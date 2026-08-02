ETV Bharat / bharat

அதிகாலையில் குலுங்கிய டெல்லி; நிலநடுக்கத்தால் சாலைகளில் தஞ்சமடைந்த பொதுமக்கள்

நிலநடுக்கம் குறைந்த ஆழத்தில் ஏற்பட்டதால், சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் லேசான அதிர்வுகள் உணரப்பட்டிருக்க வாய்ப்புள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (IANS)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 2, 2026 at 11:20 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

டெல்லி: தலைநகர் டெல்லியில் இன்று அதிகாலை 2.9 ரிக்டர் அளவில் லேசான நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது.

உலகம் முழுவதும் அவ்வப்போது நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டு வருகிறது. அந்த வரிசையில், இன்று (ஆக. 2) அதிகாலை தலைநகர் டெல்லியில் திடீரென நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது.

அதிகாலையில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த போது வீடுகள் குலுங்குவதை உணர்ந்த மக்கள், அச்சத்தில் வீடுகளை விட்டு வெளியே ஓடி வந்தனர். இதனால், அதிகாலையிலேயே தலைநகரில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. மேலும், பலர் தூங்கிக் கொண்டிருந்ததால், இந்த நிலநடுக்கத்தை உணரவில்லை என கூறுகின்றனர்.

இந்த நிலநடுக்கத்தை தேசிய நில அதிர்வு மையம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. இதுதொடர்பாக தேசிய நில அதிர்வு மையத்தில் எக்ஸ் பக்கத்தில், வடக்கு டெல்லி மாவட்டத்தில் இன்று அதிகாலை 04:14:01 IST மணிக்கு 2.9 என்ற ரிக்டர் அளவில் நிலநடுக்கம் பதிவாகியுள்ளது.

இந்த நிலநடுக்கம் வடக்கு அட்சரேகை: 28.721° - கிழக்கு தீர்க்கரேகை: 76.957° என பூமிக்கு அடியே 8 கி.மீ ஆழத்தில் பதிவானது’ என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நிலநடுக்கம் குறைந்த ஆழத்தில் ஏற்பட்டதால், சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் லேசான அதிர்வுகள் உணரப்பட்டிருக்க வாய்ப்புள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.

அதேபோல, அசாம் மாநிலம் பார்பேட்டா பகுதியில் காலை 05:25:03 IST மணிக்கு 2.4 என்ற ரிக்டர் அளவில் நிலநடுக்கம் பதிவாகியுள்ளது. இந்த நிலநடுக்கம் வடக்கு அட்சரேகை 26.239° - கிழக்கு தீர்க்கரேகை 91.151° என பூமிக்கு அடியே 4 கி.மீ ஆழத்தில் ஏற்பட்டுள்ளது.

இதையும் படிங்க: நடுக்கடலில் மூழ்கிய நாட்டுப்படகு; உயிர் தப்பிய மீனவர்கள்

தொடர்ந்து, அருணாச்சலப் பிரதேசம் மாநிலம் தவாங்கில் 2.8 என்ற ரிக்டர் அளவில், காலை 05:38:13 IST மணிக்கு, வடக்கு அட்சரேகை: 27.529° - கிழக்கு தீர்க்கரேகை: 91.830° என பூமிக்கு அடியே 5 கி.மீ ஆழத்தில் நிலநடுக்கம் உணரப்பட்டுள்ளது.

இமாச்சல பிரதேசம் மண்டியில் 3.1 என்ற ரிக்டர் அளவில், காலை 09:13:18 IST மணியளவில், வடக்கு அட்சரேகை 31.445° - கிழக்கு தீர்க்கரேகை: 76.993° என பூமிக்கு அடியே 8 கி.மீ ஆழத்தில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது.

அடுத்து, மணிப்பூர் மாநிலம் பிஷ்ணுபூரில் காலை 09:34:19 IST மணியளவில் 3.4 என்ற ரிக்டர் அளவில், வடக்கு அட்சரேகை: 24.420° கிழக்கு தீர்க்கரேகை: 93.757° என பூமிக்கு அடியே 53 கி.மீ, ஆழத்தில் இந்த நிலநடுக்கம் உணரப்பட்டதாக தேசிய நில அதிர்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

TAGGED:

EARTHQUAKE
டெல்லி நிலநடுக்கம்
நிலநடுக்கம்
EARTHQUAKE IN DELHI
DELHI EARTHQUAKE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.