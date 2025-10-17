1 கிலோ ஸ்வீட் 36,000 ரூபாய்... இந்த மூணு காரணங்கள் தான்.. தீபாவளி பட்ஜெட்டையே மிஞ்சிய விலை!
அரிய பொருட்களை கொண்டு இந்த ஸ்வீட் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதால் அதிக விலைக்கு விற்கப்படுகிறது.
போபால் (மத்தியப் பிரதேசம்): தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி போபால் சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள ஒரு ஸ்வீட் வகை கிலோ 36,000 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தீபாவளி பண்டிகை வரும் 20 ஆம் தேதி நாடு முழுக்க கொண்டாடப்படவுள்ளது. வழக்கமாக தீபாவளியை பட்டாசு வெடித்து மட்டுமல்லாமல், கூடவே இனிப்புகளை உண்டும் 'தித்திக்கும்' தீபாவளியாக மக்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர். மற்ற பண்டிகைகளை காட்டிலும் தீபாவளி இனிப்புகளுக்கு வரவேற்பு அதிகமாக இருந்து வருகிறது. தீபாவளி நாட்களில் இதுவரை நாம் ருசித்திராத இனிப்பு வகைகள் எல்லாம் சந்தைகளை புது புது பெயர்களில் அலங்கரிக்கும்.
பிஷோரி பிஸ்தா
அந்த வகையில், மத்தியப் பிரதேச மாநிலம் போபாலில் சந்தைக்கு வந்துள்ள ஸ்வீட் ஒன்று கிலோ 36,000 ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது. இந்த ஸ்வீட் மிகவும் அரிய வகை பொருட்களால் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதால் இந்த விலையாம். இந்த ஸ்வீட்டில் சாதாரண வகை பிஸ்தாக்கள் இல்லாமல், பிஷோரி பிஸ்தாக்கள் சேர்க்கப்படுகிறது. பச்சை நிறம் கொண்ட இந்த பிஸ்தா, அதீத சுவையுடன் ஊட்டச்சத்து மிகுந்ததாகவும் உள்ளது. அதிக புரதமும், நார்ச்சத்தும் கொண்ட இந்த வகை பிஸ்தா செடிகள் ஆப்கானிஸ்தானிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்டு காஷ்மீரில் உகந்த இடங்களில் வளர்க்கப்படுகின்றன.
சில்கோசா
அதே போல, இந்த ஸ்வீட்டில் அரிதான மற்றும் மிகவும் சத்தான சில்கோசா கொட்டைகள் சேர்க்கப்படுகின்றன. காஷ்மீர், இமாச்சலப் பிரதேசம் மற்றும் ஆப்கானிஸ்தானின் குளிர்ந்த நிலப்பரப்புகளில் உற்பத்தி செய்யப்படும் சில்கோசாவில் வைட்டமின் ஈ, துத்தநாகம், மெக்னீசியம் மற்றும் இரும்புச்சத்து நிறைந்துள்ளது. இவை உடலுக்கு ஆற்றலும், நோய் எதிர்ப்பு சக்தியையும் அதிகரிக்க உதவுவதாக கூறப்படுகிறது.
இவைகளுடன் தூய குங்குமப்பூ சேர்த்து ஸ்வீட்டின் மேற்பரப்பில் உண்ணக் கூடிய தங்கத் தாள்களும் பூசப்படுகிறது. அரிய பொருட்களுடன் அதீத சுவையுடன் தயாரிக்கப்படும் இந்த ஸ்வீட் கிலோ 36,000 ரூபாய்க்கு விற்கப்படுவதாக கடையின் உரிமையாளர் நவ்யா தெரிவிக்கிறார்.
இனிப்புகளை தவிர்த்து தீபாவளி பண்டிகை முழுமை பெறாது என்றாலும், இந்த போபால் ஸ்வீட்டின் விலை பலரது தீபாவளி பட்ஜெட்டை விட அதிகமாக இருப்பதென்பது தான் வியப்பாக உள்ளது.