தீஸ்கரில் சம்பவம்

வணிக வளாகத்துக்குள் புகுந்து கிறிஸ்துமஸ் பொருட்களை அடித்து நொறுக்கிய கும்பல் - சத்தீஸ்கரில் சம்பவம்
நாடு முழுவதும் உள்ள கிறிஸ்தவர்களுக்கு பாதுகாப்பை அதிகரிக்குமாறு இந்திய கத்தோலிக்க மாநாட்டு தலைவர் ஆண்ட்ரூ தலகாத், பிரதமர் நரேந்திர மோடியிடம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
Published : December 26, 2025 at 11:22 AM IST
ராய்ப்பூர்: சத்தீஸ்கரில் ஒரு வணிக வளாகத்துக்குள் புகுந்த கும்பல் ஒன்று, அங்கு வைக்கப்பட்டிருந்த கிறிஸ்துமஸ் பொருட்களை அடித்து நொறுக்கிய சம்பவம் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இயேசு கிறிஸ்துவின் பிறப்பை குறிக்கும் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை, நேற்று (டிச.25) நாடு முழுவதும் கொண்டாடப்பட்டது. இதையொட்டி, பிரதமர் நரேந்திர மோடி உள்ளிட்ட பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்களும் கிறிஸ்துமஸ் வாழ்த்துகளை தெரிவித்திருந்தனர்.
இது ஒருபுறம் இருக்க, சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் பல இந்து அமைப்புகள் சார்பில் நேற்று முழு அடைப்பு போராட்டத்துக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருந்தது. மதமாற்றத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, இந்த முழு அடைப்பு போராட்டம் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இதன் காரணமாக, நேற்று சத்தீஸ்கர் முழுவதிலும் உள்ள கடைகள், வணிக வளாகங்கள், பெட்ரோல் பங்குகள் உள்ளிட்டவை அடைக்கப்பட்டிருந்தன. பல இடங்களில் பேருந்து, ஆட்டோ போன்ற வாகனங்களும் இயக்கப்படாமல் இருந்தன.
இந்நிலையில், தலைநகர் ராய்ப்பூரில் நடைபெற்ற முழு அடைப்பு போராட்டத்தை கண்காணிக்கும் விதமாக, பல கும்பல்கள், கைகளில் உருட்டுக்கட்டை, இரும்பு ராடு போன்ற ஆயுதங்களுடன் முக்கிய சாலைகள், வீதிகளில் உலா வந்தனர். அப்போது அங்குள்ள பிரபல வணிக வளாகமான மேக்னட்டோ மாலின் வாயிலில் கிறிஸ்துமஸ் அலங்கார பொருட்கள் வைக்கப்பட்டிருந்தன.
வணிக வளாகம் மூடப்பட்டிருந்த போதிலும், வாசலில் கிறிஸ்துமஸ் பொருட்கள் இருப்பதை பார்த்ததும் ஆத்திரமடைந்த அந்த கும்பல், வணிக வளாகத்துக்குள் நுழைந்தது. பின்னர், பல்வேறு முழக்கங்களை எழுப்பியபடி அங்கிருந்த கிறிஸ்துமஸ் அலங்கார பொருட்களை அவர்கள் அடித்து நொறுங்கினர்.
இதுதொடர்பான சிசிடிவி காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இதுகுறித்து அந்த வணிக வளாகத்தின் ஊழியர் ஒருவர் அளித்த புகாரின் பேரில், அடையாளம் தெரியாத 40 பேர் மீது போலீசார் பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.
சிசிடிவி காட்சியின் அடிப்படையிலும், வாகன எண்களை கொண்டும் அவர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டு விரைவில் கைது செய்யப்படுவார்கள் என ராய்ப்பூர் மாவட்ட எஸ்.பி. லால் உமேத் சிங் உறுதியளித்தார்.
மற்றொரு சம்பவம்
இதேபோல, அசாம் மாநிலத்திலும் ஒரு அராஜக சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது. அங்குள்ள நல்பாரி நகரில் விஷ்வ இந்து பரிஷத் அமைப்பைச் சேர்ந்தவர்கள், பல இடங்களில் இருந்த கிறிஸ்துமஸ் பொருட்களை அடித்து நொறுக்கி சேதப்படுத்தினர். மேலும், கிறிஸ்துமஸ் விழாவை யாரும் பொதுவெளியில் கொண்டாடக் கூடாது எனவும் அவர்கள் மிரட்டல் விடுத்தனர்.
இந்நிலையில், இந்த விவகாரம் குறித்து இந்திய கத்தோலிக்க மாநாட்டு தலைவர் பேராயர் ஆண்ட்ரூ தலகாத், வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், "பிரதமர் நரேந்திர மோடி, மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா மற்றும் அனைத்து மாநில முதலமைச்சர்களுக்கு ஒரு கோரிக்கை விடுக்கிறேன். நாடு முழுவதும் உள்ள கிறிஸ்தவ மக்களுக்கு பாதுகாப்பை அதிகப்படுத்தவும், கிறிஸ்தவ மக்களுக்கு எதிரான தாக்குதல்களை தடுக்க கடுமையான சட்டத்தை அமல்படுத்தவும் நடவடிக்கை எடுங்கள்" என்று ஆண்ட்ரூ தலகாத் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.