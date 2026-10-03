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சென்னை, மும்பை, டெல்லி, கொல்கத்தாவில் நிலம் உள்வாங்கும் விவகாரம் - ஆய்வு செய்ய நிபுணர் குழு அமைப்பு

நிலம் உள்வாங்குவது தொடர்பாக வெளியான செய்தியை அடிப்படையாக கொண்டு, தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் தாமாக முன்வந்து வழக்குப்பதிவு செய்து, மத்திய நிலத்தடி நீர் வாரியம் உள்ளிட்ட சம்பந்தப்பட்ட தரப்பினருக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பியது.

டெல்லியில் உள்ள 'சஞ்சய் வனம்' வனப்பகுதியில் நடைப்பயிற்சி மேற்கொள்ளும் தம்பதி - கோப்புப்படம்
டெல்லியில் உள்ள 'சஞ்சய் வனம்' வனப்பகுதியில் நடைப்பயிற்சி மேற்கொள்ளும் தம்பதி - கோப்புப்படம் (AFP)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 3, 2026 at 6:29 PM IST

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புதுடெல்லி: சென்னை, மும்பை, கொல்கத்தா, டெல்லி ஆகிய பெருநகரங்களில் நிலத்தடி நீர்மட்டம் குறைவதால், நிலம் உள்வாங்குவது குறித்து ஆய்வு செய்ய 4 பேர் கொண்ட நிபுணர் குழுவை மத்திய அரசு அமைத்துள்ளது.

இதுதொடர்பாக, தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் பிறப்பித்த உத்தரவைத் தொடர்ந்து, மத்திய ஜல் சக்தி அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படும் மத்திய நிலத்தடி நீர் வாரியம், இந்த நிபுணர் குழுவை நியமித்துள்ளது. இந்த நிபுணர் குழு ஆராய்ந்து அறிக்கை அளிப்பதுடன் உரிய தீர்வுகளையும் பரிந்துரை செய்யும்.

இந்தியாவில் உள்ள பெருநகரங்களில் நிலம் உள்வாங்குவது தொடர்பாக, சர்வதேச ஆய்வு மற்றும் செயற்கைக்கோள் தரவுகள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் கடந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதம், ஊடகங்களில் செய்தி வெளியானது.

அதில், கடந்த 2015-ஆம் ஆண்டு முதல் 2023-ஆம் ஆண்டு வரை, செயற்கைக்கோள் கண்காணிப்புகளின்படி, டெல்லி, கொல்கத்தா, மும்பை, சென்னை ஆகிய நகரங்களில் சுமார் 878 சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவிலான நிலம் உள்வாங்கி வருவது கண்டறியப்பட்டது. நிலத்தடி நீர், அதிக அளவில் உறிஞ்சப்பட்டு, நிலத்தடி நீர்மட்டம் கடுமையாக சரிந்து வருவதுதான், நிலம் உள்வாங்கி வருவதற்கு முக்கிய காரணம் என்று அந்த ஆய்வின் முடிவில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

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இந்த ஆய்வின் முடிவு தொடர்பாக வெளியான செய்தியை அடிப்படையாக கொண்டு, தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் தாமாக முன்வந்து வழக்குப்பதிவு செய்து, மத்திய நிலத்தடி நீர் வாரியம் உள்ளிட்ட சம்பந்தப்பட்ட தரப்பினருக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பியது.

இந்த வழக்கை தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தின் முதன்மை அமர்வுத் தலைவர் நீதிபதி பிரகாஷ் ஸ்ரீவஸ்தவா தலைமையிலான அமர்வு விசாரித்து, ஒரு கூட்டு நிபுணர் குழுவை அமைக்குமாறு மத்திய ஜல்சக்தி அமைச்சகத்திற்கு உத்தரவு பிறப்பித்திருந்தது. அந்த உத்தரவை ஏற்று, இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (ISRO), இந்திய புவியியல் ஆய்வு மையம் (GSI), மத்திய வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அமைச்சகம் (MoHUA) மற்றும் மத்திய நிலத்தடி நீர் வாரியம் (CGWA) ஆகியவற்றில் இருந்து தலா ஒருவரைக் கொண்ட கூட்டு நிபுணர் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக, தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தில் மத்திய நிலத்தடி நீர் வாரியம் அறிக்கை தாக்கல் செய்துள்ளது.

அதில், குழுவின் ஒருங்கிணைப்பாளராக மத்திய நிலத்தடி நீர் வாரியத்தின் விஞ்ஞானி அலோக் குமார் சின்ஹா, உறுப்பினர்களாக மத்திய வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அமைச்சகத்தை சேர்ந்த மொனிஸ் கான், இஸ்ரோவை சேர்ந்த ரித்விக் மஜும்தார், இந்திய புவியியல் ஆய்வு மையத்தை சேர்ந்த பி.கே.கஜ்பியே ஆகியோர் செயல்படுவார்கள் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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இந்த நிபுணர் குழு, பாதிக்கப்பட்ட நகரங்களின் நீர் புவியியல் கட்டமைப்பு, புவி தொழில்நுட்பம், நிலத்தடி நீர் இருப்பு, நகரமயமாக்கல், நிலப் பயன்பாடு தொடர்பான அனைத்து அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப தரவுகளையும் விரிவாக ஆய்வு செய்து தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தில் அறிக்கை தாக்கல் செய்யும்.

மேலும், இஸ்ரோ, ஜிஎஸ்ஐ, நகர்ப்புற விவகாரங்கள் அமைச்சகம் ஆகியவற்றிடம் உள்ள தரவுகளை ஒருங்கிணைத்து, நிலம் உள்வாங்குவதைத் தடுப்பதற்கான தகுந்த பரிந்துரைகளையும் அறிக்கையாக தயாரித்து இந்த குழு, தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தில் தாக்கல் செய்யும்.

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